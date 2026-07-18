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Több kilométeres torlódások alakultak ki az autópályákon, az M1-esen 10 kilométeres a kocsisor
Gazdaság

Több kilométeres torlódások alakultak ki az autópályákon, az M1-esen 10 kilométeres a kocsisor

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Jelentős torlódások és forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést több magyarországi autópályán és főúton – derül ki az Útinform legfrissebb tájékoztatásából. Az M1-es autópályán 10 kilométeres kocsisor alakult ki, az M5-ösön egy műszaki hibás busz, az 1-es főúton pedig egy kerékpáros-gázolás okoz fennakadást.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-s autóút között korábban kiépített terelésben, valamint a terelésbe történő belépés előtt folyamatosak a több kilométeres, szakaszos lassulások.

A kocsisor jelenleg mintegy 10 kilométeres, a torlódás elsősorban a külső sávot érinti.

Az Útinform azt javasolja, hogy a Budapest felé tartó személyautók lehetőség szerint az átterelt belső sávot válasszák.

Szárliget térségében, a 46-os kilométernél korábban baleset történt. Az átterelt belső sávban ugyanakkor már megindult a forgalom, az ott kialakult több kilométeres torlódás pedig fokozatosan feloszlik.

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Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza közelében egy műszaki hibás autóbusz foglalja el a külső sávot a 106-os kilométernél. A jármű mögött mintegy 5 kilométeres torlódás alakult ki.

Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is. Törökbálint és Martonvásár között, a 14-es és a 30-as kilométer közötti szakaszon lassulásra és torlódásra kell számítani.

Az 1-es főút győri átkelési szakaszán egy személyautó kerékpárost gázolt. A 126-os kilométernél, az Abda felé vezető oldalon megállították a forgalmat, a járműveket elterelik.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítás zajlik. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódások alakultak ki, a menetidő akár 20 perccel is meghosszabbodhat.

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