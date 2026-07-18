Telex: Meglepte Merkely Béla fiának cégét, hogy a minisztérium indokolatlannak tartja a százmilliós állami támogatást

A "Digitális avatarok" nevű sportorvosi projekt szokatlan módon, Hankó Balázs volt miniszter döntése nyomán három egymást követő évben is egyedi támogatásban részesült. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól másfél év alatt elnyert, közel 600 millió forintos összeget a projekt nem a normál pályázati úton, hanem kizárólag egyedi miniszteri döntésekkel kapta meg.

Ezt az eljárást és magát a támogatást minősítette a napokban szakmailag aggályosnak az illetékes minisztérium.

Tóth György, a KinaviX ügyvezetője arról tájékoztatta a Telexet, hogy a tárcától semmilyen értesítést sem kaptak a felülvizsgálatról vagy a kifizetett pénzek esetleges visszaköveteléséről. Az ügyvezető határozottan kiállt a projekt mellett, elmondása szerint a négy éve futó, a Harvard és a Semmelweis Egyetem kutatóinak bevonásával zajló fejlesztés során eddig ötven sportoló mozgási és élettani adatait rögzítették. Ezekből egy olyan mesterségesintelligencia-alapú szoftvert fejlesztenek, amely digitális profilok létrehozásával segíthet az amatőr és az élsportolók sérüléseinek előrejelzésében, valamint teljesítményük optimalizálásában. Hasonló, sportolói monitorozásra szolgáló megoldásokkal a nemzetközi élsportban, például az amerikai NFL-ben vagy az FC Barcelona csapatánál is foglalkoznak. Tóth kiemelte, hogy a projekt korábbi beszámolóit a hatóságok hiánytalanul és kiváló értékeléssel fogadták el.

Az ügy legkényesebb pontja a támogatások körül kialakult összeférhetetlenség. A cég tulajdonosai között az alapítás óta jelen van Merkely Gergő, a Semmelweis Egyetem rektorának fia. Kezdetben maga Merkely Béla is tulajdonos volt, akinek a helyét később az egyetem saját vállalkozása, a Semmelweis TTC Zrt. vette át, ám utóbbiban az igazgatótanács elnöke szintén a rektor. A Semmelweis Egyetem és a tulajdonában álló társaság jelezte, hogy a KinaviX-hez hasonlóan ők sem kaptak még tájékoztatást a minisztériumi felülvizsgálat eredményéről.

A probléma gyökere, hogy Merkely Béla nemcsak az intézmény vezetője, hanem az egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (NEOA) kuratóriumi tagja is. Ebben a pozícióban szigorú szabályok és bejelentési kötelezettség vonatkozott volna rá a fia jelentős tulajdonrésze miatt, írja a Telex. Amikor az egyetem és a cég konzorciumban nyert el állami forrásokat, ez az összeférhetetlen helyzet már egyértelműen fennállt, de a hivatalos bejelentésnek sokáig nem volt nyoma.

Az alapítvány honlapjára csak a közelmúltban került fel az a határozat, amely megállapította Merkely Béla összeférhetetlenségét a KinaviX Kft.-t érintő döntésekben, és eltiltotta őt a céghez kapcsolódó döntéshozataltól, valamint a döntések előkészítésétől is. A dokumentum szövegezése azonban kizárólag a jövőre vonatkozik, és egyáltalán nem tér ki arra, hogy ez a szabálytalan helyzet a miniszteri támogatások elnyerésekor már hosszú ideje fennállt.