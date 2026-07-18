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Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, megoldódhat Rákosrendező ügye
Gazdaság

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, megoldódhat Rákosrendező ügye

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Az elmúlt órákban több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését és a képviselői ciklusok korlátozását javasolja, miközben kiderült, hogy a Fidesz és a KDNP közel 1,7 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Eközben Kármán András pénzügyminiszter magyarázata szerint a parlament elé került átfogó adócsomag az adórendszer egyszerűsítését, az uniós szabályokhoz való igazodást és a befagyasztott uniós források felszabadítását célozza. Megállapodást kötött a MÁV és a Fővárosi Önkormányzat a rákosrendezői munkáslakások ügyében, így a vasúttársaság hozzájárulásával hamarosan megkezdődhetnek a bontási munkálatok a területen.
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Kármán András beszámolt a legfontosabb brüsszeli gazdasági tárgyalásokról

Kármán András az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának e heti meghallgatásán számolt be legutóbbi brüsszeli látogatásáról, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) ülésének tapasztalatairól - közölte Kármán András. A parlamenti testület előtt tartott beszámoló részletesen ismertette a megelőző hét uniós egyeztetéseinek fejleményeit. A tájékoztatás középpontjában a tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő testület ülésén, illetve a további brüsszeli tárgyalásokon elhangzottak és a megbeszélések eredményei álltak.

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Órás késésről ír a MÁV, osztrák fennakadás miatt

Pénteken Linz közelében leszakadt a felsővezeték, ami tüzet okozott és megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit is. Az osztrák vasúttársaság, az ÖBB nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán, de a Weststrecke St. Valentin–Linz szakaszán csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. A Magyarországot is érintő railjet xpress járatok menetideje akár egy órával is meghosszabbodhat.

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Órás késésről ír a MÁV, osztrák fennakadás miatt
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Társadalmi párbeszéd indul a közlekedésbiztonságról

Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a közúti közlekedésbiztonsági szabályok átfogó módosításáról, amely kiemelten kezeli a gyorshajtás, az illegális gyorsulási versenyek, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását - számolt be Facebookon Gajdos László.

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Társadalmi párbeszéd indul a közlekedésbiztonságról
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Feljelentést tettek az Orbán János Dénest érintő ügyben

Tarr Zoltán tájékoztatása szerint feljelentést tettek az Orbán János Dénest érintő ügyben, így a történtek kivizsgálása és a részletek tisztázása innentől már a hivatalos szervek feladata.

A bejelentés kapcsán az elszámoltathatóság és a következmények fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a közpénzeknek minden esetben a közérdeket kell szolgálniuk. Mivel az ügy jogi útra terelődött, a további tényfeltárást már a hatóságok végzik.

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Telex: Meglepte Merkely Béla fiának cégét, hogy a minisztérium indokolatlannak tartja a százmilliós állami támogatást

Bár a Tudományos és Technológiai Minisztérium utólag szakmailag indokolatlannak és aggályosnak minősítette a Merkely Béla rektor fiának résztulajdonában álló KinaviX Kft. egyedi állami támogatását, a társasághoz egyelőre semmilyen hivatalos tájékoztatás nem érkezett a felülvizsgálatról. Az ügyvezető visszautasítja a kritikákat és védi a projekt szakmaiságát, miközben az egyetemet fenntartó alapítvány – a több mint egy éve fennálló helyzetet figyelmen kívül hagyva – csak a közelmúltban, a jövőre nézve állapította meg a rektor összeférhetetlenségét - írta meg a Telex.

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Telex: Meglepte Merkely Béla fiának cégét, hogy a minisztérium indokolatlannak tartja a százmilliós állami támogatást
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Megszületett a megállapodás: indulhat Rákosrendező megtisztítása

Megállapodást kötött a MÁV és a Fővárosi Önkormányzat a rákosrendezői munkáslakások ügyében, így a vasúttársaság hozzájárulásával hamarosan megkezdődhetnek a bontási munkálatok a területen. A közbiztonsági problémákat okozó önkényes lakásfoglalók és bűnözők kiszűrése érdekében a kormány harmincnapos, megerősített rendőri jelenlétet rendelt el a környéken - derül ki Vitézy Dávid posztjából.

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Megszületett a megállapodás: indulhat Rákosrendező megtisztítása
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Hegedűs Zsolt beszámolt a milliárdos felújítási program állásáról

Több mint 3,6 milliárd forintból újítják fel a hazai egészségügyi intézmények hűtési rendszereit. A június közepén indított program keretében összesen 57 helyszínen végeznek azonnali beavatkozásokat a biztonságos kórházi ellátás garantálása érdekében - írta a Facebookon Hegedűs Zsolt. Az 57 beruházásból 11 már teljesen befejeződött.

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Hegedűs Zsolt beszámolt a milliárdos felújítási program állásáról
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Bloomberg: Magyarország bekeményít a kínai óriáscégekkel szemben

A Bloomberg elemzése szerint nehéz helyzetbe került Magyarország mintegy 20 milliárd dollár értékű elektromosjármű-ipara, amely éveken át élvezte az Orbán Viktor vezette kormány védelmét. Az új politikai vezetés ugyanis szigorúan fellép a környezetvédelmi szabályszegések ellen, és adóemelést tervez.

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Bloomberg: Magyarország bekeményít a kínai óriáscégekkel szemben
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Újra szolgálatba állhatnak a korábban eltávolított katonák

Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi a korábban eltávolított katonák visszavételét a Magyar Honvédséghez – közölte Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán.

A honvédelmi miniszter szerint a szabályozás azokra is vonatkozhat, akik a korábbi „fiatalítási” intézkedések, illetve a COVID–19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat. A visszatérés feltétele, hogy az érintettek megfeleljenek a katonai szolgálat követelményeinek.

Ruszin-Szendi azt írta, hogy 2026. augusztus 1-jén a Bálnában várják az érdeklődőket. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat később teszik közzé.

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Magyar Péter jelezte: szólnak érvek a választói korhatár 16 évre csökkentése mellett

A választójogi korhatár 16 évre történő leszállítását és a képviselői cikluskorlát bevezetését javasolja Magyar Péter. A miniszterelnök úgy véli, az elmúlt időszakban a parlamentarizmus új erőre kapott Magyarországon, az Országgyűlés munkája pedig ismét a politikai figyelem középpontjába került.

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Magyar Péter jelezte: szólnak érvek a választói korhatár 16 évre csökkentése mellett
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A Fidesz-KDNP közel 1,7 milliárd forintot fordított a 2026-os választásra

A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közel 1,7 milliárd forintot fordított a 2026-os országgyűlési választásra. Az ezzel kapcsolatos módosított elszámolás a pénteken közzétett Hivatalos Értesítőben jelent meg.

A két korábbi kormánypárt a június 5-én megjelent Hivatalos Értesítőben már közzétette választással kapcsolatos pénzügyi adatait, miszerint az országgyűlési választásra 1 511 935 726 forintot fordítottak, ebből az állami költségvetési támogatás 1 029 467 875 forint volt, a választási célra kapott választási adományok 482 467 851 forintot tettek ki.

A most közzétett, módosított beszámoló alapján a Fidesz-KDNP némileg többet, 1 695 614 680 forintot fordított az országgyűlési képviselő-választásra.

(MTI)

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Bemutatkozik két új helyettes államtitkár

Új helyettes államtitkárokat neveztek ki a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárságra, így dr. Gyurkó Szilvia államtitkár munkáját a jövőben dr. Szilas Péter és dr. Both Emőke segíti - közölte Dr. Kátai-Németh Vilmos. A tárca tájékoztatása szerint az új vezetők megosztják egymás között a szakterületeket. A minisztériumban a gyermekjogi területért felelős helyettes államtitkári pozíciót dr. Szilas Péter tölti be, míg a gyermekvédelmi ágazat irányításáért felelős helyettes államtitkári feladatokat dr. Both Emőke látja el.

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Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról

A parlament elé terjesztett átfogó adómódosító javaslat célja az adórendszer egyszerűsítése, az uniós jogharmonizáció megteremtése, valamint az európai uniós források felszabadítása - írja a Facebookon Kármán András. A tervezet többek között megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) és a műemléki beruházások adókedvezményeit, kivezeti a szén-dioxid-kvótaadót, emellett több olyan adónemet is eltöröl, amelyek alacsony költségvetési bevételt eredményeznek, de jelentős adminisztrációs terhet jelentenek.

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Kármán András fontos részleteket árult el a Tisza-kormány adócsomagjáról
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Mi történt tegnap?

Az alábbi fontosabb események történtek tegnap a hazai belpolitikában:

  • A Tisza-kormány benyújtott egy 42 oldalas adócsomagot: felülvizsgálják a társasági adót, szigorítanák a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatását, valamint eltörölnék a bizalmi vagyonkezelők egyes adómentességeit.
  • Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány jogállamisági reformjait, de öt területen további jogszabályokat, a magas szintű korrupciós ügyekben pedig kézzelfogható eredményeket vár.
  • Az előző kormány az M6-os és M8-as autópályák 59 kilométeres szakaszának üzemeltetésére állítólag a piaci ár háromszorosáért, 35 évre szerződött; a becsült többletköltség meghaladhatja a 200 milliárd forintot.
  • Október végén ismét az MTA alá kerülhet a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat.
  • Októberben indulhat a budai fonódó villamos következő szakaszának építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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