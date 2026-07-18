Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, Forsthoffer Ágnes veszi át Sulyok Tamás feladatait

"Az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök úr megbízatása 2026. július 20-án megszűnik. Az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja. E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban

minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem.

Tájékoztatom Veszprém 02. választókerület lakóit, hogy a köztársasági elnök helyettesítésének ideje alatt országgyűlési képviselői jogaimat nem gyakorolhatom. Az Országgyűlés elnökének feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.

Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó alelnök asszony személyére irányuló előterjesztésemet a tegnapi napon írásban benyújtottam, amelyről az Országgyűlés a hétfői ülésén dönt. A rám váró feladat iránti alázattal kérem megtisztelő bizalmukat!" - írta a házelnök a Facebookon.