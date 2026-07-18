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Kihirdették az Alaptörvény nagy vihart kavaró módosítását
Gazdaság

Kihirdették az Alaptörvény nagy vihart kavaró módosítását

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Kihirdették a Magyar Közlönyben Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a vasárnapi hatályba lépést követő napon megszűnik a hivatalban lévő köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása, az Alkotmánybíróság tagjait ezentúl kilenc évre választják, és legfeljebb 70 éves korukig lehetnek hivatalban, 12 évben maximálják az országgyűlési képviselők mandátumát, valamint feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is.

A módosítás deklarált célja a jogállami demokrácia helyreállításának és egy új Alkotmány előkészítésének intézményi megalapozása. Ennek részeként átalakítja a választójogi szabályokat: az országgyűlési képviselők esetében

kizárja a választhatóságból azokat, akik legalább 12 évig már képviselők voltak, vagy akiket legalább három választáson megválasztottak.

Rögzíti a helyi, európai parlamenti és népszavazási részvételi jogokat, valamint szabályozza az EU-s állampolgárok, menekültek és huzamos tartózkodási joggal rendelkezők helyi választási jogosultságait. Emellett kimondja, hogy bizonyos közhivatalok párttagsággal vagy párttisztséggel összeférhetetlenek lehetnek.

A módosítás jelentősen érinti az alkotmányos intézményrendszert is: az Alkotmánybíróság tagjait kilenc évre választják, újraválasztás nélkül, 70 éves felső korhatárral;

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szintén újraválasztás nélkül. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amely a közvagyon védelmével, jogellenesen kezelt vagyon felkutatásával és visszaszerzésével, valamint bizonyos közvádlói feladatokkal foglalkozik. A módosítás visszavezeti a „megye” elnevezést a „vármegye” helyett, több sarkalatos törvényi követelményt megszüntet, átmeneti rendelkezéseket állapít meg —

köztük a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszűnését a hatálybalépést követő napon

— és főszabály szerint a kihirdetés utáni napon lép hatályba, egyes rendelkezések pedig 2026. október 1-jén.

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