A vasút aranykora jöhet Magyarországon

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A fosszilis energiapiaci zavarok világszerte a vasútfejlesztések fokozására ösztönzik a döntéshozókat. Az olaj- és gázárak kiszámíthatatlansága, valamint az ellátási láncok bizonytalanságai miatt a kormányok és a logisztikai vállalatok egyre inkább a gazdasági függetlenség eszközeként tekintenek a rendkívül energiahatékony, hazai energiaforrásokkal is üzemeltethető, környezetbarát vasútra. Különösen nagy lehetőségeket tartogat a vasútfejlesztés a magas energiaárak és fosszilis importfüggősége miatt már nem csak versenyképességi, hanem nemzetbiztonsági kihívásokkal is szembenéző Európa számára. A hazahozott uniós forrásoknak köszönhetően a vasútfejlesztés itthon is új lendületet vehet.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Dollármilliárdok mennek a vasúti fejlesztésbe

Mivel a vasúti közlekedés döntően villamosított és viszonylag egyszerűen villamosítható, sokkal könnyebben függetleníthető a fosszilis energiahordozóktól, mint a közúti áruszállítás vagy a légi közlekedés.

A villamosított vasút energiaigénye nagyrészt fedezhető a gyorsan bővülő európai megújulóenergia-kapacitásokkal, energiahatékonysága pedig többszöröse a közúti szállításénak, vagyis

szerepének növelésével radikálisan csökkenthető az ország olajimport-függősége - nem beszélve a károsanyag-kibocsátásról.

Bár a vasútfejlesztéseknek gátat szab a magas kezdeti infrastrukturális költségigény, a fosszilis energiapiac tartós bizonytalansága miatt a megtérülési mutatók javulnak.

Ezért az utóbbi időszakban drámaian megugrottak az elektromos vasúti infrastruktúrába történő globális beruházások, számos ország pedig dollármilliárdokat költött, költ új vasútvonalak építésére és a meglévő rendszerek korszerűsítésére.

A fő motivációkról

A globális vasút-villamosítási és modernizációs piac dinamikusan bővül, a következő években pedig további erőteljes bővülés várható az előrejelzések alapján. A piac éves növekedési üteme (CAGR) becslések szerint 5-7% körül alakulhat a következő öt évben, a fő hajtóerőt pedig az urbanizáció fokozódása, az infrastrukturális állami beruházások, valamint a fenntartható közlekedési megoldások iránti törekvés biztosíthatja. A vasúti infrastruktúra piac éves értéke 2028-ra meghaladhatja a 300 milliárd dollárt, 2050-ig pedig a 675 milliárdot.

Az elmúlt években világszerte több olyan, jelentős vasútfejlesztési és- villamosítási kormányzati döntés, szerződéskötés és finanszírozási jóváhagyás született, amelyet

legalább részben a fosszilis energiapiaci zavarok motiváltak

- különösen igaz ez az iráni háború 2026 február végi kirobbanását követő intézkedésekre.

Ez több országban trendfordulót jelöl, hiszen a több mint 200 éves vasút kezdetben gyors ütemű fejlődése a huszadik század közepe óta a legtöbb országban megtorpant, és a közúti, valamint a légi közlekedés növekedése megelőzte azt.

Fókuszban Kína és India

Az 1980-as évek óta a vasút teherszállításban betöltött szerepe is jelentősen csökkent a fejlett országokban, a személyszállításban pedig az Európai Unióban 2022-ben az utaskilométereknek mindössze 8,4%-át tették meg vasúton, szemben a légi közlekedés 9%-os és a személygépkocsi-használat 73%-os részarányával.

Annak ellenére, hogy Japánban, Kínában és Európa egyes részein jelentős beruházások történtek a nagysebességű vasúthálózatba, számos országban csökkent a hálózatok hossza a veszteségesnek ítélt hagyományos vonalak leállításával. Például az Egyesült Államokban az első világháború előtt több mint 400 ezer kilométeres vasúthálózat mostanra alig több mint felére zsugorodott. A vasútfejlesztés sok alacsony és közepes jövedelmű országban sem volt top prioritás.

Ezzel együtt mindenekelőtt az ázsiai-csendes-óceáni térség,

elsősorban Kína, Japán, India és Ausztrália már az elmúlt időszakban is gyorsan bővítette a vasúti infrastruktúrát.

A régió a globális vasúti piac messze legnagyobb szereplője (közel 72%-os részesedéssel); Kína és India masszív állami támogatásokkal építi ki az infrastruktúrát. A kínai vasúti hálózat elektrifikáltsága meghaladja a 75-82%-ot, az ország nagysebességű vasúthálózatának hossza több mint 50 ezer kilométer, és további 20 ezer kilométernyi vonal áll építés vagy tervezés alatt, noha szakértők vitatják az ilyen mértékű bővítés célszerűségét. Talán kevesen gondolnák, de a történelem egyik leggyorsabb vasúti modernizációját végrehajtó

India fővonali hálózatának villamosítottsága 2026-ra elérte a 99,2%-ot a 2014-es ~40% körüli értékről), amivel

India üzemelteti a világ legnagyobb környezetbarát, teljesen villamosított vasúti rendszerét, kiváltva a dízeles teherszállítást.

A leggyorsabban növekvő piac jelenleg Közel-Kelet és Afrika, évi 10% feletti piaci bővüléssel, részben annak köszönhetően, hogy az olajországok hatalmas összegeket fektetnek modern, villamosított hálózatokba is, a fosszilis korszak utáni időkre is készülve.

Globálisan a vasútvonalak mintegy harmada villamosított, de míg például az Európai Unióban megközelítőleg 60%-on áll a mutató, addig az Egyesült Államokban mindössze 1% az érték. A helyzet megváltoztatására már a tengerentúlon is dollármilliárdokat költenének, amelyeket a regionális vasúti folyosók modernizálására és villamosítására fordítanak.

Mi a helyzet Európában?

A fejlesztések hivatalos indoklásaiban világszerte visszatérően szerepel az energiaválság,

de talán a leghangsúlyosabban a már a 2021-2022-es krízisben is legsúlyosabban érintett EU-ban,

ahol a tagállami és közös dokumentumokban már nemzetbiztonsági és geopolitikai érvként, illetve kényszerként szerepel a fosszilis import felszámolásának egyik eszközeként.

Az Európai Bizottság átfogó villamosítási stratégiája (AccelerateEU) nyíltan kimondja, hogy a gáz- és olajpiaci ársokkok miatt a közlekedés elektromos alapra helyezése az egyetlen út a kontinens ipari stabilitásának megőrzéséhez.

A momentumot érzékelve az európai vasúti iparág is megszólalt az iráni háború kitörése után. Az Európai Vasúti Ipari Szövetség (UNIFE), valamint az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége (CER) egyaránt a vasútfejlesztés és az erre szánt források fokozását sürgette az energiaköltségek és az importfüggőség mérséklését elősegítendő.

Ugyanakkor a magas jegyárak is a vasút európai népszerűségnövekedésének útjában állnak, ugyanis hatékonysága és fenntarthatósága ellenére a vasúti közlekedés jóval, sok viszonylat esetében mintegy kétszer olyan drága, mint a repülés, amelynek üzemanyagpiacán a közel-keleti konfliktus drámai áramelkedést és az ellátási láncok zavarát idézett elő.

Ezt részben a vasúti társaságok közötti verseny mérsékelt volta, részben pedig az okozza, hogy a légitársaságoknak nem kell adót fizetniük az üzemanyag után,

a nemzetközi járatokat pedig nem terheli forgalmi adó, miközben a vasúttársaságok pályahasználati díjat is fizetnek; ami egyértelműen a szabályozási környezet reformjának szükségességére utal.

Reformok és fejlesztések kellenek

Az Európai Bizottság már a korábbi években is milliárdos támogatásokat különített el a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) vasútvonalainak fejlesztésére és villamosítására, majd 2026-ban újabb meghatározó jogszabályi döntések, rendkívüli finanszírozási programok, valamint tagállami határozatok születtek.

Az iráni háború kitörése utáni, májusi (EU) 2026/1184 rendelet a vasúti infrastruktúra-kapacitás egységes európai tervezését és felhasználását reformálja meg, célja a határokon átnyúló vasúti áru- és személyszállítás hatékonyságának növelése, a kapacitáselosztás digitalizálása és a nemzeti hálózatok szorosabb összehangolása.

Az Európai Bizottság júniusi rendkívüli döntésével elindította az aktuális pénzügyi keret utolsó nagy, 1,1 milliárd eurós közlekedésfejlesztési alapját (Connecting Europe Facility) is; a források jó részét nevesítve a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) törzshálózati vasútvonalak fejlesztésére, határon átnyúló nagysebességű projektekre és a katonai mobilitást szolgáló vasúti infrastruktúra megerősítésére kell fordítani.

A Nagysebességű Vasúti Megállapodás keretében a tagállamokkal egyeztetve a TEN-T folyosókon 2026 közepére véglegesítették azokat a munkaterveket is, amelyek több kulcsfontosságú infrastrukturális elem 2030-2035 közötti teljes integrációját és az ahhoz kapcsolódó hálózatok villamosítását biztosítják.

A központi irányelvek alapján több uniós tagállam, például Horvátország, a balti államok, Olaszország, valamint Franciaország és Németország is most hozott meg konkrét, nagy volumenű beruházási döntéseket, emellett több más ország régebb óta futó fejlesztési programokat is visz, így például Dánia, Csehország, Ausztria és Spanyolország.

Magyarországon is lendületet kaphat a vasútfejlesztés

Magyarország helyzete némileg speciális,

de a Magyar-kormány által hazahozott uniós forrásoknak köszönhetően a vasútfejlesztés itthon is lendületet kaphat

az elmúlt évek lépülését követően, amikor is számos olyan vasúti fejlesztést is leállítottak vagy visszavontak, amelyek már rendelkeztek biztosított, sok esetben európai uniós forrással.

Az ebből a magyar vasút fejlesztésére rövid távon jutó több mint 600 milliárd forintos (RRF) keretből nagyszabású korszerűsítések, infrastrukturális beruházások és járműbeszerzések valósulhatnak meg. A következő években ennél is nagyobb összeg, összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint (mintegy 4,8-5 milliárd euró) juthat a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztésére a teljes uniós keretből, beleértve a HÉV- és villamos-fejlesztéseket is.

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