Megszólalt a minisztérium Magyarország üzemanyagellátásáról

A hazai biztonsági üzemanyag-tartalék jelenleg 87 napi fogyasztásra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközi gyakorlatban irányadó 90 napos szintet, olvasható a közleményben.
Ezt a készletet a március végi, 44 napos mélyponthoz képest sikerült a kétszeresére növelni.
A stratégiai tartalékok alapvető célja, hogy az importszállítások tartós fennakadása esetén is garantálják az ország működőképességét, valamint biztosítsák a lakosság és a gazdaság energiaellátását. A jelenlegi globális helyzetben ez különösen indokolt, hiszen a világ teljes olajexportjának közel felét adó régiókból a fegyveres konfliktusok miatt csak a megszokott mennyiség töredéke jut el a piacokra. Rendkívüli helyzetekben éppen az ilyen ellátási zavarok áthidalását szolgálják a mostanra feltöltött biztonsági készletek.
A közlemény hangsúlyozza:
hazánkban és az Európai Unióban egyelőre nem alakultak ki ellátási zavarok.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kitörés előtt ez a részvény - Most érdemes nagyon figyelni!
Itt a tökéletes beszálló?
Lecsapott Irán, lángba borult az erőmű
Súlyos következmények.
A fantomdugó veszélyére hívja fel a figyelmet a rendőrség
Nagyon oda kell figyelni.
Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról
Több adónem is megszűnik.
Egy méter választja el Paksot a kritikus ponttól – Erre készül az atomerőmű
Kritikus szinthez értünk.
Sorra dőltek a rekordok a londoni Old Masters aukciókon
Egy Rembrandt-mű is kalapács alá került.
Elborította a mérgező füst az Egyesült Államok egy részét, Trump vámokkal fenyegeti Kanadát
A légszenyezés költségeivel indokolja.
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A talán legfontosabb gazdasági mutató nem is gazdasági - várható élettartam a régiónkban
Harminc év alatt majdnem egy évtizeddel hosszabb lett az élet a BB tengely országaiban - de nem mindenhol ugyanúgy. Miközben Észtország történelmi felzárkózást hajtott végre,... The post A ta
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.