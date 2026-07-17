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Videón, ahogy betonfalnak csapódik egy autó az M3-ason, a szabálytalan manőver után megállás nélkül menekült el a vétkes sofőr
Gazdaság

Videón, ahogy betonfalnak csapódik egy autó az M3-ason, a szabálytalan manőver után megállás nélkül menekült el a vétkes sofőr

Portfolio
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Két hazai közlekedési balesetet is rögzítettek a fedélzeti kamerák. Az egyik esetben egy agresszív sávváltást követően hajtott tovább a vétkes sofőr, míg a másiknál feltehetően elalvás miatt sodródott le egy autó az úttestről - számolt be a Budapesti Autósok.

Az első eset 2026. július 10-én történt az M3-as autópálya és az M0-s autóút csomópontjában, Miskolc irányában. A felvételt készítő autós a saját balesetét osztotta meg a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet a felelőtlen vezetés veszélyeire.

A videón jól látható, amint egy jármű a gyorsítósávból, a záróvonalat szabálytalanul átlépve, nagy sebességgel vág be a forgalomba. A veszélyes manőver következtében

a két autó összeütközött, a balesetet okozó sofőr azonban megállás és az adatai megadása nélkül továbbhajtott.

A vétlen sofőr könnyebb agyrázkódással, zúzódásokkal és húzódásokkal úszta meg az ütközést, az ügyben pedig cserbenhagyás miatt indult rendőrségi eljárás.

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A második felvétel szintén az M0-s autóúton készült, Vác felől Budapest irányában. Ebben az esetben a videó beküldője szerint az okozta a balesetet, hogy a sofőr elaludt a kormánynál, és emiatt sodródott le az úttestről. Szerencsére a szerencsétlenség során személyi sérülés nem történt, így kizárólag anyagi kár keletkezett.

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