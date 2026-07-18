Washingtonban járt a külügyi bizottság elnöke: megússzuk az orosz energia importját sújtó vámokat?

A Tisza Párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta: tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt részükről, ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól.
Hozzátette: arra kérte tárgyalópartnereit, "vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket", mert
"szomorú lenne", ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energiaellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton.
"Megértést tapasztaltam, és azt gondolom, hogy jó eséllyel el tudjuk kerülni ezt a problémát" - vélekedett Hajdu Márton.
Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az energiabiztonság kérdései mellett egyeztetett a migrációról, az európai és a magyar gazdaság versenyképességéről, valamint globális biztonságpolitikai témákról, így az Oroszország jelentette kihívásról és a Kína felemelkedése okozta versenyhelyzetről.
Az MTI-nek adott interjúban Hajdu Márton azt mondta, tájékoztatta tárgyalópartnereit arról: az új magyar vezetés "minden erejével azon lesz, hogy Magyarország újra megbízható szövetséges legyen, és hogy saját nemzeti érdekének érvényesítését a közös szövetségi rendszeren és szövetségi érdekeken belül folytassa".
A magyar-amerikai viszonyban együttműködési területként értékelte egyebek mellett a migráció kérdéseit és a globális terrorizmus elleni fellépést.
A magyar politikus az amerikai törvényhozókkal való találkozókat követően úgy fogalmazott: a washingtoni kongresszus tagjai között egység van abban, hogy szeretnének egy erős Európát látni, arról ugyanakkor eltérő az amerikai politikai szereplők véleménye, hogy ezt miként lehet megvalósítani.
Hajdu Márton tárgyalt az amerikai külügyminisztériumban is, valamint felkeresett több vezető elemzőintézetet, így a The Heritage Foundationt, a Hudson Institute-ot, az Atlantic Councilt és a Carnegie Endowment for International Peace-t.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meghaladta az ötezret a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma
Folyamatos a mentés.
Nincs veszélyben a magyar áramellátás, de akadnak kockázatok
Megjött a jelentés.
Kiszivárgott: kemény döntésre szánhatja el magát Zelenszkij
Már az utódot keresi az elnök.
Egy sor ország verseng egy pártízezres népcsoportért Európában, de ők lassan teljesen eltűnnek
Más értelmet nyer az EU.
Órás késésről ír a MÁV, osztrák fennakadás miatt
Leszakadt egy felsővezeték.
Társadalmi párbeszéd indul a közlekedésbiztonságról
Felülvizsgálják a jogszabályi környezetet.
Nagyon erős sugárzás lesz Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol kell vigyázni
11 és 15 óra között kerüljük a napozást.
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!