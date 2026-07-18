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Krónikus készpénzhiány sújtja Kubát, ezért új intézkedéscsomagot jelentettek be
Gazdaság

Krónikus készpénzhiány sújtja Kubát, ezért új intézkedéscsomagot jelentettek be

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A kubai jegybank pénteken intézkedéscsomagot jelentett be a szigetet sújtó krónikus készpénzhiány enyhítésére, a nyugdíjak kifizetésének megkönnyítésére, valamint a digitális fizetési csatornák használatának ösztönzésére. A lépéseket az ország történetének egyik legmélyebb gazdasági válsága közepette hozták meg - írja a Reuters.

A jegybank

  • új, 2000 és 5000 pesós címletű bankjegyeket bocsát ki,
  • az elektronikus banki tranzakciók havi limitjét pedig ügyfelenként 2,5 millió pesóra, azaz mintegy 104 ezer dollárra emeli, emellett
  • csökkentik az online fizetési rendszereket használó kereskedők jutalékait, és
  • átmenetileg felfüggesztik a készpénzes fizetésekre korábban bevezetett korlátozásokat.

Az intézkedések részeként az állami és magánvállalkozások – a bankokkal kötött megállapodások alapján – önkéntes alapon, készpénzben is kifizethetik a környéken élő nyugdíjasok járandóságát. Ezzel

a bankfiókok előtt kígyózó hosszú sorokat szeretnék felszámolni.

Kuba súlyos készpénz-, üzemanyag-, élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal küzd, miközben a rendszeres, országos áramkimaradások megbénítják a mindennapi életet és a gazdasági tevékenységet. A szigeten csak júliusban többször is összeomlott az elektromos hálózat, ami jól mutatja a devizahiánnyal és a leromlott energetikai infrastruktúrával küzdő gazdaságra nehezedő nyomást.

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A szigorodó amerikai szankciók és a fél éve tartó üzemanyag-blokád miatt külföldi vállalatok sora hagyta el a szigetet, ami tovább súlyosbította az áramkimaradásokat és a hiánygazdaságot. A devizabevételek szempontjából kulcsfontosságú turizmus helyzete szintén tovább romlott.

A most bejelentett lépések a júniusi gazdasági reformtárgyalások irányvonalába illeszkednek, amelyek során a kubai vezetés nagyobb devizarugalmasságot és a pénzügyi rendszer romló körülményekhez való igazítását szorgalmazta.

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