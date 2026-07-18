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Társadalmi párbeszéd indul a közlekedésbiztonságról
Gazdaság

Társadalmi párbeszéd indul a közlekedésbiztonságról

Portfolio
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Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a közúti közlekedésbiztonsági szabályok átfogó módosításáról, amely kiemelten kezeli a gyorshajtás, az illegális gyorsulási versenyek, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását - számolt be Facebookon Gajdos László.

A hazai utakon egyetlen év alatt 456 ember veszítette életét, emellett több mint 4500 súlyos és mintegy 14 500 könnyű sérüléssel végződő közúti baleset történt - sorolja Gajdos László. A kiugróan magas esetszámok és a megelőzhető tragédiák miatt szerinte elkerülhetetlenné vált a jelenlegi jogszabályi környezet felülvizsgálata, amellyel a döntéshozók biztonságosabbá tennék a közlekedést.

Ezért társadalmi párbeszédet indítanak a közlekedésbiztonságról,

Az állampolgárok a hivatalos kormányzati egyeztető felületen keresztül küldhetik el javaslataikat és észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban.

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