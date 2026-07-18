Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, Forsthoffer Ágnes veszi át Sulyok Tamás feladatait

Megszólalt Forsthoffer Ágnes
"Az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök úr megbízatása 2026. július 20-án megszűnik. Az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja. E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban
minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem.
Tájékoztatom Veszprém 02. választókerület lakóit, hogy a köztársasági elnök helyettesítésének ideje alatt országgyűlési képviselői jogaimat nem gyakorolhatom. Az Országgyűlés elnökének feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.
Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó alelnök asszony személyére irányuló előterjesztésemet a tegnapi napon írásban benyújtottam, amelyről az Országgyűlés a hétfői ülésén dönt. A rám váró feladat iránti alázattal kérem megtisztelő bizalmukat!" - írta a házelnök a Facebookon.
Kihirdették az Alaptörvény nagy vihart kavaró módosítását
Kihirdették a Magyar Közlönyben Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a vasárnapi hatályba lépést követő napon megszűnik a hivatalban lévő köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása, az Alkotmánybíróság tagjait ezentúl kilenc évre választják, és legfeljebb 70 éves korukig lehetnek hivatalban, 12 évben maximálják az országgyűlési képviselők mandátumát, valamint feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is.
Magyar Péter belengette, milyen háttérből fog érkezni az új köztársasági elnök
A miniszterelnök a Facebook-oldalán jelezte, hogy pártpolitikai múlt és kötődés nélküli köztársasági elnökben gondolkodik a párt, miután Sulyok Tamás aláírta a távozását jelentő 17. alaptörvény-módosítást.
Török Gábor: Sulyok Tamás ismét bizonyította, hogy teljesen alkalmatlan volt
Az államfői munka politikai szerep, benne alkotmányos és politikai eszközökkel, ám ezt Sulyok Tamás nem értette - véli Török Gábor politikai elemző.
Orbán Viktor is reagált Sulyok Tamás bejelentésére
"Ma ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!" - írta a volt kormányfő, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette: aláírja a 17. alaptörvény-módosítást, ami az államfői tisztségből való leváltását jelenti.
Itt van Magyar Péter reakciója Sulyok Tamás bejelentésére
Július 20-án, hétfőn 0:00 órától szűnik meg a köztársasági elnöki mandátuma, innentől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköreit, az Országgyűlésnek pedig 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania - közölte Facebook-oldalán a miniszterelnök Sulyok Tamás bejelentését követően.
Washingtonban járt a külügyi bizottság elnöke: megússzuk az orosz energia importját sújtó vámokat?
Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein.
Bejelentette döntését Sulyok Tamás, új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak
A köztársasági elnök aláírta az alaptörvény tizenhetedik módosítását szombaton - közölte Sulyok Tamás a Facebook-oldalán. Különös jelentőséget ad a bejelentésnek, hogy az alkotmánymódosítás hatálybalépését követő napon megszűnik a hivatalban lévő államfő megbízatása, így sor kerülhet Magyarország új köztársasági elnökének Parlament általi megválasztására.
Kármán András beszámolt a legfontosabb brüsszeli gazdasági tárgyalásokról
Kármán András az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának e heti meghallgatásán számolt be legutóbbi brüsszeli látogatásáról, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) ülésének tapasztalatairól - közölte Kármán András. A parlamenti testület előtt tartott beszámoló részletesen ismertette a megelőző hét uniós egyeztetéseinek fejleményeit. A tájékoztatás középpontjában a tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő testület ülésén, illetve a további brüsszeli tárgyalásokon elhangzottak és a megbeszélések eredményei álltak.
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Órás késésről ír a MÁV, osztrák fennakadás miatt
Pénteken Linz közelében leszakadt a felsővezeték, ami tüzet okozott és megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit is. Az osztrák vasúttársaság, az ÖBB nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán, de a Weststrecke St. Valentin–Linz szakaszán csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. A Magyarországot is érintő railjet xpress járatok menetideje akár egy órával is meghosszabbodhat.
Társadalmi párbeszéd indul a közlekedésbiztonságról
Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a közúti közlekedésbiztonsági szabályok átfogó módosításáról, amely kiemelten kezeli a gyorshajtás, az illegális gyorsulási versenyek, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását - számolt be Facebookon Gajdos László.
Feljelentést tettek az Orbán János Dénest érintő ügyben
Tarr Zoltán tájékoztatása szerint feljelentést tettek az Orbán János Dénest érintő ügyben, így a történtek kivizsgálása és a részletek tisztázása innentől már a hivatalos szervek feladata.
A bejelentés kapcsán az elszámoltathatóság és a következmények fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a közpénzeknek minden esetben a közérdeket kell szolgálniuk. Mivel az ügy jogi útra terelődött, a további tényfeltárást már a hatóságok végzik.
Telex: Meglepte Merkely Béla fiának cégét, hogy a minisztérium indokolatlannak tartja a százmilliós állami támogatást
Bár a Tudományos és Technológiai Minisztérium utólag szakmailag indokolatlannak és aggályosnak minősítette a Merkely Béla rektor fiának résztulajdonában álló KinaviX Kft. egyedi állami támogatását, a társasághoz egyelőre semmilyen hivatalos tájékoztatás nem érkezett a felülvizsgálatról. Az ügyvezető visszautasítja a kritikákat és védi a projekt szakmaiságát, miközben az egyetemet fenntartó alapítvány – a több mint egy éve fennálló helyzetet figyelmen kívül hagyva – csak a közelmúltban, a jövőre nézve állapította meg a rektor összeférhetetlenségét - írta meg a Telex.
Megszületett a megállapodás: indulhat Rákosrendező megtisztítása
Megállapodást kötött a MÁV és a Fővárosi Önkormányzat a rákosrendezői munkáslakások ügyében, így a vasúttársaság hozzájárulásával hamarosan megkezdődhetnek a bontási munkálatok a területen. A közbiztonsági problémákat okozó önkényes lakásfoglalók és bűnözők kiszűrése érdekében a kormány harmincnapos, megerősített rendőri jelenlétet rendelt el a környéken - derül ki Vitézy Dávid posztjából.
Hegedűs Zsolt beszámolt a milliárdos felújítási program állásáról
Több mint 3,6 milliárd forintból újítják fel a hazai egészségügyi intézmények hűtési rendszereit. A június közepén indított program keretében összesen 57 helyszínen végeznek azonnali beavatkozásokat a biztonságos kórházi ellátás garantálása érdekében - írta a Facebookon Hegedűs Zsolt. Az 57 beruházásból 11 már teljesen befejeződött.
Bloomberg: Magyarország bekeményít a kínai óriáscégekkel szemben
A Bloomberg elemzése szerint nehéz helyzetbe került Magyarország mintegy 20 milliárd dollár értékű elektromosjármű-ipara, amely éveken át élvezte az Orbán Viktor vezette kormány védelmét. Az új politikai vezetés ugyanis szigorúan fellép a környezetvédelmi szabályszegések ellen, és adóemelést tervez.
Újra szolgálatba állhatnak a korábban eltávolított katonák
Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi a korábban eltávolított katonák visszavételét a Magyar Honvédséghez – közölte Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán.
A honvédelmi miniszter szerint a szabályozás azokra is vonatkozhat, akik a korábbi „fiatalítási” intézkedések, illetve a COVID–19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat. A visszatérés feltétele, hogy az érintettek megfeleljenek a katonai szolgálat követelményeinek.
Ruszin-Szendi azt írta, hogy 2026. augusztus 1-jén a Bálnában várják az érdeklődőket. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat később teszik közzé.
Magyar Péter jelezte: szólnak érvek a választói korhatár 16 évre csökkentése mellett
A választójogi korhatár 16 évre történő leszállítását és a képviselői cikluskorlát bevezetését javasolja Magyar Péter. A miniszterelnök úgy véli, az elmúlt időszakban a parlamentarizmus új erőre kapott Magyarországon, az Országgyűlés munkája pedig ismét a politikai figyelem középpontjába került.
A Fidesz-KDNP közel 1,7 milliárd forintot fordított a 2026-os választásra
A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közel 1,7 milliárd forintot fordított a 2026-os országgyűlési választásra. Az ezzel kapcsolatos módosított elszámolás a pénteken közzétett Hivatalos Értesítőben jelent meg.
A két korábbi kormánypárt a június 5-én megjelent Hivatalos Értesítőben már közzétette választással kapcsolatos pénzügyi adatait, miszerint az országgyűlési választásra 1 511 935 726 forintot fordítottak, ebből az állami költségvetési támogatás 1 029 467 875 forint volt, a választási célra kapott választási adományok 482 467 851 forintot tettek ki.
A most közzétett, módosított beszámoló alapján a Fidesz-KDNP némileg többet, 1 695 614 680 forintot fordított az országgyűlési képviselő-választásra.
(MTI)
Bemutatkozik két új helyettes államtitkár
Új helyettes államtitkárokat neveztek ki a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárságra, így dr. Gyurkó Szilvia államtitkár munkáját a jövőben dr. Szilas Péter és dr. Both Emőke segíti - közölte Dr. Kátai-Németh Vilmos. A tárca tájékoztatása szerint az új vezetők megosztják egymás között a szakterületeket. A minisztériumban a gyermekjogi területért felelős helyettes államtitkári pozíciót dr. Szilas Péter tölti be, míg a gyermekvédelmi ágazat irányításáért felelős helyettes államtitkári feladatokat dr. Both Emőke látja el.
Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról
A parlament elé terjesztett átfogó adómódosító javaslat célja az adórendszer egyszerűsítése, az uniós jogharmonizáció megteremtése, valamint az európai uniós források felszabadítása - írja a Facebookon Kármán András. A tervezet többek között megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) és a műemléki beruházások adókedvezményeit, kivezeti a szén-dioxid-kvótaadót, emellett több olyan adónemet is eltöröl, amelyek alacsony költségvetési bevételt eredményeznek, de jelentős adminisztrációs terhet jelentenek.
Mi történt tegnap?
Az alábbi fontosabb események történtek tegnap a hazai belpolitikában:
- A Tisza-kormány benyújtott egy 42 oldalas adócsomagot: felülvizsgálják a társasági adót, szigorítanák a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatását, valamint eltörölnék a bizalmi vagyonkezelők egyes adómentességeit.
- Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány jogállamisági reformjait, de öt területen további jogszabályokat, a magas szintű korrupciós ügyekben pedig kézzelfogható eredményeket vár.
- Az előző kormány az M6-os és M8-as autópályák 59 kilométeres szakaszának üzemeltetésére állítólag a piaci ár háromszorosáért, 35 évre szerződött; a becsült többletköltség meghaladhatja a 200 milliárd forintot.
- Október végén ismét az MTA alá kerülhet a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat.
- Októberben indulhat a budai fonódó villamos következő szakaszának építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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