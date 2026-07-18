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Gazdaság

Baleset történt, nagy a torlódás az M0-son

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Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M0-s autóúton szombat délután Szigetszentmiklósnál.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy két gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet az autóút 20-as kilométerénél, Szigetszentmiklós térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 20-as kilométernél a középső sávot lezárták, 8 kilométeres a torlódás.

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