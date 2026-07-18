Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról

Az átfogó adómódosító javaslat értelmében
megszűnnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő társaságiadó-kedvezmények,
amelyek eddig lehetővé tették, hogy a támogató vállalkozások a befizetett összeg akár háromszorosával csökkentsék a társaságiadó-alapjukat. Ezzel párhuzamosan kivezetik a műemléki projektek adóalap-kedvezményét is, amely korábban a felújítási költségek kétszeresének, illetve 2019 végétől magának az ingatlanvásárlás értékének az adóalapból történő levonását is megengedte, írja Kármán ANdrás.
A visszaélések elkerülése érdekében szigorodnak a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályok is, így a jövőben kötelező adóellenőrzést és adatszolgáltatást írnak elő számukra. A bizalmi vagyonkezelésen keresztüli vagyonátadás adózási szempontból semlegessé válik, vagyis a vagyonelemek mozgása után úgy kell adózni, mintha közvetlen ajándékozás vagy öröklés történt volna.
A pénzügyminiszter szerint a tervezet jelentős intézményi változást is hoz: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke a továbbiakban nem töltheti be a Pénzügyminisztérium államtitkári posztját. A lépés elsődleges célja az adóhatóság politikai befolyástól mentes, kizárólag szakmai alapú működésének garantálása.
Az adórendszer egyszerűsítése jegyében több olyan adónemet is kivezetnek, amelyek nem generálnak érdemi bevételt, viszont jelentős bürokratikus terhet rónak az államra, az önkormányzatokra és az állampolgárokra egyaránt. A módosítás elfogadásával így
megszűnik az ebrendészeti hozzájárulás, a bevándorlási különadó és a települési adó is.
Az uniós jogharmonizáció megteremtése és az indított kötelezettségszegési eljárások lezárása érdekében
a javaslat kivezeti a szén-dioxid-kvótaadót, valamint a szén-dioxid-tranzakciós díjat.
Ezen adónemek esetében ugyanis egy jogerős bírósági ítélet a korábban beszedett összegek visszatérítésére kötelezte a magyar államot, írja a politikus. A környezetterhelés ellentételezéseként ugyanakkor a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díj a duplájára emelkedik.
Az egyenlő versenyfeltételek és az európai uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosulnak a kiskereskedelmi adóhoz kapcsolódó előírások is, írja Kármán. A változtatás – az adó mértékének megtartása mellett – lehetővé teszi az érintett vállalatok számára a más működési formába történő átalakulást. Emellett a gördülékenyebb vámkezelés érdekében egyszerűsödnek az uniós vámokra vonatkozó adminisztratív eljárások is.
Címlapkép forrása: Portfolio
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