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Magyar Péter belengette, milyen háttérből fog érkezni az új köztársasági elnök
Gazdaság

Magyar Péter belengette, milyen háttérből fog érkezni az új köztársasági elnök

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A miniszterelnök a Facebook-oldalán jelezte, hogy pártpolitikai múlt és kötődés nélküli köztársasági elnökben gondolkodik a párt, miután Sulyok Tamás aláírta a távozását jelentő 17. alaptörvény-módosítást.

A TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet.

- írta ki a Facebookra Magyar Péter a szombati nap eseményeit követően.

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Korábbi posztjában a kormányfő egyértelművé tette: július 20-án, hétfőn 0:00 órától szűnik meg a köztársasági elnöki mandátuma, innentől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköreit,

az Országgyűlésnek pedig 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania.

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