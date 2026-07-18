Merre tovább, budapesti turizmus? A főváros aranytartaléka válaszút előtt

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Budapest turizmusa ma sikerágazat, amelyre joggal lehetünk büszkék. A siker azonban egyelőre főként az érkező vendégek számában jelenik meg: sokan jönnek a városba, de jellemzően rövid időre, és az itt elköltött pénz mennyisége is elmarad attól, amit a város lehetőségei indokolnának. A jó hír, hogy jó adottságokkal indulunk a fejlődéshez. A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozatom ezen cikkében arra világítok rá, hogy Budapest turizmusa ugyan erős alapokon áll, de szolgáltatási színvonalban, közterületi minőségben és élménykínálatban elmarad a saját lehetőségeitől.

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Budapest egyike a világ legszebb fővárosainak. A dunai panoráma, a fürdőkultúra, a gasztronómia, a világhírű éjszakai élet és a páratlan építészet mind olyan adottságok, amelyekért évről évre milliók érkeznek a városba.

Ez a számokban is látszik.

A budapesti szállodapiac 2025-ben 9,9 millió vendégéjszakát regisztrált – történelmi csúcsot, amely 4 százalékkal magasabb a pandémia előtti, 2019-es szintnél.

amely 4 százalékkal magasabb a pandémia előtti, 2019-es szintnél. Ugyanebben az évben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 19,6 millió utast fogadott, 11,7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A turizmus munkahelyeket teremt, adóbevételt hoz, és a városban elköltött pénzen keresztül közvetlen gazdasági értéket hoz létre. Ma az idegenforgalom az ország egyik legfontosabb, nemzetközileg is versenyképes ágazata, amelynek forgalma jelentős részben Budapesten összpontosul.

A főváros egyúttal az ország kapuja is. Okosan felépített turisztikai ajánlattal, aki Budapestre érkezik, az rávehető arra, hogy legközelebb más hazai célpontokat is felkeressen, vagy akár egy utazás alatt több magyarországi helyszínt is meglátogasson.

Növekvő forgalom, alacsony minőség

Budapest turizmusa az elmúlt másfél évtizedben látványosan bővült, a növekedést azonban nagyrészt az európai városi turizmus általános felfutása hajtotta. Ebben meghatározó szerepe volt a fapados légi közlekedés terjedésének, a rövid távú lakáskiadás felfutásának és a city break-szegmensnek – vagyis a néhány napos, jellemzően hétvégi látogatásoknak.

A probléma ott kezdődik, hogy a növekedéshez nem társult érdemi desztinációépítés a magasabb költésű célcsoportok irányába. Ezt a lemaradást a McKinsey 2024-es Budapest-tanulmánya számszerűen is rögzíti. A látogatószámot, a vendégéjszakákat és a turisztikai költést együtt mérő globális piaci részesedésmutatóban Budapest 0,37 százalékot ér el, miközben a peer, azaz hasonló adottságú városok – Prága, Bécs, Milánó és Lisszabon – átlaga 0,65 százalék.

A magyar főváros tehát a forgalom mögötti értékteremtésben jelentősen elmarad versenytársaitól.

A lemaradás közvetlenül összefügg a szálláshelykínálat szerkezetével. A McKinsey számításai szerint Budapest a vizsgált bázisévben mintegy 26 ezer szobával rendelkezett, miközben az összehasonlított városok átlaga 41 ezer volt, vagyis közel 60 százalékkal nagyobb a kínálatuk.

Eközben a rövid távú lakáskiadás jóval nagyobb arányban van jelen a városban: a fővárosi vendégéjszakák 41 százalékát adta 2025-ben, miközben a peer-fővárosokban ez 28 százalék volt.

A kínálat súlypontja így a gyors, olcsó fogyasztás felé tolódik a magasabb költésű vendégkör helyett.

Különösen hiányoznak a konferenciaturizmust kiszolgáló, 500 szoba feletti kongresszusi szállodák. Ha egy magas költésű nemzetközi vállalati rendezvény egy helyen keres szállást és konferenciakapacitást, Budapesten könnyen kapacitáskorlátba ütközik. Ilyenkor a város elveszítheti ezeket a rendezvényeket Bécs, Varsó vagy más régiós versenytársak javára.

Fontos hozzátenni, hogy az elmúlt években történtek előrelépések — például a Hungexpo bővítése —, a város azonban továbbra sem építette ki a nagy nemzetközi kongresszusokhoz szükséges teljes városi infrastruktúrát. Ez ugyanis nem merül ki a szállodai és konferenciakapacitásban: a magasabb költésű üzleti turizmushoz jó megérkezési élményre, működő városi közlekedésre, minőségi esti programokra, erős szolgáltatási háttérre és jól szervezett városi kínálatra is szükség van.

Első benyomások

A magasabb színvonalú turizmus kiszolgálása már a megérkezési pontokon eldől: a repülőtéren, a pályaudvarokon és a városba vezető útvonalakon szerzett első benyomásoknál. A repülőtér a fejlesztések ellenére európai mércével továbbra sem ad elég erős érkezési élményt, de ennél is nagyobb probléma a kötöttpályás kapcsolat hiánya és a repülőtérre vezető úthálózat kritikus állapota.

Aki vonattal vagy autóbusszal érkezik, szintén évtizedes lemaradással találkozik a nemzetközi pályaudvarokon és azok környezetében. Elég a Keleti pályaudvar romos melléképületeire, elkerített előterére vagy a népligeti nemzetközi buszpályaudvar aluljárójára gondolni.

Az érkezés után ugyanilyen fontos, hogy a vendég mit tud kezdeni magával a városban, amikor mondjuk véget ér egy konferencia. Ma a város kereskedelmi és szolgáltatási kínálata túl nagy arányban épül az alacsonyabb igényű, gyors fogyasztásra, miközben kevés az olyan magas minőségű helyszín és szolgáltatás, ahol a vendég szívesen költené el a pénzét.

Ez a kereskedelemben a legszembetűnőbb. Az Andrássy út elvileg Budapest prémium kereskedelmi főtengelye, közterületi állapota és kereskedelmi mixe azonban nem adja meg azt az egységes, nemzetközi mércével is értelmezhető vásárlási élményt, amely Bécs, Milánó vagy Prága magas presztízsű főutcáin várja a látogatókat.

Ugyanez látszik a gasztronómiában is. Ezen a területen az elmúlt években jelentős előrelépés történt: erősödött a fine dining, a magyar konyha pedig nemzetközi szinten is láthatóbbá vált. Mégis hiányzik az átfogó elképzelés arról, hogyan mesélhető el a gasztronómia a turizmus részeként, milyen minőségi mércét várunk el a sztenderd fogásoknál, hogyan kapcsolódnak ehhez az olyan intézmények, mint a vásárcsarnokok, és hogyan lehetne jobban bevonni a termelőket, a magyar borkultúrát vagy a békebeli kávéházi tradíciókat.

Élménycsomag helyett értékes elemek laza halmaza

Budapestnek erős attrakciói vannak, de ezek ritkán állnak össze tudatosan felépített, többnapos városi élménycsomaggá. A Budai Vár, a Lánchíd vagy a Bazilika önmagukban erős látványosságok, de nem kapcsolódnak olyan egymásra épülő útvonalakba, amelyek a nemzetközi piacon is jól pozicionálható ajánlattá szerveznék Budapestet.

Ez a közterületi tengelyeken különösen látványos. Elég a Budai Várnegyed és a Városliget példájára gondolni: mindkét helyen nagy turisztikai jelentőségű beruházások történtek az elmúlt években, közöttük pedig ott húzódik a Lánchíd–Andrássy út tengely, amely elhelyezkedése és épített öröksége alapján Budapest egyik legfontosabb turisztikai-kereskedelmi útvonala lehetne. Mégis, ha a látogató a Várnegyedből elindul a Városliget felé, több ponton gyenge városi és kereskedelmi környezetbe érkezik. Autóközpontú terek, leromlott közterületi minőség, igénytelen vagy üres kirakatok szakítják meg az élményt. A környezet így nem ösztönöz arra, hogy korzózzunk és időt töltsünk ott, ezért a célpontok egymástól elszigetelt attrakciók maradnak, amelyek között a látogató könnyen taxiba vagy buszra száll. Hasonló a helyzet más, jobb sorsra érdemes tengelyeken is, a Nagykörúttól a Rákóczi útig.

A jól működő városi turizmusban az attrakciók közötti útvonal maga is az élmény része. A sikeres nagyvárosok erős, kereskedelmileg aktív belvárosi főútvonalakat kínálnak — a madridi Gran Víától a párizsi Champs-Élysées-ig vagy a bécsi Kärntner Straße-ig —, ahol a közterületek színvonala és a szolgáltatási környezet együtt teremti meg azt a városi élményt, amelyben jó sétálni, nézelődni és fogyasztani.

Egyedi értékajánlatunk, a Duna

A történeti belváros és a folyó kapcsolata, valamint a dunai panoráma Budapest legerősebb városi „wow-élményét” adja, mégis méltatlanul bánunk ezzel az erőforrással. A Duna ma nem egységes városi élménytengely, hanem részben kihasználatlan adottság, ahol nincsenek összehangolva a közlekedési, rekreációs, turisztikai, szolgáltatási és fejlesztési alapok.

Egyfelől hiányzik egy korszerű dunai kikötő, amely tehermentesíthetné a belvárost, és kulturált fogadóteret adna a turisztikai hajózásnak, miközben a belvárosi hajóforgalom helyzete folyamatos politikai viták tárgya. Ugyanígy probléma, hogy a városi közlekedési célú, de egyben megfizethető élményt is kínáló dunai hajózás évek óta nem indult újra.

Másfelől a város kapcsolata a Dunával továbbra is gyenge, amit legjobban a rakpartok állapota mutat meg. Az elmúlt években ugyan sikerült elérni a pesti alsó rakpart időszakos nyári megnyitását, ami fontos, de átmeneti lépés. A vita ma is jórészt arról szól, mikor és meddig lehet a rakpartot a gyalogosforgalom előtt megnyitni, miközben az infrastruktúra esztétikailag és műszakilag is elavult.

Budapestnek továbbra sincs egész évben használható, egységesen magas minőségű, gyalogosan is jól bejárható belvárosi Duna-parti tengelye. Ehelyett sok helyen ideiglenes, félkész állapotú útvonalakat látunk konténerkukákkal, szabálytalanul parkoló autókkal, kiépítetlen járdákkal, lerobbant padokkal és graffitis lejárókkal. A panoráma világszínvonalú, a városi környezet sok ponton még mindig balkáni.

A harmadik, Dunával összefüggő fejlesztési pont az esti díszkivilágítás helyzete. Budapest esti panorámája világszinten is kiemelkedő, ehhez képest a díszkivilágítás korai üzemideje – télen 22 óra, nyáron 23 óra –, valamint több épület elmúlt években eltűnő esti megvilágítása éppen azt az élményt veszi vissza, amelyre a város tradicionálisan is épít. Egy olyan városban, amely jelentős részben a történeti panorámából él, az esti fény kiemelt turisztikai infrastruktúrának számít, mégis mostohán kezeljük azt.

A körúton túl

Budapestnek nemcsak a történeti városmagja izgalmas, a turisták mentális térképe mégis túlságosan a belső városrészekre koncentrálódik. A külső városrészekben számos olyan adottság van, amely jobb feltárással, erősebb kommunikációval a mainál sokkal hangsúlyosabban jelenhetne meg.

Aquincum római öröksége, a budai hegyvidék, a budafoki pincészetek, a Római-part vagy Óbuda történeti városrészei mind olyan értékek, amelyek ma csak részben látszanak Budapest turisztikai térképén. Az aquincumi polgárváros és az amfiteátrum például erőteljesebb láthatóságot és városi turisztikai útvonalakba kötést érdemelne, de a budai hegyvidék (például a Gyermekvasút, a Libegő, az Erzsébet-kilátó) sem kapcsolódik be adottságaihoz mérten a főváros kínálatába.

Értékes intézmények, felemás állapotban

Múzeumok

Az elmúlt években több területen jelentős fejlesztések történtek, az eredmény mégis felemás: miközben új kulturális helyszínek épültek, több alapintézmény hiányosan, ideiglenesen vagy bizonytalan jövőképpel működik.

Egyfelől az elmúlt évtizedben bővült és részben megújult a budapesti múzeumi hálózat: a Szépművészeti Múzeum felújítása a Román Csarnok helyreállításával, a Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Magyar Zene Háza együtt már erős kulturális koncentrációt rajzol ki a Városliget térségében. Ezzel párhuzamosan azonban több nagy múltú alapintézmény kiesett a budapesti kínálatból.

Az egyik legnagyobb veszteség a Lechner Ödön örökségét hordozó Iparművészeti Múzeum, amelynek épülete 2017 óta zárva tart, bár a rekonstrukció előkészítése a legutóbbi döntések után ismét napirendre került. A Közlekedési Múzeumnak sincs ma végleges, állandó otthona: a régi városligeti épületet lebontották, az Északi Járműjavítóban azonban már újra megjelent az intézmény, egyelőre időszaki kiállításokkal, a leendő múzeumi helyszín előképeként.

A Hadtörténeti Múzeum esetében szintén pozitív fordulat, hogy az intézmény visszatérhet a budai Várba, de a fővárosi múzeumi kínálat egészében továbbra is sok a lezáratlan intézményi kérdés. Ezt mutatja a Magyar Nemzeti Galéria helyzete is: az intézmény évtizedek óta a Budai Várban működik, miközben a palota funkciója és a galéria végleges helye évek óta visszatérő vita tárgya, a Városligetbe tervezett új épület pedig lekerült a napirendről.

Desztinációmenedzsment oldalról nézve ma sincs olyan, a nemzetközi piacon azonnal beazonosítható, önmagában is utazási döntést kiváltó ikonikus húzóintézménye vagy múzeumi hálózata a városnak, mint Bilbao esetében a Guggenheim vagy Bécsben a MuseumsQuartier.

Fürdők

Hasonlóan erős, de alulhasznált adottság Budapest fürdővárosi karaktere. A történelmi fürdők a város egyik legerősebb nemzetközi értékajánlatát jelentik — olyan adottságot, amelyre gyógyturizmust, wellness- és egészségturisztikai csomagokat, valamint speciális városi élményeket lehetne építeni.

Az intézményhálózat állapota azonban nem nő fel ehhez a jelentőséghez. A Fővárosi Önkormányzat évek óta fontos bevételi forrásként tekint a fürdőüzemeltető cégre, miközben a karbantartási és fejlesztési források visszaforgatása nem tart lépést a fürdők kihasználtságával. Ennek következménye a romló állapot, az elmaradó felújítások, a részlegesen működő szolgáltatások és az egyre gyengébb látogatói élmény. Ez különösen a Széchenyi fürdőnél látványos, amely a város egyik legismertebb attrakciója, mégis visszatérő kritikák tárgya a zsúfoltság, a szolgáltatási színvonal és a méltatlan állapotok miatt.

A probléma nemcsak műszaki, hanem stratégiai természetű is. A beléptetés, a kereskedelmi kínálat, a vendégirányítás és az alapvető szolgáltatási szintek sok helyen elmaradnak attól, amit egy nemzetközi fürdővárosi desztinációtól várnánk. Közben a jegyárak jelentősen emelkedtek, ami a budapestieket egyre inkább kiszorítja a fürdőkből, miközben a turistaforgalom zsúfoltságot és használati konfliktusokat hoz. A fürdők így egyszerre túlterheltek és alulmenedzseltek.

A helyzetet tovább rontja, hogy a híres budai fürdőlánc több eleme — a Gellért, a Rác és a Király fürdő — ma zárva tart, így kiesik a kínálatból. Budapest ezzel éppen abból a történeti fürdővárosi hálózatból veszít el kulcselemeket, amelyre nemzetközi szinten is erősebben építhetne.

Sport

A sportlétesítmények terén Budapest az elmúlt másfél évtizedben látványosat lépett előre. Puskás Aréna, MVM Dome, Duna Aréna, Nemzeti Atlétikai Központ — és még sorolhatnánk. A városban világversenyekre alkalmas úszóaréna, impozáns nemzeti futballstadion, atlétikai központ és nagy befogadóképességű, multifunkcionális fedett aréna is épült. Ez az eseményekben is meglátszik: a vizes világbajnokságtól az atlétikain át a kézilabda-bajnokságokig és a foci BL-döntőig olyan sporteseményeket fogadott a város az elmúlt években, amelyekhez korábban nem állt rendelkezésre megfelelő infrastrukturális háttér.

A probléma itt tehát nem a kapacitás hiánya. A kérdés inkább az, hogy a fejlesztési források aránya, a létesítmények monofunkcionalitása, valamint mindennapi használhatóságuk és pénzügyi fenntarthatóságuk hogyan értékelhető. Miközben egyes helyszínek folyamatos nagyrendezvényekkel vagy többfunkciós rekreációs és látogatói elemekkel képesek bekapcsolódni a város életébe, számos létesítmény a hétköznapokban alig jelenik meg Budapest szolgáltatási és turisztikai kínálatában. A siker kulcsa az lenne, hogy ezek a helyek ne csak nagyrendezvények idején működjenek, hanem a város sport-, szabadidős, kulturális és turisztikai életének állandó részeivé váljanak.

Budai Várnegyed

Az elmúlt években nagy volumenű rekonstrukciós program zajlott a Várban: újjáépült a Főőrség és a Lovarda, folyamatban van a palota rekonstrukciója, a Szent György téren pedig már látható a József főhercegi palota újjáépített homlokzata. Ezek turisztikai szempontból jelentős ugrást hozhatnak, az eddigi funkciók alapján azonban az újjáépülő várnegyedi épületek jelentős része állami-intézményi használathoz kapcsolódott volna, vagy jövőbeli funkciójuk nem volt kellően átgondolva. Ezért desztinációként az eddig megépült épületek egyelőre csak korlátozottan váltak a kínálat részévé.

A Várnegyed fejlesztéseinek és funkcióinak újragondolása ugyanakkor lehetőséget nyithat arra, hogy ezek a rekonstrukciók jobban bekapcsolódjanak a város vérkeringésébe.

Stratégia és finanszírozás hiányában

A látnivalók állapota mögött szárazabb, de fontosabb intézményi okok húzódnak meg.

Budapestnek ma nincs saját turisztikai stratégiája.

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia országos ágazati dokumentum, amely Budapestet külön kategóriaként kezeli, de nem pótolja a fővárosra szabott intézkedési tervet, a világos célrendszert és a hosszú távú jövőképet.

Az országos célrendszer közben továbbra is erősen mennyiségi logikában gondolkodik.

A vendégszám és a vendégéjszakák növelése fontos, de Budapest esetében ma nem ez a fő kérdés, hanem az, hogy egy látogató mennyit költ, mennyi időt tölt a városban, milyen minőségű szolgáltatást vesz igénybe, és milyen élmény miatt tér vissza.

A tervezés adatoldalról is korlátokba ütközik. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba ma már a szálláshelyek, a vendéglátóhelyek és az attrakciók jelentős része adatot szolgáltat, mégis hiányzik az a fővárosi szintű elemzési és döntéstámogató kapacitás, amely ezeket az adatokat rendszeresen termékfejlesztési irányokká és területi beavatkozásokká fordítaná.

A fővárosi stratégia hiányából az is következik, hogy Budapestnek nincs valódi felhatalmazással, stabil finanszírozással és végrehajtási eszközökkel működő turisztikai intézményrendszere sem. Hiányzik az a tartós koordináció, amely a turizmushoz kapcsolódó szereplőket és feladatokat egy rendszerben kezelné.

Ezt jól mutatja a nagy fesztiválok és rendezvények helyzete. A Sziget, a nemzetközi sportesemények vagy az alkalmi nagy rendezvények éppen azok a belépési pontok lehetnének, amelyekre a város turizmusa ráépülhetne, ma azonban ezekből ritkán lesz tudatos városmarketing, a főváros nem kapcsolódik rájuk elég erősen.

A finanszírozási szerkezet is torz. A turizmusfejlesztési hozzájárulás a központi költségvetésbe folyik be, fővárosi szinten pedig nincs dedikált, visszacsatolt turisztikai fejlesztési forrás. Eközben a frekventált közterületek fenntartása, a szolgáltatások biztosítása és a közösségi közlekedés működtetése jelentős részben a fővárosi költségvetésben jelenik meg. A főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében azonban nem képes tartósan azt a szintet biztosítani, amelyet egy magasabb minőségű turisztikai pozíció megkövetelne.

A stratégia, a források és az intézményrendszer hiánya végül a város általános állapotában tükröződik. Amíg Budapest sok ponton leromlott köztereket, alulhasznosított épületeket és alacsony színvonalú szolgáltatásokat kínál, nehéz magasabb presztízsű célpontként pozícionálni. Ez azonban messze nem csak turisztikai kérdés: a városlakók életminőségét is közvetlenül meghatározza.

A következő részekben azt mutatom be, hogyan válhatna Budapest olyan magasabb minőségű desztinációvá, ahol a turizmus a mindennapi városi életet is izgalmasabbá és élhetőbbé teszi.

A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat

1. része itt olvasható. A cikk arra világít rá, hogy Budapest pénzügyi válsága mögött mélyebb, intézményi probléma áll: a város nemcsak pénzt veszített, hanem fejlesztési érdekeltséget, végrehajtási kapacitást és kiszámítható állami partnerséget is.

2. része itt olvasható. A cikk a főváros előtti kihívások megoldásaira fókuszál: azokra a nemzetközi modellekre és adaptálható eszközökre, amelyekkel a főváros finanszírozása, intézményi működése és az állammal való viszonya újraszervezhető.

3. része itt olvasható. A cikk a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáit vizsgálta meg: a fővárosi szint kiüresedését, a feladatok és a források szétcsúszását, a 24 párhuzamos felelősségi rendszert és a városi léptékű ügyekre adott kerületi válaszok problémáit.

4. része itt olvasható. A cikk európai példák alapján azt mutatja be, milyen intézményi, szabályozási és pénzügyi reformokkal lehetne a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáival küzdő Budapestet egységesebben működő várossá tenni.

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