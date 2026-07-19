Kiadták az elsőfokú riasztást a fél országra: jégesővel, zivatarral érkezik a lehülés Magyarországra

A késő estig átvonuló hidegfront hatására többfelé alakul ki csapadék, bár északnyugat felől a záporok gyorsan megszűnnek majd. A leghevesebb zivatarokra a délnyugati és déli országrészben kell készülni, ahol a felhőszakadásból hirtelen akár 10–30 milliméter eső is lezúdulhat,
és 2-3 centiméter átmérőjű jégeső is előfordulhat.
A frontvonal mentén és a viharok környezetében kiterjedt területen viharossá fokozódik a szél, a legerősebb széllökések sebessége pedig helyenként meghaladhatja a 90 kilométer/órát is.
A HungaroMet ezért első fokú (sárga) riasztást adott ki zivatarra az ország középső és délnyugati felére.
A riasztás érinti az összes zalai, somogyi, baranyai, tolnai, bács-kiskuni, nógrádi, hevesi járást, valamint Vas, Fejér megye déli részét, Pest megy közepét és keleti területeit, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati felét.
A várható viharos széllökések miatt jelenleg
másodfokú (narancssárga) viharjelzés van érvényben a Balatonnál és a Velencei-tónál is,
míg a Tisza-tavon elsőfokú (sárga) riasztás érvényes.
A frontrendszer kelet felé távozásával a késő esti óráktól jelentősen csökken a zivatarhajlam, a keleti országrészben azonban hajnalig még előfordulhat csapadék. Hétfőn már többnyire nyugodt időre van kilátás, csupán az Alpokalja térségébe sodródhatnak be záporok, esetleg zivatarok a délutáni és esti órákban.
A front érkezésével a hőség is mérséklődik. Bár az Alföldön a napi középhőmérséklet ma még meghaladhatja a 25 Celsius-fokot, a front átvonulása után ott is néhány fokos lehűlés várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Több európai ország is fellázadt az Oroszország elleni új szankciós csomag ellen
Saját érdekeiket féltik.
Szijjártó Péter BYD-vezetőként segítséget ajánlott Szeged polgármesterének
Rövid beszélgetést folytattak.
Az igazságügyi miniszter elárulta, hogyan kerülhet vissza az államhoz a KEKVÁ-kba kiszervezett vagyon
Törvénycsomagot tervez a kormány.
Vitézy Dávid elárulta, mikor indulhat el a személyszállítás Budapest–Belgrád vasútvonalon
Van egy fontos feltétel.
A jen-rejtély megoldása és a széteső japán kötvénypiac
Miért nem működnek a régi játékszabályok?
Sulyok Tamás külön határozatban tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen, amelyet közben aláírt
Súlyos tartalmi ellenvetései vannak.
Gajdos László: Megszűnik Polt Péter mentelmi joga
A megbízatásával együtt.
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.