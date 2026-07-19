Átalakuló Andrássy út, egész évben használható Duna-part – Így léphetne szintet Budapest a turizmusban

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Képzeljünk el egy Budapestet, ahol a Duna-part egész évben használható városi korzó: stégekkel, folyami uszodákkal és vízparti szolgáltatásokkal. Ahol az Andrássy út valóban a város kiemelt kereskedelmi főutcájaként működik, a Nagykörút pedig ismét a színházakra és a kávéházakra épülő, pezsgő nagyvárosi boulevard. Álomnak tűnik? Aligha. Az adottságok megvannak; a kérdés az, képesek vagyunk-e a ma sokszor szigetként működő közterületeket, látnivalókat és városi tengelyeket összefüggő, jól olvasható élményrendszerré szervezni.

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A jó turizmus akkor működik igazán, ha a várost az itt élők számára is jobbá, élhetőbbé és izgalmasabbá teszi. A turisták is oda szeretnek menni, amit a helyiek használnak: autentikus városnegyedekbe, működő piacokra és ikonikus gasztronómiai helyszínekre. A cél ezért egy olyan Budapest, amely a látogatónak több napra szóló, összefüggő városi élményt ad, a fővárosiaknak pedig a hétköznapokban is jobban használható környezetet.

A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat előző részében bemutattam, hogy Budapest turizmusa erős alapokon áll, de szolgáltatási színvonalban, közterületi minőségben és élménykínálatban elmarad a saját lehetőségeitől. Ebben a részben arra adok választ, milyen fejlesztésekkel lehetne ezt a szakadékot áthidalni.

Az alapok egyedülállóak. Budapest klasszikus látogatói városmagja Budán a Várig, Pesten a Városligetig ér, ezen a területen pedig kiemelkedő sűrűségben sorakoznak történeti épületek, közterek és kulturális intézmények. A 2010-es években több olyan felújítás történt, amely valóban élhetőbbé tette a várost – elég az Egyetem tér környékére, a Kiskörútra vagy a Bartók Béla útra gondolni. Ezek azonban ma szigetként élnek a városban: nem állnak össze szervesen, ezért a látogató sem érzékeli, hogy valódi koncepció lenne a város mögött.

Pedig a látogató nem különálló attrakciókat pipál ki, hanem egy várost jár be: közlekedik, nézelődik, vásárol, beül kávézókba, éttermekbe. Egy város valódi élménye éppen abból fakad, hogy ezek a helyzetek mennyire állnak össze átlátható, használható és magas színvonalú környezetté. Budapest egyik legnagyobb tartaléka éppen ebben van: a meglévő értékeket kell összekapcsolni, és a látogatói útvonalakat olyan élménytengelyekké szervezni, ahol a közterületi minőség, a kereskedelem és a vendéglátás egymást erősítik.

Első benyomások

A megérkezés élménye a belépési pontoknál kezdődik. Budapest kaputérségei ma sokszor méltatlan képet adnak a városról, pedig itt dől el, milyen minőségű városi környezetet érzékel először az érkező. Ezért a repülőtér, vasúti pályaudvarok és a nemzetközi buszállomások fejlesztése nem pusztán közlekedési, hanem turisztikai és országimázs-kérdés is.

Turisztikai szempontból a legfontosabb kapu a repülőtér. Itt nemcsak a terminálkapacitás bővítéséről és a szolgáltatási színvonal emeléséről kell beszélni, hanem a máig hiányzó vasúti kapcsolat megépítéséről és a repülőtéri gyorsforgalmi út rendezéséről is.

A repülőtéri vasútvonal tervezett nyomvonala. (Forrás: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.)

Ugyanezt a szemléletet kell érvényesíteni a nemzetközi vasúti pályaudvaroknál és autóbusz-állomásoknál is. Ezeken a pontokon modern, tiszta, biztonságos, széles kereskedelmi kínálattal és magas szolgáltatási színvonallal működő intermodális csomópontokat és városi szolgáltatóközpontokat kell kialakítani.

A Grimshaw Architects győztes tervei a Nyugati pályaudvar átalakításának tervpályázatán. (Forrás: magyarepitok.hu)

Reprezentatív kereskedelmi-kulturális tengely: a Vártól a Ligetig

Minden nagyvárosnak megvan a maga reprezentatív sugárútja, amely emeli a város és az ország presztízsét, amelyet elsőként mutatunk meg a külföldi látogatóknak, és ahol jó korzózni. Budapesten ez hagyományosan az Andrássy út vonzáskörzete.

Ezért

a város egyik legerősebb, ma még nem eléggé kihasznált lehetősége a Várnegyedet a Lánchídon és az Andrássy úton át a Városligettel összekötő tengelyben rejlik.

Ma a látnivalók ezen a vonalon elszigetelten jelennek meg, miközben az őket összekötő közterületi minőség – a kiemelkedő épített örökség ellenére – kereskedelmileg és urbanisztikailag gyenge lábakon áll. A két végpont folyamatban lévő fejlesztéseinek befejezésével és a tengely felújításával azonban egységes, magas színvonalú városi élmény jöhetne létre.

Az útvonal nyugati végpontja a Budai Várnegyed. A Nemzeti Hauszmann-program keretében európai mércével is kiemelkedő, újjáépített örökségi együttes jön itt létre; a döntő kérdés az, milyen városi funkciók töltik meg az épületeket. A megújuló épületek akkor válnak élő turisztikai és közösségi elemmé, ha nem zárt funkciójú állami intézményeknek adnak otthont, hanem múzeumokkal, látogatóközpontokkal, kulturális terekkel, minőségi kereskedelemmel és vendéglátással kapcsolódnak be a város életébe.

Nemzeti Hauszmann program keretében elkészült Lovarda és Csikós-udvar. (Forrás: Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldala)

Az Újjáépített Vöröskereszt-székház (Forrás: Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldala)

A József Főhercegi Palota jövőbeni funkciójáról még nem született döntés. (Forrás: Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldala)

Ma aki felsétál a Várba, gyakran hamar végigjárja a fő látnivalókat, mert a városrész élménye pontszerű marad. Pedig a Várnegyed egész napos élménykínálatot is nyújthatna. A Magyar Nemzeti Galéria hosszú távú elhelyezése is ebbe a logikába illeszkedik: ha a galéria a Budavári Palotában marad, a palota rekonstrukciója világosabb kulturális célt kapna, a negyed pedig a Szentháromság tér mellett egy másik erős kulturális súlypontra épülhetne.

A Budavári Palota rekonstrukciójának látványterve. (Forrás: Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldala)

A Budai Várnegyedből leérve a Lánchídon, a megújult Széchenyi István téren és a gyalogosbarát, kereskedelmileg pezsgőbb és városképileg újjáélesztett József Attila utcán keresztül lehetne eljutni az Andrássy útra. Ez adná meg azt az urbanisztikai folytonosságot, amely ma még hiányzik a Vár, a belváros és az Andrássy út között.

Tervek a Széchenyi István tér átalakítására. (Forrás: Korzó Tervezési Stúdió)

Ilyen is lehetne a József Attila utca. (Forrás: Korzó Tervezési Stúdió)

Az Andrássy útra érve Budapest és talán az ország egyik legfontosabb főutcájára jutunk. A sugárút Budapest városimázsa szempontjából kulcsfontosságú: a világörökségi terület része, és hagyományosan a főváros egyik legnívósabb útvonala.

Az Andrássy út megújítását ezért kiemelt városfejlesztési ügyként kell kezelni.

Az ország egyik legfontosabb kereskedelmi és városképi tengelyeként magasabb minőségi követelményekre van szükség a városképben, a közterületek színvonalában és a kereskedelmi életben egyaránt.

A tengely pesti vége a Városliget, amely ma is európai szinten ritka, összetett városi élménypark a Széchenyi fürdővel, a csónakázó tóval, az állatkerttel, a cirkusszal, a rekreációs lehetőségekkel és a kulturális intézményekkel.

A feladat a Liget felújításának befejezése:

a park teljes körű megújítása;

a városligeti tó helyzetének rendezése, benne az eredeti tervekben szereplő egykori Páva-sziget helyreállításával;

Vajdahunyad vára felújítása;

a Biodóm befejezése;

valamint a Kós Károly sétány gyalogos sétánnyá alakítása, amely a Hősök tere közterületi újragondolását is magába foglalhatja.

Az autómentes Kós Károly sétány. (Forrás: Magyarország Kormánya Facebook-oldal)

A megújuló Városligeti tó (Forrás: Garten Stúdió Kft.)

A zöld Hősök tere 1935-ben. (Forrás: Fortepan)

Mindehhez a szolgáltatásokat, programokat és látogatói útvonalakat is egységes élménycsomagba kell szervezni. Így válhatna a Városliget valódi, egész napos, egységes élményajánlattá.

Kereskedelmi tengelyek és sétálóutcák

A Várnegyedet, az Andrássy utat és a Városligetet összekötő reprezentatív tengely csak az első lépés. Ugyanezt a kereskedelmi és urbanisztikai szemléletet kellene kiterjeszteni Budapest többi nagy belvárosi útvonalára is, hogy hosszú távon a főváros sugárútjai és körútjai ismét egységes, korzózásra ösztönző, kereskedelmileg aktív és magas környezeti színvonalú városi tengelyekké váljanak.

A Nagykörút, a Rákóczi út vagy a Bajcsy-Zsilinszky út ma nagyrészt közlekedési folyosóként működik, pedig történetileg Budapest kereskedelmi és közösségi életének meghatározó elemei voltak. Ezt kell visszahozni célzott főutcafejlesztési programokkal, amelyekhez az előkészítés alatt álló felújítások alapot adhatnak.

A cél, hogy a közterületek magas színvonalú megújítása, a rekreációs elemek – padok, árnyékolás, zöldfelületek és illemhelyek – fejlesztése, a magas színvonalú üzemeltetés, az épületek célzott felújítási támogatása, valamint a kereskedelmi élet és a helyi gazdaság fejlesztése egymást erősítő programként valósuljon meg.

Látványtervek a Rákóczi út felújítására a 2010-es évek első feléből. (Forrás: BKK)

Erre épülhetnek rá a besétálható, gazdaságilag aktív belvárosi övezetek.

Ma a belvárosban nem áll össze kiterjedt, magas minőségű, gazdaságilag aktív közterület-hálózat.

Kevés olyan utcánk van, ahol kényelmes vásárolni, korzózni, nézelődni, meginni egy kávét vagy egy pohár bort. Ki kell alakítani a dinamikus kereskedelmi tengelyek és a lassabb, sétálóbarát mellékutcák összefüggő rendszerét, amely a legtöbb európai nagyvárosban már működik.

Duna: Budapest legerősebb karakterjegye

A pesti rakpart átfogó megújítása évtizedek óta Budapest egyik legfontosabb elmaradt városfejlesztési projektje.

Az évek óta taktikai urbanisztikai eszközökkel kialakított nyári rakpartnyitások megmutatták, hogy van kereslet a folyóparton töltött időre, ez azonban önmagában nem elég.

Hiányzik az egész évben bejárható, magas minőségű, gyalogosbarát belvárosi Duna-part, ahol végig lehet sétálni a folyó mellett, le lehet ülni, működnek a vendéglátó- és kereskedelmi szolgáltatások, stégeken, vízparti pihenőhelyeken és folyami uszodákon keresztül pedig közvetlenebb kapcsolat jön létre a vízzel.

A Pesti alsó rakpart fejlesztésének engedélyezési tervei. (Forrás: budapest.hu)

Ehhez kapcsolódhatna egy belvárosi gyalogoshíd gondolata is a Vigadó tér és a Várkert Bazár térségében.

Gyalogos- és kerékpároshíd a Duna felett. Budapest, a Duna Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszán; tervpályázat I. díj – 2005., vezető tervező: Kószó József (Forrás: 4 D Építész Stúdió)

Mindezzel párhuzamosan a dunai közlekedést is újra kell építeni. Budapesten szükség lenne menetrendszerű, a városi közlekedésbe integrált hajójáratokra, a nemzetközi hajók fogadását pedig egy modern, logisztikailag rendezett kikötőbe kellene szervezni – például a Nemzeti Atlétikai Központ térségébe. Egy ilyen helyszín jó közösségi közlekedési kapcsolattal, megfelelő fogadótérrel és kapcsolódó szolgáltatásokkal tehermentesíthetné a belvárosi Duna-partot.

Kínálatfejlesztés szükségessége

Egy jól szervezett, magas színvonalú közterületi hálózat izgalmasabb, pezsgőbb, gazdaságilag aktívabb és élhetőbb városi környezetet kínál az itt élőknek és a látogatóknak egyaránt.

Ez azonban csak az alap: a következő részben arról lesz szó, hogyan lehet Budapest élménykínálatát fejleszteni a fürdőkultúrától a bezárt vagy alulhasznosított múzeumokon át a ma túlterhelt, mégis sokszor szegényes kínálatú látnivalókig.

A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozat

1. része itt olvasható, amely arra világít rá, hogy Budapest pénzügyi válsága mögött mélyebb, intézményi probléma áll: a város nemcsak pénzt veszített, hanem fejlesztési érdekeltséget, végrehajtási kapacitást és kiszámítható állami partnerséget is.

2. része itt olvasható. A cikk a főváros előtti kihívások megoldásaira fókuszál: azokra a nemzetközi modellekre és adaptálható eszközökre, amelyekkel a főváros finanszírozása, intézményi működése és az állammal való viszonya újraszervezhető.

3. része itt olvasható. Az írás a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáit vizsgálta meg: a fővárosi szint kiüresedését, a feladatok és a források szétcsúszását, a 24 párhuzamos felelősségi rendszert és a városi léptékű ügyekre adott kerületi válaszok problémáit.

4. része itt olvasható, amely európai példák alapján azt vizsgálja meg, milyen intézményi, szabályozási és pénzügyi reformokkal lehetne a kétszintű önkormányzatiság alapvető problémáival küzdő Budapestet egységesebben működő várossá tenni.

5. része itt olvasható. A cikk azt mutatja be, hogy Budapest turizmusa ugyan erős alapokon áll, de szolgáltatási színvonalban, közterületi minőségben és élménykínálatban elmarad a saját lehetőségeitől.

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