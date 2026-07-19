Az igazságügyi miniszter elárulta, hogyan kerülhet vissza az államhoz a KEKVÁ-kba kiszervezett vagyon

A tervezett törvénycsomag a vagyonnyilatkozati rendszer reformja mellett

alapjaiban alakítja át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét.

Az Európai Bizottság korábban a közérdekkel ellentétes, szabályozatlan privatizációként értékelte ezen alapítványok működését. Erre reagálva a kormány azt javasolja, hogy a korábban kiszervezett javak kerüljenek vissza az államhoz. Az alapítványok által ellátott közfeladatok nem szűnnek meg, csupán állami feladatellátás keretében működnek tovább a jövőben, megóvva az állami vagyont.

A felsőoktatási profillal nem rendelkező KEKVA-k esetében az állami vagyon visszavételét és az intézmények állami fenntartásba vételét augusztus 31-ig tervezi megvalósítani a kormány. Fontos kitétel, hogy kizárólag az eredetileg is állami tulajdonban lévő vagyonelemek kerülnek vissza a költségvetéshez. Azokban az esetekben, ahol magánszereplők is hozzájárultak az alapítványi vagyonhoz, a magántőkét elkülönítik, és visszajuttatják az eredeti befizetőknek.

A felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok esetében hosszabb átmeneti időszakot határoz meg a törvényjavaslat.

Az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében kiemelt kormányzati szándék, hogy a strukturális átmenet zökkenőmentes legyen, és se a hallgatók, se az oktatók vagy kutatók ne érezzenek meg semmit a szervezeti változásokból a tanévkezdés során

– fejtette ki az igazságügyi miniszter. Emiatt a felsőoktatási alapítványok strukturális és szervezeti átalakításának végső határideje 2027. augusztus 1. Ugyanakkor bizonyos intézkedések már korábban életbe lépnek: 2026-tól jelentősen szigorodnak az átláthatósági, az összeférhetetlenségi és a vagyonnyilatkozati szabályok, valamint kötelezően újjá kell választani a kuratóriumokat is.

A reformok egyik legfontosabb célja az egyetemi autonómia helyreállítása, amelynek érdekében megerősítik és visszaadják az egyetemi szenátusok jogköreit.

A javaslat célja az intézményi önrendelkezés megerősítése, amely elengedhetetlen feltétele annak, hogy a hazai felsőoktatás és kutatásfejlesztés ismét teljes joggal részesülhessen a közösségi forrásokból

– mutatott rá Görög Márta a szenátusi jogkörök visszaállítása kapcsán. A lépés nyomán a magyar hallgatók ismét részt vehetnek az Erasmus+ programban, a hazai kutatók és fejlesztők pedig újból hozzáférhetnek a Horizont Európa forrásaihoz.

A jövőben egységes törvényi szabályozás garantálja majd a hallgatói képviseletet és az egyetemi közösség részvételét a döntéshozatali folyamatokban. A rektorok kiválasztása minden egyetemen a szenátus kizárólagos, meghatározó jogosítványa lesz. A szenátus tagjait maga az egyetemi közösség választja meg egységes, törvényben garantált szabályok alapján. Azokon az intézményeken, ahol a jelenlegi struktúra nem felel meg ezeknek az előírásoknak, új szenátust kell választani.

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