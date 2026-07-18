Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi a korábban eltávolított katonák visszavételét a Magyar Honvédséghez – közölte Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán.

A honvédelmi miniszter szerint a szabályozás azokra is vonatkozhat, akik a korábbi „fiatalítási” intézkedések, illetve a COVID–19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat. A visszatérés feltétele, hogy az érintettek megfeleljenek a katonai szolgálat követelményeinek.

Ruszin-Szendi azt írta, hogy 2026. augusztus 1-jén a Bálnában várják az érdeklődőket. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat később teszik közzé.