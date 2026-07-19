Elképesztő összegért kelt el az a filléres eszköz, amellyel megmentették az Apollo-11 legénységét

Hogy szalonja díszítésére költött-e el a közel 160 milliárd forintnak megfelelő összeget az ismeretlen, aki megszerezte a Gus néven ismertté vált Tyrannosaurus-t, amelyet Dél-Dakotában ástak ki 2021-2023-között, egyelőre nem tudni. Többen arra tippelnek, hogy talán ő is kölcsönadja egy múzeumnak, ahogy azt tette Ken Griffin, aki az előző rekorder fosszíliát 44 millió dollárért szerezte meg 2024-ben, majd hosszútávra elhelyezte a New York-i természettudományi múzeumba. Gus amúgy az eddigi legnagyobb méretű, legkomplettebb dinoszaurusz fosszília 12,5 láb (1 láb=30,5 cm) magas, és 40 láb hosszú. A Sotheby’s „Geek” hétre keresztelt sorozatában került értékesítésre, ha úgy tetszik „kockafejűeknek” szánt tárgyakat kalapáltak el ennek keretében, a természettudomány mellett számítástechnikai és űrkutatási relikviák kerültek fel az étlapra.
Űrhajós relikviák
A legizgalmasabb tételek Buzz Aldrin, a Holdra szállást végrehajtó Apollo-11 misszió tagjának személyes gyűjteményéből érkeztek az aukcióra, köztük is egy törött alkatrész, és egy toll váltotta ki a legnagyobb érdeklődést.
Nem ok nélkül, hogy mennyire fontos tárgyakról van szó, azt bizonyítja egy telefonbeszélgetés, amelyet hajdan Aldrin folytatott Hustonnal: „Itt Aldrin: Houston, nyugalom. Van módod megmutatni a motorkar-megszakító konfigurációját? Azért kérdezem, mert úgy tűnik, hogy a vége letört. Azt hiszem, vissza tudjuk tolni. Nem vagyok benne biztos, hogy ki tudnánk húzni, ha betolnánk. Vége.”
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