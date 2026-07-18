Több kilométeres torlódások alakultak ki az autópályákon, az M1-esen 10 kilométeres a kocsisor

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-s autóút között korábban kiépített terelésben, valamint a terelésbe történő belépés előtt folyamatosak a több kilométeres, szakaszos lassulások.
A kocsisor jelenleg mintegy 10 kilométeres, a torlódás elsősorban a külső sávot érinti.
Az Útinform azt javasolja, hogy a Budapest felé tartó személyautók lehetőség szerint az átterelt belső sávot válasszák.
Szárliget térségében, a 46-os kilométernél korábban baleset történt. Az átterelt belső sávban ugyanakkor már megindult a forgalom, az ott kialakult több kilométeres torlódás pedig fokozatosan feloszlik.
Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza közelében egy műszaki hibás autóbusz foglalja el a külső sávot a 106-os kilométernél. A jármű mögött mintegy 5 kilométeres torlódás alakult ki.
Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is. Törökbálint és Martonvásár között, a 14-es és a 30-as kilométer közötti szakaszon lassulásra és torlódásra kell számítani.
Az 1-es főút győri átkelési szakaszán egy személyautó kerékpárost gázolt. A 126-os kilométernél, az Abda felé vezető oldalon megállították a forgalmat, a járműveket elterelik.
Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítás zajlik. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódások alakultak ki, a menetidő akár 20 perccel is meghosszabbodhat.
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