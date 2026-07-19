Kötelező NAV-ellenőrzés jön a vagyonosoknak: itt a Tisza-kormány első adócsomagja

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Több szempontból is rendkívül fontos, bizonyos adóalanyok számára célzott szigorító adócsomagot hajt végre a Tisza-kormány a pénteken benyújtott javaslatával, ami azt is jelenti, hogy ez az intézkedéssorozat nem érint széles rétegeket és nem az általános kulcsokkal operál. A legfontosabb változások a bizalmi vagyonkezelést, valamint a társasági adózást érintik és a szigor egyszerre több célt is szolgál: bezár adóelkerülési lehetőségeket, megszüntet korábbi kedvezményeket, megfelel uniós előírásoknak és ezeknek köszönhetően kinyit újabb kapukat az uniós pénzek előtt. Cikkünk első részében bemutatjuk a törvényjavaslat legfontosabb változásiat, majd következő cikkünkben szakértők segítségével elemezzük a módosítások jelentőségét, várható hatásait.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról címet viseli a Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat. A 42 oldalas dokumentum elsősorban adóügyi változásokat tartalmaz, amelyekről először pénteken adott videós tájékoztatást Magyar Péter. Úgy fogalmazott:

egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tesszük a magyar adórendszert.

Magyarországon minden befektetőre ugyanazok a világos szabályok vonatkoznak majd. Rendet teszünk a nagyvállalatok által használt társasági adókedvezmények között is. Megszüntetjük azokat a kedvezményeket, amelyeket szinte kizárólag a globális nagyvállalatok és a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták - magyarázta.

Kivezeti a kormány a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket - jelentette be.

Miért ezt lépi meg a kormány?

Nem véletlen, hogy a törvényjavaslat ezt a címet kapta, hiszen a kormány által vállalt és az Európai Bizottság által jóváhagyott RRF tervben foglalt reformvállalások részeként érkezett most ez a törvénytervezet.

A törvényjavaslat is ezzel kezdődik: a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében biztosított források hozzáférhetőségét az Európai Unió Magyarország számára eddig blokkolta, a 2026. május 29-én kötött politikai megállapodás alapján azonban lehetővé vált a blokkolt uniós források hazahozatala. Az európai uniós források folyósítása érdekében a módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében Magyarország több, az adószabályozás módosítását igénylő reform megvalósítására tett vállalást.

Majd kijelenti a javaslat: Magyarországnak 2026. augusztus 31-ig az adóztatást érintően a következő vállalásokat kell megvalósítania:

meg kell szüntetni a bizalmi vagyonkezelés adómentességét a személyi jövedelemadózásban,

a társasági adóbevételek növelése érdekében csökkenteni kell a társasági adó kedvezményes elemeinek számát,

egységesíteni kell a versenyfeltételeket a kiskereskedelmi adóban, valamint

csökkenteni kell az adónemek számát.

Az Országgyűlés megállapítja, hogy az európai

uniós forrásokhoz való hozzáférés sikeres biztosítása érdekében a vállalt reformok határidőben történő megvalósítása prioritást élvez az adóztatás területén is.

Előljáróban érdemes annyit megemlíteni, hogy összességében ez egy célzott, szerkezeti adócsomag, amely nem az általános adókulcsokat változtatja, hanem egyes jól körülhatárolható adózói csoportok kedvezményeit, mentességeit és speciális szabályait rendezi át. Fontos tehát látni, hogy ez nem egy olyan adóintézkedés, amely széles adózói tömegeket érint egyszerre.

A törvényjavaslatot jól célzottnak nevezhetjük tehát, mert

azonosít bizonyos, adópolitikailag vagy politikailag vitatott konstrukciókat,

azokhoz külön szabályt rendel,

nem teríti szét a terhet a teljes lakosságon vagy vállalati szektoron.

Ha egy hasonlattal közelítenénk meg, akkor azt mondhatjuk, hogy a kormány ezzel a javaslattal fontos célzott sebészeti beavatkozást hajt végre. Bizonyos esetben a célzott beavatkozás példastatuálást is jelent, különösen a bizalmi vagyonkezelés esetében. Azt üzeni a kormány ezzel a piacnak: ezt a területet kiemelt adókockázati és integritási területként kezeli.

Van ugyanakkor egy másik nagy szelete is a törvényjavaslatnak, ami már inkább kedvez bizonyos csoportoknak.

És akkor most nézzük sorba a legfontosabb lépéseket.

Bizalmi vagyonkezelés

A törvény indokolása szerint nem vezetik vissza a vagyon bizalmi vagyonkezelésbe adásakor fizetendő azonnali, „bemeneti” adót. A vagyon bevitelekor tehát főszabály szerint továbbra sem kell rögtön szja-t fizetni.

A rendszer logikája azonban alapvetően átalakul:

a vagyon bevitelekor meg kell határozni a vagyon eredeti, historikus szerzési értékét,

külön kell nyilvántartani a bevitelkori felértékelődésből származó, még nem realizált eszközérték-növekményt,

ha a vagyont később más formában adják ki, például részvény helyett pénzt kap a kedvezményezett, az eszközérték-növekmény adókötelessé válhat,

a hozamokat és a felértékelődést főszabály szerint osztalékként kell kezelni,

ténylegesen csak a vagyon eredeti, igazolt szerzési értéke maradhat adómentes.

A csomag ezzel lényegében azt az elvet mondja ki, hogy a már egyszer adózott, eredetileg bevitt vagyon adómentesen visszaadható, de a vagyonkezelésbe bevitel előtti vagy utáni értéknövekedés nem tüntethető el adómentesen.

A törvényjavaslat értelmében ha a vagyonkezelő pontosan ugyanazt a vagyonelemet adja vissza, amelyet a vagyonrendelő bevitt, a kiadás adómentes. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kedvezményezett a kiadáskori piaci értéket tekintheti megszerzési értéknek.

Fontos szabályok vonatkoznak arra az esetre is, ha a bevitt vagyont eladják, és például készpénzt vagy más vagyontárgyat adnak ki, szigorú sorrend érvényesül. Először a vagyonkezelés alatt keletkezett hozamot kell kiadottnak tekinteni, ezután a bevitelkori felértékelődésből származó eszközérték-növekményt, csak ezek „elfogyása” után következhet az eredeti szerzési értéknek megfelelő, adómentes tőkerész.

A javaslat egyik fontos változása, hogy az új rendszerben nem az öt év letelte dönti el automatikusan az adómentességet.

A javaslatból kiderül továbbá, hogy a kriptoeszköz bizalmi vagyonkezelésbe vagy magánalapítványba adása külön szabály alá kerül. Nem állapítanak meg hozzá hagyományos eszközérték-növekményt, ugyanakkor maga a vagyonkezelésbe adás kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek minősül, bevételként azt az értéket kell figyelembe venni, amelyen a vagyonkezelő vagy az alapítvány a kriptoeszközt nyilvántartásba veszi.

Ingyenes lakás-, autó-, jacht- vagy más vagyontárgyhasználatra is új szabályok jönnek. A kedvezményezett részére biztosított ingyenes vagy kedvezményes használat - amikor nem adják át a tulajdonjogot - főszabály szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül. A vagyonkezelést terhelő költségek, ráfordítások 1,18-szorosa után: 15 százalék szja, 13 százalék szociális hozzájárulási adó fizetendő. A tényleges közteher így a költség vagy ráfordítás körülbelül 33,04 százaléka. Van azonban egy kivétel: nem kell ezt megfizetni, ha a tulajdon ingyenes átadása is illetékmentes lenne. Ez tipikusan az egyenes ági rokonok, házastársak és testvérek közötti helyzeteket védi. Például ha a vagyonrendelő gyermeke használja a vagyonkezelésbe adott lakást, a használat a javaslat szerint továbbra is mentes lehet.

Öröklési helyzetek. Ha a vagyonkezelő vagy magánalapítvány csak a vagyonrendelő halálakor szerzi meg a vagyont, nem kell eszközérték-növekményt megállapítani. Szintén nem kell jövedelmet megállapítani, ha a kedvezményezett a vagyonrendelő halálát követően kapja meg a vagyont. A törvény tehát az örökléssel analóg eseteket továbbra is kedvezően kezeli.

A bvk-ra vonatkozó új szabályok legerősebb része talán a kötelező NAV-ellenőrzések kérdése.

A NAV kötelezően ellenőrzi a 2023. szeptember 12. előtt nyilvántartásba vett bizalmi vagyonkezelők által kezelt vagyonokat, valamint a magánalapítványokat. A NAV különösen viszgálhatja, hogy

hogyan került kapcsolatba a vagyonrendelő az adótanácsadóval és az ügyvéddel,

mi volt a konstrukció létrehozásának célja,

milyen tervezetek, szerződések készültek,

szó volt-e kifejezetten adóelőnyről,

mennyi idő telt el a vagyonrendelés és az első tőkekiadás között,

mi váltotta ki a vagyonkiadást,

milyen személyes vagy gazdasági kapcsolat állt fenn a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezett között.

Ez gyakorlatilag célzott adóelkerülési és rendeltetésszerű joggyakorlási vizsgálat. Nemcsak azt nézik majd, hogy formailag megfelelt-e a konstrukció a törvénynek, hanem azt is, hogy mi volt a tényleges gazdasági célja.

Ezen a ponton fontos szabály, hogy 2028. január 1-jétől a NAV valamennyi bizalmi vagyonkezelés és magánalapítvány tekintetében ellenőrzést folytat le az elévülési időn belül. Ez akár a vagyonosodási vizsgálatok részleges funkcionális visszatérésének is tekinthető, bár jogilag nem a régi klasszikus vagyonosodási vizsgálatot állítják helyre.

Új adatszolgáltatást is előírna a kormány. A vagyonkezelőknek és magánalapítványoknak évente adatot kell szolgáltatniuk a NAV számára: a teljes kezelt vagyon értékéről, az egyes vagyonelemek nyilvántartási értékéről, az eszközérték-növekményről, az elkülönített nyilvántartások záróértékéről. Az első adatszolgáltatást a 2026-os évről 2027. március 31-ig kell teljesíteni. Ez hosszabb távon egy központi NAV-adatbázist hoz létre a bizalmi vagyonkezelésekben lévő vagyonokról.

Társasági adó

A javaslat értelmében jövő január elsejétől megszűnik a növekedési adóhitel. Ez a konstrukció azoknak a gyorsan növekvő cégeknek biztosított könnyítést, amelyek adózás előtti eredménye egyik évről a másikra jelentősen megnőtt. A növekményre jutó társasági adót több részletben fizethették meg. A korábban már választott növekedési adóhitelek részletfizetése továbbvihető, de új növekedési adóhitel 2027-től nem keletkezhet, és a beruházási kedvezmény a 2027-től esedékes részletekre már nem alkalmazható.

2027-től kivezetik a társasági adó alapját csökkentő, műemlékekhez kapcsolódó kedvezményeket. Műemlék karbantartásához, felújításához, kapcsolt vállalkozásnak átadott kedvezményhez kapcsolódó szabályokat utoljára a 2026-os adóévben lehet alkalmazni. A fel nem használt kedvezményállomány sem vihető tovább. Ez az ingatlanfejlesztők, szállodák, történelmi épületeket felújító befektetők számára érdemi szigorítás lehet.

KEKVA-szabályok. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok adózási kiváltságai több lépcsőben szűkülnek. 2027. augusztus 1-jétől megszűnik a KEKVA-nak adott támogatás társaságiadóalap-kedvezménye, a KEKVA tao-mentessége, az energiaellátók jövedelemadójában biztosított kapcsolódó kedvezmény. A csomag új rendszert állít fel: az egyházi fenntartású egyetem vagy fenntartó támogatásánál továbbra is 300 százalékos taoalap-kedvezmény járhat, más felsőoktatási intézmények támogatásánál 50 százalékos kedvezmény jár, a KEKVA-fenntartású egyetemek jelenlegi 300 százalékos kedvezménye csak átmenetileg, utoljára a 2027-es adóévben marad alkalmazható.

A HUN-REN támogatása továbbra is elismert vállalkozási költség, és 20 százalékos – tartós adományozásnál 40 százalékos – adóalap-kedvezmény kapcsolódik hozzá.

Érdemes kiemelni azt is, hogy a javaslat nem módosítja és nem helyezi hatályon kívül a látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódó tao-szabályokat, pedig sokan vártak hasonló intézkedéseket a korábbi bejelentések után.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 17. Nagy dolgokra készül a Tisza-kormány a társasági adóval

Kiskereskedelmi adó

A kiskereskedelmi adóról szóló törvény teljes 5. alcíme hatályát veszti. A jelenlegi szabály lényege, hogy bizonyos kapcsolt vállalkozások kiskereskedelmi árbevételét össze kell számítani, és a progresszív adót a csoportszintű árbevétel alapján kell meghatározni. Az adót ezután az egyes cégek között megosztják. A szabály célja az volt, hogy egy nagy kiskereskedelmi vállalat ne tudja több kisebb társaságra bontani a működését, és így alacsonyabb adósávokba kerülni. A csomag ezt már a 2026-ban kezdődő adóévre sem alkalmazná. A lépés potenciális nyertesei a több jogi személyen keresztül működő kiskereskedelmi csoportok, a franchise- és hálózatos struktúrák, korábbi szétválással vagy átalakulással érintett társaságok, olyan kapcsolt vállalkozások, amelyek külön-külön alacsonyabb progresszív adósávba esnek.

Mindez érdekes változtatás. A törvényjavaslat preambuluma azt mondja ki, hogy egységesíteni kell a versenyfeltételeket a kiskereskedelmi adóban. Az összeszámítás megszüntetése azonban bizonyos esetekben épp azt eredményezheti, hogy az egyetlen társaságban működő lánc magasabb effektív adót fizet, míg a több kapcsolt társaságra szétbontott lánc alacsonyabbat.

Szén-dioxid-kvótaadó és kvótatranzakciós díj

A törvény kimondja, hogy a jelentős ingyenes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmények szén-dioxid-kvótaadója 2023. október 7-től, tehát gyakorlatilag a bevezetésére visszamenőleg megszűnik.

Az eddig megfizetett adót, és az adóhoz kapcsolódó kamatot a NAV az adózó kérelmére visszafizeti. A kérelem benyújtására a törvény hatálybalépésétől számított 90 nap áll rendelkezésre, és ez jogvesztő határidő. Ez pénzügyileg az egész csomag egyik legnagyobb vállalati könnyítése lehet. A költségvetésnek nemcsak a jövőbeli bevételről kell lemondania, hanem a korábban beszedett összegeket is vissza kell fizetnie. A Pénzügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint ez önmagában 289 milliárd forinttal rontja az idei költségvetés egyenlegét.

A csomag hatályon kívül helyezi a kibocsátási egységek átadásához kapcsolódó tranzakciós díjat is. Ez nem jelentéktelen tétel volt: a korábbi szabály szerint minden egyes kvótaátadásnál - akár cégcsoporton belül is - az átadott kvóta tőzsdei értékének 15 százalékát kellett tranzakciós díjként megfizetni.

Környezetterhelési díjak

2026. október 1-jétől megduplázódik a levegőterhelési díj egységdíja: a kén-dioxid esetén 50 forintról 100 forintra, a nitrogén-oxidok esetén 120 forintról 240 forintra, a nem toxikus szilárd anyag esetén 30 forintról 60 forintra. Az indokolás szerint a díjtételek régóta változatlanok, és a módosítás a „szennyező fizet” elv erősebb érvényesítését szolgálja.

Kisebb adónemek eltörlése

Az RRF terv egyik fontos reformpontja volt a kormány részéről, hogy csökkenti az adónemek számát. Ennek keretében 2027. január 1-jétől teljesen megszűnik a települési adó intézménye, eltörlik az önkormányzatok által bevezethető ebrendészeti hozzájárulást, elbúcsúzunk a 2018-ban bevezetett bevándorlási különadótól.

Áfa és számlaadat-szolgáltatás

A csomag lényegében visszavonja vagy elhalasztja a befogadott számlák adatszolgáltatásának 2026. július 1-jétől tervezett új szabályait. A vállalkozások 2026. július 1-je után is a június 30-án hatályos rendszer szerint járhatnak el. Ez egyértelműen adminisztrációs könnyítés vagy legalábbis egy új teher elhalasztása.

Nem véletlen, hogy a javaslat elején már ez olvasható: a vállalkozások digitalizációját előtérbe helyező jövőben tervezett módosításokra tekintettel indokolttá vált egyes, már hatályba lépett adózási előírások felülvizsgálata a felesleges vállalkozói terhek megszüntetése céljából.

Vám: megszűnik a kis értékű könnyítés

Az uniós változásokhoz igazodva módosul a harmadik országból érkező küldemények vámkezelése. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy megszűnik az a könnyítés, amely szerint a 10 euró alatti vám- és áfaösszeget nem kellett megfizetni vagy visszafizetni, az érintett magánszemélyek a vámhatóságtól elektronikus értesítést kapnak, automatizálhatóvá válik a vámhatósági döntések kiadása. Ez főként az alacsony értékű, harmadik országból érkező internetes rendelések kezelésében hozhat változást.

NAV-elnök jogállása

Az már korábban is ismert volt Kármán András bejelentése alapján, hogy a NAV elnöke elveszíti az államtitkári jogállását. Ezt tartalmazza a mostani törvényjavaslat is.

Az új rendszerben: a NAV elnöke a NAV foglalkoztatottja lesz, határozatlan időre a kijelölt miniszter nevezi ki és menti fel, a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja felette, illetményét a miniszter egy összegben, személyi illetményként állapítja meg, juttatásai továbbra is az államtitkári juttatásokkal azonosak maradnak. Kinevezése továbbra is határozatlan időre érvényes. Ez önmagában stabilabb mandátumot sugall, de a miniszter felmentési joga miatt ez nem jelent valódi, jegybanki vagy hatósági típusú függetlenséget.

Vagyonnyilatkozatok és politikai felsővezetők

Az RRF-feltételek miatt a csomag egyik fontos része. Ha az Integritás Hatóság megállapítja, hogy egy politikai felsővezető nem tett vagyonnyilatkozatot, vagy abban lényeges adatot szándékosan valótlanul közölt, akkor a jelentés az Országgyűlés elnökéhez kerül. Az Országgyűlés elnöke a jelentés alapján a nem képviselői politikai vezető esetén az okok további vizsgálata nélkül kezdeményezi az összeférhetetlenség kimondását. Képviselő esetén az Országgyűlés saját összeférhetetlenségi eljárásában vizsgálja az ügyet. Itt az újdonság az, hogy az Integritás Hatóság megállapítása a nem képviselő politikai vezetők esetében lényegében nem mérlegelhető felül. Ez az Integritás Hatóság egyik legerősebb, közvetlen személyi következménnyel járó jogosítványa lehet.

KEKVA-kuratóriumok és összeférhetetlenség

A csomag tovább szigorítja a közérdekű vagyonkezelő alapítványok irányítását. A kuratóriumi és felügyelőbizottsági tag, illetve az alapítvány által fenntartott jogi személy vezetője második alkalommal csak egyetlen kuratóriumba, egyetlen felügyelőbizottságba, vagy egyetlen fenntartott jogi személyhez jelölhető újra. Ez a párhuzamos tisztségek halmozását korlátozza. Az Integritás Hatóság ellenőrzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, valótlan vagyonnyilatkozat esetén kezdeményezi a jogviszony megszüntetését, összeférhetetlenség esetén szintén kezdeményezheti a tisztség megszüntetését. Az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a már kinevezett tisztségviselők függetlenségét, feddhetetlenségét, pártatlanságát, integritását. A már hivatalban lévőknek a törvény hatálybalépését követően nagyon rövid, öt- és tizenöt napos határidőkkel kell új nyilatkozatokat tenniük, illetve az ellenőrzési eljárást megindítani. Ez alapján a rendelkezés célja láthatóan nemcsak a jövőbeli kinevezések szabályozása, hanem a jelenlegi kuratóriumi állomány gyors átvilágítása.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert