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Megszületett a megállapodás: indulhat Rákosrendező megtisztítása
Gazdaság

Megszületett a megállapodás: indulhat Rákosrendező megtisztítása

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Megállapodást kötött a MÁV és a Fővárosi Önkormányzat a rákosrendezői munkáslakások ügyében, így a vasúttársaság hozzájárulásával hamarosan megkezdődhetnek a bontási munkálatok a területen. A közbiztonsági problémákat okozó önkényes lakásfoglalók és bűnözők kiszűrése érdekében a kormány harmincnapos, megerősített rendőri jelenlétet rendelt el a környéken - derül ki Vitézy Dávid posztjából.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Karácsony Gergellyel folytatott egyeztetések eredményeként a MÁV minden szükséges engedélyt megadott a fővárosnak. Ennek köszönhetően

az önkormányzat intézkedhet a vasúttársaság tulajdonában lévő ingatlanok területén, és végrehajthatja a Fővárosi Közgyűlés bontásról szóló, korábban akadályozott határozatait.

A terület fizikai rendezésével párhuzamosan a közbiztonság helyreállítása is megkezdődött. A kormány bejelentése értelmében egy hónapon át megerősített rendőri jelenlét lesz Budapesten, amelybe a Budapesti Rendőr-főkapitányság mellett a Készenléti Rendőrséget és a polgárőrséget is bevonják. Az akció a belvárosi csomópontok és szórakozóhelyek mellett kiemelt figyelmet fordít Rákosrendezőre, ahol a XIII. és a XIV. kerület határán fekvő területen a hatóságok az elmúlt időszakban már több önkényes lakásfoglalót, kábítószer-terjesztőt, valamint körözött személyt is elfogtak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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