Az igazságügyi miniszter elárulta, hogyan kerülhet vissza az államhoz a KEKVÁ-kba kiszervezett vagyon

A tervezett törvénycsomag a vagyonnyilatkozati rendszer reformja mellett
alapjaiban alakítja át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét.
Az Európai Bizottság korábban a közérdekkel ellentétes, szabályozatlan privatizációként értékelte ezen alapítványok működését. Erre reagálva a kormány azt javasolja, hogy a korábban kiszervezett javak kerüljenek vissza az államhoz. Az alapítványok által ellátott közfeladatok nem szűnnek meg, csupán állami feladatellátás keretében működnek tovább a jövőben, megóvva az állami vagyont.
A felsőoktatási profillal nem rendelkező KEKVA-k esetében az állami vagyon visszavételét és az intézmények állami fenntartásba vételét augusztus 31-ig tervezi megvalósítani a kormány. Fontos kitétel, hogy kizárólag az eredetileg is állami tulajdonban lévő vagyonelemek kerülnek vissza a költségvetéshez. Azokban az esetekben, ahol magánszereplők is hozzájárultak az alapítványi vagyonhoz, a magántőkét elkülönítik, és visszajuttatják az eredeti befizetőknek.
A felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok esetében hosszabb átmeneti időszakot határoz meg a törvényjavaslat.
Az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében kiemelt kormányzati szándék, hogy a strukturális átmenet zökkenőmentes legyen, és se a hallgatók, se az oktatók vagy kutatók ne érezzenek meg semmit a szervezeti változásokból a tanévkezdés során
– fejtette ki az igazságügyi miniszter. Emiatt a felsőoktatási alapítványok strukturális és szervezeti átalakításának végső határideje 2027. augusztus 1. Ugyanakkor bizonyos intézkedések már korábban életbe lépnek: 2026-tól jelentősen szigorodnak az átláthatósági, az összeférhetetlenségi és a vagyonnyilatkozati szabályok, valamint kötelezően újjá kell választani a kuratóriumokat is.
A reformok egyik legfontosabb célja az egyetemi autonómia helyreállítása, amelynek érdekében megerősítik és visszaadják az egyetemi szenátusok jogköreit.
A javaslat célja az intézményi önrendelkezés megerősítése, amely elengedhetetlen feltétele annak, hogy a hazai felsőoktatás és kutatásfejlesztés ismét teljes joggal részesülhessen a közösségi forrásokból
– mutatott rá Görög Márta a szenátusi jogkörök visszaállítása kapcsán. A lépés nyomán a magyar hallgatók ismét részt vehetnek az Erasmus+ programban, a hazai kutatók és fejlesztők pedig újból hozzáférhetnek a Horizont Európa forrásaihoz.
A jövőben egységes törvényi szabályozás garantálja majd a hallgatói képviseletet és az egyetemi közösség részvételét a döntéshozatali folyamatokban. A rektorok kiválasztása minden egyetemen a szenátus kizárólagos, meghatározó jogosítványa lesz. A szenátus tagjait maga az egyetemi közösség választja meg egységes, törvényben garantált szabályok alapján. Azokon az intézményeken, ahol a jelenlegi struktúra nem felel meg ezeknek az előírásoknak, új szenátust kell választani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jen-rejtély megoldása és a széteső japán kötvénypiac
Miért nem működnek a régi játékszabályok?
Sulyok Tamás külön határozatban tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen, amelyet közben aláírt
Súlyos tartalmi ellenvetései vannak.
Gajdos László: Megszűnik Polt Péter mentelmi joga
A megbízatásával együtt.
Kiderült, miért kapnak könnyebben fizetésemelést a férfiak
Komoly szerepe van a nemek közötti bérszakadék fenntartásában.
Viharos széllel jön a hidegfront, véget vet a kánikulának
Csapadék viszont még így sem lesz.
Trump parancsára lecsaptak az amerikaiak Iránban, egy épülő atomerőművet is találat ért
Már nyolcadik napja folyamatosak a légicsapások.
Átalakuló Andrássy út, egész évben használható Duna-part – Így léphetne szintet Budapest a turizmusban
Szemléletváltásra van szükség a város fejlesztésében.
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!