Baleset történt, nagy a torlódás az M0-son

Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M0-s autóúton szombat délután Szigetszentmiklósnál.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy két gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet az autóút 20-as kilométerénél, Szigetszentmiklós térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 20-as kilométernél a középső sávot lezárták, 8 kilométeres a torlódás.