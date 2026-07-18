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Kiadták a figyelmeztetést: hidegfront közeledik, mutatjuk, mikor kell készülni a légtömegcserére
Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetést: hidegfront közeledik, mutatjuk, mikor kell készülni a légtömegcserére

Portfolio
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Vasárnap délután egy hidegfront éri el hazánkat, aminek hatására a jövő héten az ilyenkor megszokott átlagos szint közelébe vagy az alá süllyed a hőmérséklet - tudósított a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A HungaroMet tájékoztatása szerint

a lehűlést hozó front a vasárnap délutáni, késő délutáni órákban érkezik meg.

A légtömegcsere nyomán a jövő hét elején a nappali csúcshőmérséklet már nagyrészt 25 és 30 fok között alakul.

A hét közepétől a magasabb légrétegekben

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