Nincs veszélyben a magyar áramellátás, de akadnak kockázatok

A hőhullámok és más extrém időjárási jelenségek alaposan próbára teszik a villamosenergia-rendszereket, de az európai elektromos rendszer összességében kedvező helyzetben, rendszerszintű kockázatok nélkül ment neki az idei nyárnak - legalábbis nagy részét tekintve.
Az ENTSO-E jelentése szerint az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokból származó többlettermelés várhatóan meghaladja a keresletet a magas megújulóenergia-termelés és az alacsony kereslet időszakaiban, ezáltal növelve az országok exportigényét és a megújulóenergia-termelés korlátozásának szükségességét egyes területeken. Az ilyen állapotok Magyarországon is jól ismertek, és a jelentés szerint
ezek a helyzetek gondos operatív irányítást igényelnek, különösen azokban az időszakokban, amikor a szomszédos országokban is előfordulhat többlet megújulóenergia-termelés.
A jelentés nem azonosít jelentős, közvetlen ellátásbiztonsági kockázatot Európában, de számos olyan fontos szempontra rámutat, amelyek figyelmet igényelnek. E szerint a szigetüzemű vagy korlátozott összeköttetéssel rendelkező rendszerek esetében szoros nyomon követésre lesz szükség, ugyanis ezekben az Európa perifériáján elhelyezkedő országokban akadhatnak ellátási problémák.
A jelentés Moldovában strukturális megfelelőségi kockázatokat azonosított, főként a gázellátási korlátok, az importfüggőség, a gyenge összeköttetések és a regionális zavaroknak való kitettség miatt. Emellett Írországban, Máltán és Cipruson is előfordulhatnak specifikus kockázatok az áramkimaradások, a korlátozott importkapacitás és a rendelkezésre álló alacsony tartalék kapacitás kombinációja miatt.
Ugyanakkor Ukrajna villamosenergia-rendszere nem mutat közvetlen megfelelési kockázatokat a rendelkezésre álló előrejelzések és a szokásos szezonális előrejelzési modellezési megközelítés alapján, de - tekintettel a régió geopolitikai kontextusával kapcsolatos előrejelzések bizonytalanságára - ezeket az adatokat körültekintően kell kezelni.
A közel-keleti geopolitikai helyzet ugyan növelte a bizonytalanságot a globális energiapiacokon és az ellátási útvonalakon,
azonban Európában a nyári időszakban jelenleg nem várható jelentős villamosenergia-ellátási probléma
- fogalmaz az ENTSO-E, mely szerint viszont a közelgő téli időszakra való felkészülés különös figyelmet igényel.
A jelentés az elmúlt télre visszatekintve megállapítja: az európai elektromos rendszer összességében ellenálló maradt, az országok nem tapasztaltak és jelentettek megfelelőségi problémákat, az időjárási viszonyok jelentős változékonysága ellenére sem.
A jelentés az egyes országokra vonatkozóan is értékeli a villamosenergia-rendszerek várható nyári megfelelőségét.
Magyarországgal kapcsolatban a jelentés előre vetítette, hogy a korábbi évek rendszerterhelési adatai és a megfigyelt tipikus tendenciák alapján megdőlhet a nyári rendszerterhelési csúcs - ami június végén be is következett -, de (a téli csúcsértékeket is figyelembe véve) új történelmi, abszolút rekordra nem számít.
Emellett az is várható, hogy a nyári hónapokban megdől a korábbi magyarországi napenergia-termelési csúcs, elsősorban a napelemes kapacitás folyamatos bővülésének köszönhetően. (A magyar rendszerirányító MAVIR adatai alapján a nagy napelemparkok tavaly júliusban felállított 4 076 megawattos (MW) termelési csúcsa már 2026 áprilisában (4 090,5 MW) és májusában (4 195,1 MW) is megdőlt.)
Azonban a folyamatosan növekvő fotovoltaikus energiatermelés egyúttal nagyobb bizonytalanságot okozhat az üzemtervezési időszakokban és a valós idejű rendszerüzemeltetésben is, ami magasabb szintű tartalékkövetelményt eredményez
- hangsúlyozza az ENTSO-E.
Az elmúlt években
- nem bővült jelentős hagyományos erőművekkel a magyar erőműpark, és
- továbbra is szinte folyamatosan szükség van importra.
A hazai hagyományos erőművek kihasználtsága összességében még alacsonyabb is lehet, mint az előző nyáron, mivel
bizonyos piaci helyzetek (például a negatív Clean Spark Spread (CSS) – vagyis a gázerőművek magas gázárak melletti veszteségessége) gazdaságtalanná teheti egyes erőművek működtetését.
A nyár folyamán a Paksi Atomerőmű két blokkján (külön-külön) kötelező karbantartást is végeznek majd a szakemberek, ám a magyar erőművek karbantartási szükséglete az idei meleg évszakban összességében némileg elmarad a korábbi évekétől, a munkálatokat pedig gondosan ütemezték időben - állapítja meg a jelentés. Emellett a magyar villamosenergia-rendszerben folyamatosan zajlanak hálózatfejlesztések is a magasabb feszültségszintek kezelése, valamint az üzembiztonság növelése érdekében.
Az európai tartalékbeszerzési módszertan folyamatos fejlesztésének eredményeként a magyar villamosenergia-rendszer számára rendelkezésre álló kiegyenlítő kapacitás mennyisége elegendő a becsült tartalékigény fedezésére és a rendszerszintű ellátásbiztonság garantálására.
Összességében a magyar elektromos rendszer várhatóan biztonságosan üzemel majd a nyári időszakban, de az európai rendszerirányítói szervezet szerint azt is fontos megjegyezni, hogy egy esetleges földgázválság előre nem látható hatásokkal járhat a magyar villamosenergia-rendszerre és -ellátásra nézve; továbbá kockázatot jelenthetnek a szélsőséges időjárási körülmények is – például a tartós hőhullámok, valamint a jelentősebb folyók magas vízhőmérséklete és alacsony vízállása.
A mögöttünk hagyott télre visszatekintve a jelentés emlékeztet, a szokatlanul hideg időjárás és a piaci viszonyok miatt a rendszerterhelés 2026 januárjában 8 182 MW-tal jelentősen meghaladta a korábbi történelmi csúcsértéket. Az elmúlt hideg évszakban többször is szükség volt jelentős mértékű fel- és leszabályozásra a magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében, az egyik februári leszabályozási esemény pedig bekerült a tíz legnagyobb ilyen jellegű érték közé. A rendelkezésre álló szabályozási kapacitás elegendő volt a téli időszakban felmerülő tartalékigények kielégítésére.
Néhány alkalommal a magyar rendszerben elrendelték a „figyelmeztető” (alert) állapotot, ám ezeket minden esetben néhány órán belül visszavonták, vagyis bár többek között az időjárási viszonyok miatt a rendszer szembesült bizonyos nehézségekkel, a múlt tél jelentősebb villamosenergia-ellátásbiztonsági problémák nélkül telt el - fogalmaz a jelentés.
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