Egy méter választja el Paksot a kritikus ponttól – Erre készül az atomerőmű

Budapest a "hot spot"
A korábbi napok viszonylag gyors ereszkedését követően pénteken kora délután Budapesten a vízszint 6 centiméterrel állt a történelmi mélypont felett, Paksnál szintén,
Bajánál pedig a vízmérce 9 centiméterrel a korábbi rekord legkisebb vízállás alatti értéket jelzett
az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint. Noha a Duna vízgyűjtő területét elérő csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a folyó hazai szakaszának felsőbb részén már csütörtök délután enyhén emelkedett a vízállás, Budapesten pénteken, az alsóbb területeken pedig szombaton várható a fordulat, a helyzet jelentősebb javulására rövid távon nem számíthatunk.
A 2020-as évtized nyarain Európa-szerte általánossá vált a szélsőséges kisvízhelyzet, és a folyókon a meleg évszakon kívül is a korábbiaknál érezhetően gyakrabban alakulnak ki hosszabb, súlyosabb vízhiányos állapotok.
A jelenlegi magyarországi helyzet Európában is a súlyosabbak közé tartozik - a Reuters Budapestet is az egyik "Hot spot"-ként jelöli meg az uszályos áruszállítás szempontjából -, hasonlóan a Rajna németországi szakaszának viszonyaihoz. A hírügynökség beszámolója szerint a hajózási társaságok már a normál kapacitás töredékével üzemelnek, miközben a fuvardíjak megugrottak, mivel az üzemeltetők megpróbálják kompenzálni a rakománymennyiségek csökkenését.
Ugyanakkor a gazdaságot mozgásban tartó energiaágazat Magyarországon viszonylag jól felkészült a szélsőségesen és tartósan alacsony vízállásra, és egyelőre jelentősebb zavar nélkül birkózik meg a kánikula miatt egyébként is megnövekedett kihívásokkal, igényekkel.
Súlyos következmények lehetnek
A folyók az energiahordozók továbbításában és az erőművek hűtésében is fontos szerepet töltenek be, ezért a kisvizes állapot az energiagazdálkodást is negatívan befolyásolhatja, az árampiacon pedig a termelés/kínálat csökkenése révén áremelkedést idézhet elő.
Alacsony vízállás mellett a folyók a kánikulában könnyebben felmelegednek, ha pedig az alacsony vízszinthez magas vízhőmérséklet társul, az ronthatja a folyóvíz-hűtötte nukleáris, szén- és gázerőművek hűtési hatásfokát, ezáltal pedig csökkentheti a termelésüket, a hűtési hatásfok romlása miatt és környezetvédelmi megfontolásokból pedig
akár az érintett erőművek teljes leállítása is szükségessé válhat.
Ilyen helyzetek az elmúlt években számos európai országban kialakultak, és a francia nukleáris blokkok esetében jelenleg is napirenden van a termelés környezetvédelmi célú csökkentése. Teljes leállításra Magyarországon nem került sor, az viszont az előző évekhez hasonlóan már idén is előfordult, hogy a Paksi Atomerőmű termelését környezetvédelmi okokból mérsékelték, vagy a romló hűtési hatásfok miatt csökkent.
Magyarországon több olyan fontos erőmű működik, melyeket folyóvíz hűt.
Az 50 MW beépített teljesítmény feletti hazai nagyerőművek közül a Gönyűi, a Kelenföldi, a Csepel II, a Dunamenti, valamint a Paksi Atomerőmű veszi a Dunából a hűtővizet. (A Tisza II Erőmű a Dunánál jelenleg nem sokkal jobb helyzetben lévő Tisza vizét veszi igénybe, de ez jelenleg már és még nem üzemel.)
A szélsőséges időjárás okozta folyóvíz-ingadozás
a korábbi években és eddig idén sem okozott jelentősebb műszaki, hűtési problémát.
Az erőművek alacsony vízállás esetén is megoldották operatív szinten a hűtést és a folyamatos villamosenergia-termelést, és a hazai erőműveknél érdemi tüzelőanyag-ellátási problémák sem léptek fel. Az erőművek hűtését ugyanis úgy tervezték, hogy az az addig mért legalacsonyabb vízállásnál alacsonyabb vízállás esetén is megoldott legyen.
Mi a helyzet a Paksi Atomerőművel?
A Paksi Atomerőmű a Duna alacsony vízállásához kapcsolódóan négyfokozatú intézkedési tervvel rendelkezik, a fokozatok meghatározott vízszintek elérésekor lépnek érvénybe. Az atomerőmű hűtővíz-igénye másodpercenként körülbelül 100 köbméter, míg a Duna vízhozama a legalacsonyabb vízállása esetén 800 köbméter körül alakult.
A hűtésre szánt vizet az erőműhöz szállító csatornába addig jut be a víz, amíg a Duna paksi vízszintje nem süllyed a korábban mért legalacsonyabb érték alá körülbelül 1 méterrel; árvízvédelmi szivattyúkkal ekkor is el tudnák látni a blokkok biztonsági hűtéséhez szükséges 10 köbméter/másodperces igényt, de ez csak a nem üzemelő blokkok számára lenne elegendő - vagyis ez esetben
a hazai áramtermelés mintegy 40%-át adó erőművet teljesen le kellene állítani a biztonság érdekében, ami rövid távon is rendkívüli helyzetet eredményezne.
Az előző kormány 2024-ben enyhített az erőműre vonatkozó, Dunával kapcsolatos környezetvédelmi célú szabályozáson. A korábbi szabályozás úgy szólt, hogy ha az előrejelzések szerint a Duna hőmérséklete a Paksi Atomerőmű hűtővíz csatornája feletti szakaszon eléri a 25 fokot, akkor folyamatosan mérni kell a folyó hőmérsékletét. Ha a visszaengedett hűtővízzel együtt a vízhőfok meghaladja a 29,5 fokot a beengedéstől lefelé 500 méteres szelvényben, akkor 0,1 fokonként 80-80 megawattal le kellett terhelni az erőművet azért, hogy a 30 fokos korlátot semmiképpen se lépje túl a vízhőfok.
Ezt úgy módosította a 2024-es miniszteri rendelet, illetve az ez alapján kidolgozott részletszabályozás, hogy a Paksi Atomerőmű a rendszerirányító MAVIR igazolásával javaslatot tehet az energiaügyi miniszternek az eseti eltérésre.
Ha a döntéshozó megadja az engedélyt - amire egy évben tizenötször van lehetőség, és 2026-ban is megtörtént már -, akkor a visszabocsátott víz legfeljebb 32 fokos lehet,
de az ellátásbiztonsági szempontokra tekintettel a reaktorok termelését legfeljebb a névleges teljesítmény felére lehet csökkenteni.
Emellett a felmelegedett víz miatt a reaktorblokkok termikus hatásfoka is romlik, ezért kánikulában az erőmű villamosenergia-termelése néhány tíz megawattal csökkenhet.
Az utóbbi időben bizonytalanabbá váltak az új blokkok megvalósításának kilátásai, mindenesetre a korábbi tervek alapján Paks II két új blokkjának hűtéséhez 120-140 köbméterre lesz szükség másodpercenként, vagyis, ha a 2030-as évek közepétől a 2050-es évekig valóban egyszerre üzemel majd mind a hat blokk, a hűtővízigény 220-240 köbméter/másodperc körül alakul majd. Az előzőekre is tekintettel az új blokkok szivattyútelepe közel 2 méterrel mélyebbre kerülne, mint a jelenlegi.
Aggasztó az aszályhelyzet
A folyók vízállása a vízenergia-termelésre gyakorolt hatásával is befolyásolja a magyar energiaellátást és -piacot. Bár a hazai vízerőművi kapacitás elhanyagolható (62,4 MW), de a balkáni és más európai vízerőművek termelése közvetve hat a jelentős importigényű magyar villamosenergia-rendszerre is. Az európai összesített vízenergia-termelés idén eddig meghaladja a tavalyit és a 2022-es történelmi aszályévét, de az EU-ban és több, a magyar piac szempontjából fontos balkáni országban rekord mélyponton alakul.
A 2026-os vízhiány és aszály több térségben és kultúrában már most súlyosabb károkat okoz, mint a történelmi 2022-es rekordaszály.
Hosszabb távon pedig a klímamodellek szerint a szélsőségesen aszályos és alacsony vízállású időszakok kialakulásának kockázatai Európa-szerte emelkednek, és a jövőben egyre gyakrabban lehet számítani arra is, hogy az aszályos körülmények télen is fennmaradnak.
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