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Nagyon erős sugárzás lesz Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol kell vigyázni
Gazdaság

Nagyon erős sugárzás lesz Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol kell vigyázni

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A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a déli országrészben - közölte a HungaroMet Zrt. szombaton.

A tájékoztatás szerint

a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UV-B sugárzásra készülni vasárnap.

A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat.

A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

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uvb
Forrás: met.hu

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