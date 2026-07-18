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Megszólalt a minisztérium Magyarország üzemanyagellátásáról
Gazdaság

Megszólalt a minisztérium Magyarország üzemanyagellátásáról

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Magyarország üzemanyag-ellátása jelenleg stabil, a stratégiai készletek szintje pedig március óta megkétszereződött - olvasható a Gazdasági és Energetikai Minisztérium sajtóközleményében. Bár a háborús konfliktusok miatt a globális olajexport jelentősen visszaesett, hazánkban és az Európai Unióban egyelőre nem alakultak ki ellátási zavarok, ugyanakkor a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt továbbra is kiemelten fontos a felhalmozott biztonsági tartalékok megőrzése.

A hazai biztonsági üzemanyag-tartalék jelenleg 87 napi fogyasztásra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközi gyakorlatban irányadó 90 napos szintet, olvasható a közleményben.

Ezt a készletet a március végi, 44 napos mélyponthoz képest sikerült a kétszeresére növelni.

Forrás: Tótth András

A stratégiai tartalékok alapvető célja, hogy az importszállítások tartós fennakadása esetén is garantálják az ország működőképességét, valamint biztosítsák a lakosság és a gazdaság energiaellátását. A jelenlegi globális helyzetben ez különösen indokolt, hiszen a világ teljes olajexportjának közel felét adó régiókból a fegyveres konfliktusok miatt csak a megszokott mennyiség töredéke jut el a piacokra. Rendkívüli helyzetekben éppen az ilyen ellátási zavarok áthidalását szolgálják a mostanra feltöltött biztonsági készletek.

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Forrás: Tótth András

A közlemény hangsúlyozza:

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