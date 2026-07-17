Újabb részleteket árult el Vitézy Dávid Budapest teljesen új villamosvonaláról

Októberben kezdődik a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között - jelentette be pénteken Facebook-oldalán Vitézy Dávid közelekedési és beruházási miniszter. A szakember hozzátette: már megvannak a tervek a villamosvonal folytatására is.

Sok-sok év után újra végre villamost fogunk építeni Budapesten a hazahozott európai uniós forrásokból - kezdte pénteki videóját Vitézy Dávid. Hozzátette, hogy ma egy projektindító értekezletet tartottak,

hatályba lépett a kivitelező szerződése, innentől most már a villamosvonal biztosan megépül, források is rendelkezésre állnak.

A munkák 2026, azaz az idei év októberében kezdődnek először a Déli Körvasút környékén, ahol a vasúti beruházás miatt amúgy is vannak aktív munkaterületek, ott kezdődik el a kivitelezés, és aztán úgy folytatódik északra haladva.

2027 nagy részében tavasztól őszig biztosan zárva lesz a rakpart Petőfi híd és a Rákóczi híd közötti szakasza a Pázmány Péter sétányon és részben az alsó rakparton is, míg 2028-29-ben inkább a Műegyetem rakparton és a Gellért térségében zajlanak majd a munkák a jelenlegi tervek szerint - emelte ki Vitézy.

Az új vonal a Budafoki út és a Dombóvári út kereszteződéséig tart majd első lépésben, de már most gondolkodunk abban, és tervezzük a BKK-val közösen, hogy ez a villamosvonal folytatódni tudjon a Budafoki úton délre, ahol számos ingatlanfejlesztés zajlik - mondta a miniszter. Hozzátette: reméli, hogy az ingatlanfejlesztők is hozzá fognak járulni a beruházáshoz, erre fogják ösztönözni őket.

A beruházás kapcsán Vitézy kiemelte: hét új megálló is létesül, és a Műegyetem előtt egy új kiemelt köztér jön létre, ami méltó rangot ad annak a köztérnek, ami a Műegyetem előtt van, és itt a villamos egy díszköves új téren fog áthaladni a K-épület előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images