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Gajdos László: Megszűnik Polt Péter mentelmi joga
Gazdaság

Gajdos László: Megszűnik Polt Péter mentelmi joga

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A Tisza Párt tájékoztatása szerint a tizenhetedik alaptörvény-módosítás következtében megszűnik Polt Péter eddigi mentelmi joga és megbízatása. A legfőbb ügyésznek a jövőben egy újonnan felálló hivatal előtt kell majd elszámolnia az elmúlt évtizedekben végzett tevékenységével - írta a Gajdos László - TISZA.

Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter arról számolt be, hogy Polt Péter a 70. életévének betöltésével

elveszíti a tisztségéhez kapcsolódó különleges jogállását.

A közlemény szerint ez a változás komoly szimbolikus jelentőséggel bír. Az ellenzéki politikus kifejtette, hogy a legfőbb ügyész az elmúlt több mint húsz évben hátráltatta a korrupciós ügyek érdemi kivizsgálását, miközben a kormánypárthoz köthető politikai és gazdasági szereplők érdekeit védte.

A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a kiváltságok korszaka lezárult. Ennek értelmében Polt Péternek, a többi állampolgárhoz hasonlóan, számot kell majd adnia döntéseiről a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt.

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