Videón, ahogy betonfalnak csapódik egy autó az M3-ason, a szabálytalan manőver után megállás nélkül menekült el a vétkes sofőr

Az első eset 2026. július 10-én történt az M3-as autópálya és az M0-s autóút csomópontjában, Miskolc irányában. A felvételt készítő autós a saját balesetét osztotta meg a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet a felelőtlen vezetés veszélyeire.

A videón jól látható, amint egy jármű a gyorsítósávból, a záróvonalat szabálytalanul átlépve, nagy sebességgel vág be a forgalomba. A veszélyes manőver következtében

a két autó összeütközött, a balesetet okozó sofőr azonban megállás és az adatai megadása nélkül továbbhajtott.

A vétlen sofőr könnyebb agyrázkódással, zúzódásokkal és húzódásokkal úszta meg az ütközést, az ügyben pedig cserbenhagyás miatt indult rendőrségi eljárás.

A második felvétel szintén az M0-s autóúton készült, Vác felől Budapest irányában. Ebben az esetben a videó beküldője szerint az okozta a balesetet, hogy a sofőr elaludt a kormánynál, és emiatt sodródott le az úttestről. Szerencsére a szerencsétlenség során személyi sérülés nem történt, így kizárólag anyagi kár keletkezett.

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