Sorra dőltek a rekordok a londoni Old Masters aukciókon

Ha egy szóval kell jellemezni a régi mesterek műveinek minapi londoni aukcióit, akkor talán a „megnyugtató” kifejezés felel meg az ott történteknek, már legalábbis a piac egészségéért aggódók számára. Tulajdonképpen kiemelkedő sztártételek híján is igényes gyűjtők jelentek meg a világ minden tájáról, és vásároltak.

Nem csak Old Masters rajongók, de kortárs gyűjtők is bevetették magukat a minapi londoni aukciókon felkínált régi mesterművekért folytatott licitálásba, igazolva, hogy nem csak a kiemelkedő blue chipek, hanem az átlag jó minőség is felkeltheti az érdeklődést.

Mind a Sotheby’s, mind pedig a Christie’s rendezvényén rekordok születtek, és a két aukciósház összesen 34 százalékkal több pénzt számolt a záráskor, mint az előző esztendő hasonló rendezvényén.

Pedig akkor elkelt egy Canaletto-alkotás is a Christies’s-nél 45 millió millió dollárért, igaz, ez jelentette az összbevétel 40 százalékát.