Béranyától lett gyereke, ezért lemondott a német kereszténypártok frakcióvezetője

Lemondott tisztségéről szombaton Jens Spahn, Friedrich Merz német kancellár Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) és bajor testvérpártjának, a Keresztényszociális Uniónak (CSU) a parlamenti frakcióvezetője, miután béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban.

A 46 éves Spahn heves bírálatok kereszttüzébe került, miután fény derült arra, hogy férjével béranya segítségével váltak szülővé.

Németországban a béranyaság tiltott,

ugyanakkor nem jogellenes olyan gyermek felnevelése, aki külföldön béranya közreműködésével született.

"Az elmúlt napokban rá kellett döbbennem, hogy

személyes boldogságom, a családalapítás a férjemmel és az apává válás összeegyeztethetetlen a politikai tisztségemmel

- írta Spahn lemondólevelében.

Spahn és férje, Daniel Funke szerdán jelentették be, hogy szülőkké váltak, miután egy egyesült államokbeli béranya fiút szült nekik.

A döntés Németországban komoly bírálatokat váltott ki, mivel a CDU ellenzi a gyakorlat legalizálását, és februári pártkongresszusán megszavazta a németországi béranyaság tilalmának fenntartását.

Ezt az álláspontot korábban maga Spahn is képviselte egészségügyi miniszterként.

Miután pénteken a párton belül többen is lemondásra szólították fel, szombaton a dpa forrásai szerint az is kiderült, hogy maga Friedrich Merz követelte Spahn távozását.

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