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Baleset történt Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjában
Gazdaság

Baleset történt Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjában

Portfolio
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Vasárnap összeütközött egy villamos és egy személyautó Budapesten, a Szent Gellért téren – közölte a katasztrófavédelem.

Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál

- közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem.

A beszámoló alapján a villamoson mintegy ötvenen utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók és a közlekedési társaság szakemberei vonultak.

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