Újabb részletek derültek ki a Velencei-tó kormányzati megmentéséről, Gajdos László már felkérte a szakértői csapatot

A Magyar Hangnak adott interjújában a miniszter a környezetvédelmi területek beépíthetősége kapcsán egy szigligeti esettel példálózott, ahol egy beruházó több mint száz férőhelyes csónakkikötőt tervezett a település védett öblébe. Gajdos László leszögezte, hogy
a jövőben magánszemélyek sem építkezhetnek a Natura 2000 területeken, amennyiben a fejlesztés veszélyezteti a helyi biológiai sokféleséget.
A minisztérium emiatt minden érintett területen felülvizsgálja a korábban kiadott engedélyeket.
A tárca a közeljövőben kiemelten foglalkozik az állatvédelemmel is. Szigorú fellépést ígérnek az illegális szaporítók és a kutyaviadalok szervezői ellen, betiltják a kotorékebekkel való vadászatot, valamint rendezni kívánják a kóbor kutyák helyzetét is.
Gajdos hangsúlyozta, hogy a jövőben egyetlen beruházás sem valósulhat meg a környezetvédelmi szempontok mellőzésével. Kritizálta a korábbi gyakorlatot is, kiemelve, hogy máig tisztázatlan, mi alapján jelölte ki az előző kormány a már felépült akkumulátorgyárak helyszíneit.
A tárcavezető a paksi atomerőmű hűtővizének ügyére is kitért. A kánikula idején Kapitány István engedélyezte, hogy a hűtővizet a határértéket meghaladó hőmérsékleten engedjék vissza a Dunába, amit a miniszter kompromisszumos megoldásnak nevezett. Az ökológiai egyensúly megóvása érdekében a folyó vizét oxigénnel dúsították. A miniszter arról is beszélt, hogy szeptember végén lejár a fakitermelési moratórium, mivel a tárcának ennyi időre volt szüksége az erdők állapotának felméréséhez.
A Velencei-tó kapcsán a miniszter elárulta, hogy egyelőre nem találják az előző kormány negyvenmilliárd forintos helyreállítási tervét. Mivel a tó ökoszisztémáját számos korábbi, elhibázott fejlesztés károsította, most egy szakértői csapatot kértek fel a túlélést biztosító megoldások kidolgozására.
A cél a helyi igények és a tudományos szempontok összehangolása, hogy a tó állapota már a következő évben javulásnak indulhasson.
Címlapkép forrása: Portfolio
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