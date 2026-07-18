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Török Gábor: Sulyok Tamás ismét bizonyította, hogy teljesen alkalmatlan volt
Gazdaság

Török Gábor: Sulyok Tamás ismét bizonyította, hogy teljesen alkalmatlan volt

Portfolio
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Az államfői munka politikai szerep, benne alkotmányos és politikai eszközökkel, ám ezt Sulyok Tamás nem értette - véli Török Gábor politikai elemző.

"Sulyok Tamás még egyszer és minden bizonnyal utoljára bizonyítja, hogy teljesen alkalmatlan volt arra a feladatra, amellyel az alkotmány - és közvetve a magyar nép - megbízta: az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés" - fogalmaz Facebook-oldalán a politikai elemző, miután a köztársasági elnök bejelentette: aláírja a 17. alaptörvény-módosítást, mert nincs más alkotmányos lehetősége.

"Nem ért egyet, de aláírja, ahogy eddig is tette, mindig, mindenkor. Ennél tényleg

sokkal egyszerűbb, tisztább, az intézményt megóvó magatartás lett volna, ha a választás utáni első percben lemond."

- teszi hozzá Török Gábor, majd úgy fogalmaz: "reméljük, hogy utódai érteni fogják, hogy az elnök nem csak egy aláíró tollal rendelkezik, hogy az államfői munka politikai szerep, benne alkotmányos és politikai eszközökkel, amelyek együttesen teszik lehetővé, hogy legyen érdemi ellensúlya a végrehajtó (és törvényhozó) hatalomnak. Sulyok Tamás eddig sem tette, most sem próbálta meg.

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Címlapkép forrása: Mudra László

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