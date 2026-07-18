A fantomdugó veszélyére hívja fel a figyelmet a rendőrség

A hatóság nyomatékosan kéri a közlekedőket, hogy

a saját sávjukra és az előttük haladó forgalomra koncentráljanak ahelyett, hogy az út menti vagy a szemközti irányban történt eseményeket figyelnék.

Amikor egy sofőr indokolatlanul lelassít egy másik sávban történt baleset miatt, a mögötte haladók is fékezésre kényszerülnek, ez a láncreakció pedig rendkívül gyorsan teljesen megbéníthatja a haladást az amúgy akadálymentes útszakaszokon is,

ezzel úgynevezett fantomdugót idézve elő.

A figyelem elterelődése ráadásul jelentősen növeli a ráfutásos balesetek kockázatát.

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