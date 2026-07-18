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Tisza-kormány: ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő
Gazdaság

Tisza-kormány: ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Portfolio
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A 17. alkotmánymódosítás elfogadására Magyar Péter korábban 5 napot adott Sulyok Tamásnak, ez a határidő a mai nap folyamán jár le. A módosítás többek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását. Tegnap megjelent az Európai Bizottság jogállamisági jelentése, amelyben öt konkrét elvárást fogalmazott meg Magyarországgal szemben a Bizottság; több területen új jogszabályokat, a magas szintű korrupciós ügyekben pedig mielőbb mérhető eredményeket szeretnének látni.
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Mi történt tegnap?

Az alábbi fontosabb eemények történtek tegnap a hazai belpolitikában:

  • A Tisza-kormány benyújtott egy 42 oldalas adócsomagot: felülvizsgálják a társasági adót, szigorítanák a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatását, valamint eltörölnék a bizalmi vagyonkezelők egyes adómentességeit.
  • Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány jogállamisági reformjait, de öt területen további jogszabályokat, a magas szintű korrupciós ügyekben pedig kézzelfogható eredményeket vár.
  • Az előző kormány az M6-os és M8-as autópályák 59 kilométeres szakaszának üzemeltetésére állítólag a piaci ár háromszorosáért, 35 évre szerződött; a becsült többletköltség meghaladhatja a 200 milliárd forintot.
  • Október végén ismét az MTA alá kerülhet a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat.
  • Októberben indulhat a budai fonódó villamos következő szakaszának építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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