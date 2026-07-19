Elképesztő összegért kelt el az a filléres eszköz, amellyel megmentették az Apollo-11 legénységét

Egy 320 millió forintot érő kosárlabdamezzel adta meg az alaphangot Sotheby’s a sportrelikviákat értékesítő napokban zárult rendezvénysorozatának. A ruhadarab még régi sem volt, a legutóbbi 2025–26-os NBA-szezonban viselte a New York Knicks irányítója, Jalen Brunson. A folytatásban a koronát Pelé mezével tette fel az aukciósház, 1,5 milliárd forintot ért a mez, amiben a brazil csatár világbajnokságot nyert csapatával 1958-ban. A július eleji szenzációk sorába feliratkozott egy 67 millió éves dinoszaurusz csontváz is, 50 millió dollárt, a dínóműfajban rekordösszeget adott érte valaki ugyancsak egy Sotheby’s rendezvényen. Nagy izgalmat váltottak ki Buzz Aldrin, a Holdra szállást végrehajtó Apollo-11 misszió tagjának személyes gyűjteményéből érkező tételek is.

Hogy szalonja díszítésére költött-e el a közel 160 milliárd forintnak megfelelő összeget az ismeretlen, aki megszerezte a Gus néven ismertté vált Tyrannosaurus-t, amelyet Dél-Dakotában ástak ki 2021-2023-között, egyelőre nem tudni. Többen arra tippelnek, hogy talán ő is kölcsönadja egy múzeumnak, ahogy azt tette Ken Griffin, aki az előző rekorder fosszíliát 44 millió dollárért szerezte meg 2024-ben, majd hosszútávra elhelyezte a New York-i természettudományi múzeumba. Gus amúgy az eddigi legnagyobb méretű, legkomplettebb dinoszaurusz fosszília 12,5 láb (1 láb=30,5 cm) magas, és 40 láb hosszú. A Sotheby’s „Geek” hétre keresztelt sorozatában került értékesítésre, ha úgy tetszik „kockafejűeknek” szánt tárgyakat kalapáltak el ennek keretében, a természettudomány mellett számítástechnikai és űrkutatási relikviák kerültek fel az étlapra.

Űrhajós relikviák

A legizgalmasabb tételek Buzz Aldrin, a Holdra szállást végrehajtó Apollo-11 misszió tagjának személyes gyűjteményéből érkeztek az aukcióra, köztük is egy törött alkatrész, és egy toll váltotta ki a legnagyobb érdeklődést.

Nem ok nélkül, hogy mennyire fontos tárgyakról van szó, azt bizonyítja egy telefonbeszélgetés, amelyet hajdan Aldrin folytatott Hustonnal: „Itt Aldrin: Houston, nyugalom. Van módod megmutatni a motorkar-megszakító konfigurációját? Azért kérdezem, mert úgy tűnik, hogy a vége letört. Azt hiszem, vissza tudjuk tolni. Nem vagyok benne biztos, hogy ki tudnánk húzni, ha betolnánk. Vége.”