Hegedűs Zsolt beszámolt a milliárdos felújítási program állásáról

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A megfelelően működő légkondicionáló berendezések elengedhetetlenek az egészségügyi intézmények, különösen a műtők és az intenzív osztályok biztonságos üzemeltetéséhez, hívja fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Az illetékes tárca a program indulásakor eredetileg 32 olyan helyszínt jelölt ki, ahol haladéktalanul meg kellett kezdeni a javítási és rekonstrukciós munkálatokat. A júniusi hőhullám okozta rendkívüli terhelés során azonban kiderült, hogy további 25 intézményben is sürgős beavatkozásra van szükség, így az érintett helyszínek száma 57-re emelkedett.

A június 11-én elindított, 3,668 milliárd forintos keretösszegű program megvalósítása ütemterv szerint halad, emeli ki a politikus. A legfrissebb adatok alapján

az 57 beruházásból 11 már teljesen befejeződött.

További 10 helyszínen a hűtőrendszerek már működnek, ezekben az intézményekben a műszaki átadás-átvételi eljárás a napokban lezárul. Jelenleg 14 kórházban folynak a kivitelezési munkálatok, 22 helyszínen pedig még a tervezési szakasz zajlik.

A rekonstrukciós program célja, hogy a korábbi eseti, utólagos hibaelhárítások helyett

egy országos felmérésre alapozva, tervszerűen biztosítsák az épületek megfelelő hűtését.

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