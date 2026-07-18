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Magyar Péter jelezte: szólnak érvek a választói korhatár 16 évre csökkentése mellett
Gazdaság

Magyar Péter jelezte: szólnak érvek a választói korhatár 16 évre csökkentése mellett

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A választójogi korhatár 16 évre történő leszállítását és a képviselői cikluskorlát bevezetését javasolja Magyar Péter. A miniszterelnök úgy véli, az elmúlt időszakban a parlamentarizmus új erőre kapott Magyarországon, az Országgyűlés munkája pedig ismét a politikai figyelem középpontjába került.

Magyar Péter szerint a 18 év alatti fiatalok többsége ma már kellően felkészült és tájékozott ahhoz, hogy érdemben beleszólhasson a közös döntésekbe. Ennek fényében

egy jövőbeni alkotmányozási folyamat során támogatná a választójogi korhatár 16 évre történő csökkentését.

Ezzel párhuzamosan, egy alkotmánymódosítás keretében képviselői cikluskorlátot is bevezetne, amelytől a törvényhozói munka színvonalának emelkedését várja.

A politikus megítélése szerint az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a közélet iránti érdeklődés. Úgy látja, a parlamenti közvetítések nézettsége kiemelkedő, az intézmény pedig újra a hazai politikai élet központjává vált. Hozzátette, hogy különösen pozitívnak tartja, hogy a fiatalabb generációk is úgy érzik, ismét van beleszólásuk a közügyek alakításába.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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