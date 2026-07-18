Megszületett a megállapodás: indulhat Rákosrendező megtisztítása

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Karácsony Gergellyel folytatott egyeztetések eredményeként a MÁV minden szükséges engedélyt megadott a fővárosnak. Ennek köszönhetően

az önkormányzat intézkedhet a vasúttársaság tulajdonában lévő ingatlanok területén, és végrehajthatja a Fővárosi Közgyűlés bontásról szóló, korábban akadályozott határozatait.

A terület fizikai rendezésével párhuzamosan a közbiztonság helyreállítása is megkezdődött. A kormány bejelentése értelmében egy hónapon át megerősített rendőri jelenlét lesz Budapesten, amelybe a Budapesti Rendőr-főkapitányság mellett a Készenléti Rendőrséget és a polgárőrséget is bevonják. Az akció a belvárosi csomópontok és szórakozóhelyek mellett kiemelt figyelmet fordít Rákosrendezőre, ahol a XIII. és a XIV. kerület határán fekvő területen a hatóságok az elmúlt időszakban már több önkényes lakásfoglalót, kábítószer-terjesztőt, valamint körözött személyt is elfogtak.

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