Nagyon erős sugárzás lesz Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol kell vigyázni

A tájékoztatás szerint
a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UV-B sugárzásra készülni vasárnap.
A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat.
A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
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