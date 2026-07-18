Krónikus készpénzhiány sújtja Kubát, ezért új intézkedéscsomagot jelentettek be

A kubai jegybank pénteken intézkedéscsomagot jelentett be a szigetet sújtó krónikus készpénzhiány enyhítésére, a nyugdíjak kifizetésének megkönnyítésére, valamint a digitális fizetési csatornák használatának ösztönzésére. A lépéseket az ország történetének egyik legmélyebb gazdasági válsága közepette hozták meg - írja a Reuters.

A jegybank

új, 2000 és 5000 pesós címletű bankjegyeket bocsát ki,

az elektronikus banki tranzakciók havi limitjét pedig ügyfelenként 2,5 millió pesóra, azaz mintegy 104 ezer dollárra emeli, emellett

csökkentik az online fizetési rendszereket használó kereskedők jutalékait, és

átmenetileg felfüggesztik a készpénzes fizetésekre korábban bevezetett korlátozásokat.

Az intézkedések részeként az állami és magánvállalkozások – a bankokkal kötött megállapodások alapján – önkéntes alapon, készpénzben is kifizethetik a környéken élő nyugdíjasok járandóságát. Ezzel

a bankfiókok előtt kígyózó hosszú sorokat szeretnék felszámolni.

Kuba súlyos készpénz-, üzemanyag-, élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal küzd, miközben a rendszeres, országos áramkimaradások megbénítják a mindennapi életet és a gazdasági tevékenységet. A szigeten csak júliusban többször is összeomlott az elektromos hálózat, ami jól mutatja a devizahiánnyal és a leromlott energetikai infrastruktúrával küzdő gazdaságra nehezedő nyomást.

A szigorodó amerikai szankciók és a fél éve tartó üzemanyag-blokád miatt külföldi vállalatok sora hagyta el a szigetet, ami tovább súlyosbította az áramkimaradásokat és a hiánygazdaságot. A devizabevételek szempontjából kulcsfontosságú turizmus helyzete szintén tovább romlott.

A most bejelentett lépések a júniusi gazdasági reformtárgyalások irányvonalába illeszkednek, amelyek során a kubai vezetés nagyobb devizarugalmasságot és a pénzügyi rendszer romló körülményekhez való igazítását szorgalmazta.

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