Tisza-kormány: ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Mi történt tegnap?
Az alábbi fontosabb eemények történtek tegnap a hazai belpolitikában:
- A Tisza-kormány benyújtott egy 42 oldalas adócsomagot: felülvizsgálják a társasági adót, szigorítanák a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatását, valamint eltörölnék a bizalmi vagyonkezelők egyes adómentességeit.
- Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány jogállamisági reformjait, de öt területen további jogszabályokat, a magas szintű korrupciós ügyekben pedig kézzelfogható eredményeket vár.
- Az előző kormány az M6-os és M8-as autópályák 59 kilométeres szakaszának üzemeltetésére állítólag a piaci ár háromszorosáért, 35 évre szerződött; a becsült többletköltség meghaladhatja a 200 milliárd forintot.
- Október végén ismét az MTA alá kerülhet a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat.
- Októberben indulhat a budai fonódó villamos következő szakaszának építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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