Kiadták a figyelmeztetést: hidegfront közeledik, mutatjuk, mikor kell készülni a légtömegcserére

A HungaroMet tájékoztatása szerint

a lehűlést hozó front a vasárnap délutáni, késő délutáni órákban érkezik meg.

A légtömegcsere nyomán a jövő hét elején a nappali csúcshőmérséklet már nagyrészt 25 és 30 fok között alakul.

A hét közepétől a magasabb légrétegekben

ÚJABB, AZ EDDIGIEKNÉL IS HŰVÖSEBB LEVEGŐ ÁRAMLIK A KÁRPÁT-MEDENCE FÖLÉ, AMI TOVÁBB MÉRSÉKLI A NAPPALI FELMELEGEDÉST.

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