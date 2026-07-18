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Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő
Gazdaság

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Portfolio
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Az elmúlt órákban több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését és a képviselői ciklusok korlátozását javasolja, miközben kiderült, hogy a Fidesz és a KDNP közel 1,7 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Eközben Kármán András pénzügyminiszter magyarázata szerint a parlament elé került átfogó adócsomag az adórendszer egyszerűsítését, az uniós szabályokhoz való igazodást és a befagyasztott uniós források felszabadítását célozza. Ma jár le az az öt nap, amelyet Magyar Péter a 17. alkotmánymódosítás elfogadására adott Sulyok Tamásnak. A javaslat a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is tartalmazza.
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Újra szolgálatba állhatnak a korábban eltávolított katonák

Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi a korábban eltávolított katonák visszavételét a Magyar Honvédséghez – közölte Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán.

A honvédelmi miniszter szerint a szabályozás azokra is vonatkozhat, akik a korábbi „fiatalítási” intézkedések, illetve a COVID–19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat. A visszatérés feltétele, hogy az érintettek megfeleljenek a katonai szolgálat követelményeinek.

Ruszin-Szendi azt írta, hogy 2026. augusztus 1-jén a Bálnában várják az érdeklődőket. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat később teszik közzé.

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Magyar Péter jelezte: szólnak érvek a választói korhatár 16 évre csökkentése mellett

A választójogi korhatár 16 évre történő leszállítását és a képviselői cikluskorlát bevezetését javasolja Magyar Péter. A miniszterelnök úgy véli, az elmúlt időszakban a parlamentarizmus új erőre kapott Magyarországon, az Országgyűlés munkája pedig ismét a politikai figyelem középpontjába került.

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Magyar Péter jelezte: szólnak érvek a választói korhatár 16 évre csökkentése mellett
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A Fidesz-KDNP közel 1,7 milliárd forintot fordított a 2026-os választásra

A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közel 1,7 milliárd forintot fordított a 2026-os országgyűlési választásra. Az ezzel kapcsolatos módosított elszámolás a pénteken közzétett Hivatalos Értesítőben jelent meg.

A két korábbi kormánypárt a június 5-én megjelent Hivatalos Értesítőben már közzétette választással kapcsolatos pénzügyi adatait, miszerint az országgyűlési választásra 1 511 935 726 forintot fordítottak, ebből az állami költségvetési támogatás 1 029 467 875 forint volt, a választási célra kapott választási adományok 482 467 851 forintot tettek ki.

A most közzétett, módosított beszámoló alapján a Fidesz-KDNP némileg többet, 1 695 614 680 forintot fordított az országgyűlési képviselő-választásra.

(MTI)

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Bemutatkozik két új helyettes államtitkár

Új helyettes államtitkárokat neveztek ki a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárságra, így dr. Gyurkó Szilvia államtitkár munkáját a jövőben dr. Szilas Péter és dr. Both Emőke segíti - közölte Dr. Kátai-Németh Vilmos. A tárca tájékoztatása szerint az új vezetők megosztják egymás között a szakterületeket. A minisztériumban a gyermekjogi területért felelős helyettes államtitkári pozíciót dr. Szilas Péter tölti be, míg a gyermekvédelmi ágazat irányításáért felelős helyettes államtitkári feladatokat dr. Both Emőke látja el.

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Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról

A parlament elé terjesztett átfogó adómódosító javaslat célja az adórendszer egyszerűsítése, az uniós jogharmonizáció megteremtése, valamint az európai uniós források felszabadítása - írja a Facebookon Kármán András. A tervezet többek között megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) és a műemléki beruházások adókedvezményeit, kivezeti a szén-dioxid-kvótaadót, emellett több olyan adónemet is eltöröl, amelyek alacsony költségvetési bevételt eredményeznek, de jelentős adminisztrációs terhet jelentenek.

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Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról
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Mi történt tegnap?

Az alábbi fontosabb események történtek tegnap a hazai belpolitikában:

  • A Tisza-kormány benyújtott egy 42 oldalas adócsomagot: felülvizsgálják a társasági adót, szigorítanák a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatását, valamint eltörölnék a bizalmi vagyonkezelők egyes adómentességeit.
  • Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány jogállamisági reformjait, de öt területen további jogszabályokat, a magas szintű korrupciós ügyekben pedig kézzelfogható eredményeket vár.
  • Az előző kormány az M6-os és M8-as autópályák 59 kilométeres szakaszának üzemeltetésére állítólag a piaci ár háromszorosáért, 35 évre szerződött; a becsült többletköltség meghaladhatja a 200 milliárd forintot.
  • Október végén ismét az MTA alá kerülhet a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat.
  • Októberben indulhat a budai fonódó villamos következő szakaszának építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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