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Itt van Magyar Péter reakciója Sulyok Tamás bejelentésére
Gazdaság

Itt van Magyar Péter reakciója Sulyok Tamás bejelentésére

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Július 20-án, hétfőn 0:00 órától szűnik meg a köztársasági elnöki mandátuma, innentől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköreit, az Országgyűlésnek pedig 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania - közölte Facebook-oldalán a miniszterelnök Sulyok Tamás bejelentését követően.

A miniszterelnök Facebook-oldalán azt írja, Sulyok Tamás pár perce aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, így

július 20-án 0:00 órától szűnik meg a köztársasági elnöki mandátuma.

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Az Alaptörvény rendelkezései szerint

július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit.

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Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek - írja Magyar Péter, sorolva: megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának.

12 évben korlátozzuk képviselők megbizatását.

"Mindez nem csak azért jelentős, mert ezzel fontos vállalásaink teljesülnek. Ezekkel a döntésekkel visszaadunk valamit, amit az Orbán-rendszer hosszú éveken át próbált elvenni a magyar emberektől: annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait, a szabad magyar polgárokat szolgálhatja" - zárja gondolatait a kormányfő.

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Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

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