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Kiadták az elsőfokú riasztást a fél országra: jégesővel, zivatarral érkezik a lehülés Magyarországra
Gazdaság

Kiadták az elsőfokú riasztást a fél országra: jégesővel, zivatarral érkezik a lehülés Magyarországra

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Északnyugat felől érkező hidegfront hoz záporokat, zivatarokat és viharos széllökéseket Magyarországra, miközben a délnyugati és déli tájakon hevesebb viharokra, jégesőre is készülni kell, a kánikula pedig az ország keleti felében is mérséklődik - írta a HungaroMet.

A késő estig átvonuló hidegfront hatására többfelé alakul ki csapadék, bár északnyugat felől a záporok gyorsan megszűnnek majd. A leghevesebb zivatarokra a délnyugati és déli országrészben kell készülni, ahol a felhőszakadásból hirtelen akár 10–30 milliméter eső is lezúdulhat,

és 2-3 centiméter átmérőjű jégeső is előfordulhat.

 A frontvonal mentén és a viharok környezetében kiterjedt területen viharossá fokozódik a szél, a legerősebb széllökések sebessége pedig helyenként meghaladhatja a 90 kilométer/órát is.

A HungaroMet ezért első fokú (sárga) riasztást adott ki zivatarra az ország középső és délnyugati felére.

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A riasztás érinti az összes zalai, somogyi, baranyai, tolnai, bács-kiskuni, nógrádi, hevesi járást, valamint Vas, Fejér megye déli részét, Pest megy közepét és keleti területeit, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati felét.

A várható viharos széllökések miatt jelenleg

másodfokú (narancssárga) viharjelzés van érvényben a Balatonnál és a Velencei-tónál is,

míg a Tisza-tavon elsőfokú (sárga) riasztás érvényes.

A frontrendszer kelet felé távozásával a késő esti óráktól jelentősen csökken a zivatarhajlam, a keleti országrészben azonban hajnalig még előfordulhat csapadék. Hétfőn már többnyire nyugodt időre van kilátás, csupán az Alpokalja térségébe sodródhatnak be záporok, esetleg zivatarok a délutáni és esti órákban.

A front érkezésével a hőség is mérséklődik. Bár az Alföldön a napi középhőmérséklet ma még meghaladhatja a 25 Celsius-fokot, a front átvonulása után ott is néhány fokos lehűlés várható.

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