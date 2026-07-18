Órás késésről ír a MÁV, osztrák fennakadás miatt

Pénteken Linz közelében leszakadt a felsővezeték, ami tüzet okozott és megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit is. Az osztrák vasúttársaság, az ÖBB nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán, de a Weststrecke St. Valentin–Linz szakaszán csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. A Magyarországot is érintő railjet xpress járatok menetideje akár egy órával is meghosszabbodhat.

Pénteken Linz közelében leszakadt a felsővezeték, amely tüzet okozott és megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit is - írja a Mávinform.

Az ÖBB nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán, azonban a Weststrecke bizonyos szakaszán (St. Valentin–Linz) csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok.

A Magyarországot is érintő railjet xpress vonatok teljes útvonalon közlekednek, azonban

a menetidő akár egy órával is meghosszabbodhat, a Budapestre érkező vonatok esetében is késéssel kell számolni.

A Bécs és Budapest között közlekedő EuroCityket a korlátozás nem érinti.

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