Sok helyen majdnem 50 fokot mértek, sorra dőlnek a melegrekordok Afrikában is

Rendkívüli hőség söpör végig Tunézián, a hőmérséklet megközelíti az 50 Celsius-fokot, megdöntve a történelmi rekordokat több régióban - jelentette szombaton a helyi média.

Anisz Szattúrira, a tunéziai Nemzeti Meteorológiai Intézet mérnökére hivatkozva a Mosaique FM kereskedelmi rádió pénteken jelentette, hogy a hőhullám - az évszakban szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletekkel - elérte a csúcspontját.

Az ország középső részén fekvő Kairuán tartományban

49,7 Celsius-fokot mértek,

amely meghaladta a korábbi, 49,2 fokos rekordot. Az északkelet-tunéziai Zagván tartományban a hőmérséklet elérte a 48,6 Celsius-fokot, megdöntve a korábbi 48 fokos rekordot.

A Nemzeti Meteorológiai Intézet

10 tartományban rendelt el narancs fokozatú riasztást

(amely a második legmagasabb) a hőség miatt, az ország többi részében sárga figyelmeztetés van érvényben.

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