Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, megoldódhat Rákosrendező ügye

Tarr Zoltán tájékoztatása szerint feljelentést tettek az Orbán János Dénest érintő ügyben, így a történtek kivizsgálása és a részletek tisztázása innentől már a hivatalos szervek feladata.

A bejelentés kapcsán az elszámoltathatóság és a következmények fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a közpénzeknek minden esetben a közérdeket kell szolgálniuk. Mivel az ügy jogi útra terelődött, a további tényfeltárást már a hatóságok végzik.