422 millió forintot adtak az adófizetők kilenc operettszövegkönyvért – Ezt tudjuk eddig az Orbán János Dénes-ügyről

Nem csak a kulturális szféra kedélyeit borzolta az elmúlt héten kirobbant újabb ügy, melynek főszereplője az előző kormányzathoz köztudottan közel álló, 2023-ban Kossuth-díjjal is kitüntetett író-költő, Orbán János Dénes. A közpénzekkel megtámogatott irodalmi akadémiát vezető irodalmárnak a választásokat megelőző egy évben 422 millió forint adófizetői pénzt fizettek ki kilenc operettszövegkönyv 5 és fél évig történő felhasználásáért, miután részben ugyanazokért a művekért már kapott többmilliós összegeket a Fővárosi Operettszínháztól is. Sőt, mint kiderült, 1,3 milliárd forintnyi összeget az előző kulturális vezetés már jóváhagyott neki egyéb feladatokért. Orbán János Dénes szerint librettóinak adófizetői pénzeken történő megvásárlása a kulturális kormányzat „talán legjobb befektetése” volt, miután azonban feljelentés született az ügyben, már visszavásárolná művei felhasználási jogát az államtól.

Több mint 400 millió forint kilenc szövegkönyvért

Az április 12-i parlamenti választások óta óta sorozatosan buknak ki a költségvetést is érintő érdekes kifizetési ügyletek. A kulturális szférában a legnagyobb figyelmet eddig az NKA-botrány váltotta ki, de néhány napja, július 12-én vasárnap egy másik bomba is robbant: a Prae.hu kulturális portálon a főszerkesztő, Balogh Endre feltárta, hogy a 2023-ban Kossuth-díjjal is kitüntetett Orbán János Dénes költő összesen 412 421 620 forintot kapott a hivatalosan a magyar állam által alapított, közpénzekből működő Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-től (KMTG) összesen kilenc drámai szövegéért.

Az ügy egyik „szépséghibája”, hogy Orbán János Dénes a KMTG alapítója és szakmai vezetője, illetve a tehetséggondozó keretében működő Előretolt Helyőrség Íróakadémia elnöke. A másik probléma, hogy a több mint 400 millió forint meglehetősen borsos árnak tűnik kilenc drámai szöveg felhasználási jogáért, még akkor is, ha operettlibrettókról van szó. Ahogy a Prae.hu cikke összehasonlította: ez az összeg több, mint amennyit 2024-ben lehetett kapni egy irodalmi Nobel-díjért.

A KMTG később a 24.hu-nak megerősítette, hogy megvásárolták Orbán János Dénes Erős János, Az Orfeum mágusa, Orfeumi játékok, Hamupipőke, Dankó Pista, Oroszlánszerelem, Papucsszaggató királykisasszonyok, Csongor és Tünde, Búbocska, illetve A magyar Faust című műveinek felhasználási jogait, valamint megbízást adtak szövegírói tevékenységre. A pontos összeg állításuk szerint 422 899 120 Ft volt (vagyis mintegy 10 millió forinttal több, mint a Prae.hu összesítése szerinti összeg).

Az Operettszínház tízmilliókat fizetett Orbán János Dénesnek

A „furcsaságok” itt még nem érnek véget. A Magyar Hang feltárta, hogy összesítésük szerint a Fővárosi Operettszínház 2023 óta legalább 129 millió forint jogdíjat fizetett ki Orbán János Dénesnek, részben azokért a szövegekért, amelyek felhasználási jogait aztán a KMTG megvette tőle. Ezt követően a 24.hu kiderítette, hogy a KMTG ügyvezetője és a Fővárosi Operettszínház ügyvezető igazgatója ugyanaz a személy, Rózsás Péter, aki korábban Fidesz-kormányokban dolgozott a kultúráért felelős minisztériumokban, többek között főosztályvezetőként és kabinetfőnökként.

A 24.hu megkereste az Operettszínházat, ahonnan azt felelték, szerintük nem áll konfliktusban a két szerződés, vagyis hogy ugyanazokért a művekért fizettek Orbán János Dénesnek, amiért a KMTG is (időben egymást követően). A válaszlevélhez csatoltak egy tételes kimutatást is, amiből az derül ki, hogy 2023 óta több mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek (a Magyar Hang 129 milliót számolt össze).

A Fővárosi Operettszínház által a 24.hu-nak megküldött táblázat az Orbán János Dénesnek szóló kifizetésekről. Forrás: 24.hu

Ha összevetjük az Operettszínház által küldött listát azzal a listával, amely a KMTG 5 millió forint feletti beszerzéseit és szolgáltatásmegrendeléseit tartalmazza (ez alapján derítette ki a Prae.hu Orbán János Dénes 412 millióját), azt látjuk, hogy Az Orfeum mágusa (valamint az ehhez kapcsolódó alkalmi mű, az Orfeumi játékok), illetve a Hamupipőke az a két mű, amelyekért előbb az Operettszínház fizetett a szerzőnek (előbb a librettóért magáért, majd az előadások után jogdíjat), majd a felhasználási jogukért a KMTG-től kapott pénzt Orbán János Dénes.

Nagy Ervin kulturális államtitkár állítása szerint egyébként e két mű kizárólagos felhasználási joga az Operettszínháznál volt, így Orbán János Dénes a dalszínház közreműködésével kellett hogy eladja ezeket (feltehetően Rózsás Péteren keresztül, aki tehát mindkét intézményben vezető beosztásban volt). Nem sokkal később Nagy Ervin felettese, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is megerősítette, hogy a két esetben az Operettszínház külön engedélyt adott a megvásárlásra.

A KMTG által Orbán Jánosnak fizetett összegek. Forrás: KMTG Nonprofit Kft. nettó 5 M Ft feletti beszerzései és szolgáltatás megrendelései

A 2023-ban bemutatott Az Orfeum mágusa című operettért az Operettszínház 2023-ban csaknem 11,5 millió forintot fizetett „szövegírói, fordítási tevékenységek” jogcímen, majd 2024-ben csaknem 6,5 millió forintot, 2025-ben pedig több mint 1,8 millió forintot „alkotói jogdíjak” jogcímen. Emellett a 2023-as bemutató idején háromszor játszott Orfeumi játékok című produkcióért is kapott a szerző 2 millió forintot. Aztán Orbán János Dénes egy 2025. szeptember 2-én hatályossá váló szerződéssel átadta Az Orfeum mágusa és az Orfeumi játékok felhasználási jogait a KMTG-nek 43 250 000 forintért, egészen 2031. március 2-ig, vagyis durván 5 és fél évre.

Tehát Orbán János Dénes erre az 5 és fél évre évi kb. 7,8 millió forintról mondott le, miközben az operett játszásáért a bemutató utáni első teljes évben kapott jogdíj valamivel kevesebb 6,5 millió forint volt.

A 2025 szeptemberétől 2026 júniusáig tartó színházi évadban – vagyis mióta a KMTG-nél van a darab felhasználási joga – az operettet mindössze öt alkalommal játszották, januárban és májusban. Nem tűnik életszerűnek, hogy egy, a harmadik évadában mindössze öt alkalommal játszott darab az elkövetkező években évi 7,8 millió forintot fialjon a KMTG-nek, miközben előtte sem hozott soha ilyen mértékű jogdíjat a szerzőjének.

A másik érintett darab a Hamupipőke, amelynek felhasználási jogáért szintén 43 250 000 forintot kapott Orbán János Dénes öt és fél évre. E 2024-ben bemutatott zenés műért 2024-ben 8 millió forintot, 2025-ben pedig kicsit több mint 4,5 millió forintot fizetett az Operettszínház „szövegírói fordítási tevékenységek” jogcím alatt, emellett 2025-ben még több mint 4,9 millió forintot „alkotói jogdíjak” címen. Ehhez képest 2025 szeptemberétől erre a műre is évi átlag 7,8 millió forintot fizetett ki a KMTG Orbán János Dénesnek. (A 2025/26-os évadban az elérhető műsor szerint a Hamupipőke 9 alkalommal került színpadra.) Vagyis a felhasználási jogért a KMTG-től kapott díj egy évre lebontva itt is jócskán meghaladja azt az összeget, amit a bemutató utáni évben kapott a szerző jogdíj címén az Operettszínháztól.

Jelenet Pejtsik Péter zeneszerző és Orbán János Dénes Hamupipőke című musicaljének ősbemutatóján a Budapesti Operettszínházban 2024. november 17-én. MTI/Hegedüs Róbert MTI/Hegedüs Róbert

Aránytalanul drága librettók?

Orbán János Dénes ügyében egy másik jelentős dalszínház, a Magyar Állami Operaház még az Orbán-kormány által kinevezett igazgatója, Ókovács Szilveszter is megszólalt.

Librettókért nemhogy százmilliókat, de tízmilliót elkérni is képtelenség. Nálunk, az Operában egész biztosan. De szerintem más magyar színházakban is. Teljes nonszensz. Remélem

– írta Facebook-bejegyzésében Ókovács Szilveszter. Hozzátette,

nálunk egy egész estés új mű partitúrájának (!) ára alig nyolc számjegyű, librettójáért pedig még ennek is csak tizedét-nyolcadát tudtuk kínálni az elmúlt 15 esztendőben.

Orbán János Dénes pénteki válaszában Ókovács Szilveszternek azt írta, nem lehet összevetni egy kortárs operát és egy kortárs operettet, mert az utóbbi sokkal nagyobb közönséget szólít meg. A költő arra hivatkozott, hogy a Nobel-díjas Krasznahorkai László művéből Eötvös Péter által szerzett Valuska című opera alig több mint 1000 nézőt vonzott, ellenben az ő művét, Az Orfeum mágusát több mint 25 ezren látták.

Megszólalt L. Simon László is, aki 2012-13-ban a második Orbán-kormány kulturális államtitkára, 2010 és 2021 között pedig a Fidesz országgyűlési képviselője volt. Facebook-bejegyzésében azt írta:

Ami a napokban napvilágot látott Orbán János Dénes pénzügyeivel kapcsolatban, az a teljes magyar irodalmi életet joggal sokkolta. Mindannyian tisztában vagyunk a folyóiratok honoráriumaival, a könyvkiadás pénzügyi hátterével, a színházi élet szerzői, rendezői díjaival. Én egyetlenegy olyan emberrel sem beszéltem, aki OJD közpénzből finanszírozott jogdíjait piaci mértékűnek, vagy etikailag, szakmailag vállalhatónak tartotta volna.

L. Simon hozzátette, az összeg „kirívóan aránytalan, bármit is mondjon róla a szerző”.

Orbán János Dénes 2021-ben. MTI/Czimbal Gyula

Felbukkant további 1,3 milliárd forint

Az Orbán János Dénes-ügy azonban még itt sem állt meg. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán tette közzé, hogy a minisztériumban egy 1,3 milliárd forint összegű, már megítélt támogatásra bukkantak, amelyet még Hankó Balázs minisztériuma (Kulturális és Innovációs Minisztérium) ítélt meg a KMTG javára „új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására”. A miniszter szerint ezt az összeget a tehetséggondozó Orbán János Dénesnek adta volna tovább. Tarr Zoltán azt írta, az összeget még a kifizetés előtt vissza tudták szerezni. (A 24.hu érdeklődésére a KMTG elmondta, az összegből finanszírozták volna többek között három Orbán János Dénes jegyezte produkció külföldi bemutatását, a már elkészült Oroszlánszerelem című operett produkciójának előkészítését és egy Attila hun királyról szóló musical megalkotását.)

Csütörtökön Nagy Ervin kulturális államtitkár bejelentette,

feljelentést tett „különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt”.

Nagy Ervin Orbán János Dénes KMTG-től megvett operettlibrettói kapcsán megjegyezte:

Szakmai vélemények szerint, ha a Budapesti Operettszínház a következő öt évben éjjel-nappal, KIZÁRÓLAG az Orbán János Dénes műveit játszaná, még akkor sem tudna ennyi jogdíjat kitermelni a KMTG-nek.

Orbán János Dénes most már inkább visszavásárolná a műveit

A KMTG az ügyre úgy reagált, hogy nincs összeférhetetlenség aközött, hogy Orbán János Dénes a szakmai vezetőjük, illetve hogy az ő műveit vásárolták meg. Majd a minisztériumi apparátusra „tolták” a felelősséget, mondván, ilyen értékű döntést csak a minisztérium hozhat meg.

Maga Orbán János Dénes a botrány kirobbanása utáni első közleményében azt írta, neki „semmilyen döntési pozíciója” nem volt abban, hogy az általa alapított szervezet megvásárolta a műveit. Szerinte az egész folyamat egy bürokratikus procedúrán ment keresztül, amelynek a végén a kulturális államtitkár ellenjegyzése volt szükséges. A szerző megjegyezte, egy operettlibrettó díját nem érdemes összevetni egy szépirodalmi könyv díjával, ugyanis az operett a „show-business” része. Orbán János Dénes szerint az operettben sokkal kisebb befektetéssel nagyobb sikereket tud elérni Magyarország, mint a filmben, ezért szerinte művei felvásárlása „a kulturális kormányzat talán legjobb befektetése”.

A szerző a Fidelio.hu kulturális portálnak nyilatkozva azt mondta, hogy jelenleg ő az egyetlen operettlibrettó-szerző Magyarországon, „sőt, a nemzetközi piacon sem tudunk szerzőkről, ugyanis már évtizedek óta abbamaradt az operettírás.” Szerinte egy librettó létrehozása komplex képességeket követel, megjegyezve, „mindezen kritériumoknak nagyon kevesen felelnek meg, és rajtam kívül senki nem bizonyított három sikeres operettel”.

Orbán János Dénes azonban csütörtökön már nyílt levelet írt Tarr Zoltán miniszternek, melyben bejelentette művei visszavásárlási szándékát a KMTG-től, illetve azt, hogy kezdeményezi „az eredeti állapotok helyreállítását”. A Telex kérdésére Orbán János Dénes megjegyezte, a visszavásárlás összegének meghatározását a minisztériumra bízza. A minisztérium a cikk megjelenéséig nem reagált a szerző felvetésére.

Címlapkép: Orbán János Dénes átveszi a Kossuth-díjat Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől 2023. március 14-én. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd