Sorra dőltek a rekordok a londoni Old Masters aukciókon

Nem csak Old Masters rajongók, de kortárs gyűjtők is bevetették magukat a minapi londoni aukciókon felkínált régi mesterművekért folytatott licitálásba, igazolva, hogy nem csak a kiemelkedő blue chipek, hanem az átlag jó minőség is felkeltheti az érdeklődést.
Mind a Sotheby’s, mind pedig a Christie’s rendezvényén rekordok születtek, és a két aukciósház összesen 34 százalékkal több pénzt számolt a záráskor, mint az előző esztendő hasonló rendezvényén.
Pedig akkor elkelt egy Canaletto-alkotás is a Christies’s-nél 45 millió millió dollárért, igaz, ez jelentette az összbevétel 40 százalékát.
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