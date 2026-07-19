Az oktatás jövőjéről egyeztettek, több fontos javaslat is az asztalra került

Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter beszámolt arról, hogy az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban fogadták az Országos Diáktanács tagjait. A megbeszélésen a közoktatási és szakképzési államtitkárok egyeztettek a diákokkal a tanács hatékonyabb működéséről. A nyolc munkacsoport többek között a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra és a diákönkormányzatok fejlesztése kapcsán fogalmazott meg javaslatokat. A közös munka augusztusban folytatódik a Diákparlament ajánlásainak részletes tartalmi egyeztetésével.

A oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk. A héten fogadtuk az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban az Országos Diáktanács tagjait, akik az ország minden részéről érkeztek, hogy megosszák tapasztalataikat, javaslataikat és elképzeléseiket

- írta Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter Facebook posztjában.

A megbeszélésen Kókayné Lányi Marietta közoktatási államtitkár és Naderi Zsuzsanna, a szakképzésért, felnőttkori tanulásért és ifjúságpolitikáért felelős államtitkár egyeztetett a diákokkal arról, hogyan lehet az Országos Diáktanácsot a lehető leghatékonyabb párbeszédfórummá fejleszteni.

Mint írta: "kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban és a javaslatok kidolgozásában".

Egyértelmű üzenetünk volt: az oktatás a jövő kulcsa, ezért a diákok véleményének helye van a döntések előkészítésében

- emelte ki.

A posztból azt is megtudhattuk, hogy az Országos Diáktanács nyolc munkacsoportja számos fontos témában mutatta be javaslatait, többek között a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diákönkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése kapcsán.

Augusztusban folytatjuk a közös munkát: tovább dolgozunk a diákönkormányzatiság fejlesztésén, és megkezdjük a Diákparlament ajánlásainak részletes tartalmi egyeztetését

- jegyezte meg zárásként.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert