Rendkívüli kezdeményezés: Polgár Juditot szeretnék felkérni Magyarország köztársasági elnökének

Ismert emberek írtak levelet
"Történelmi időket élünk, ezért olyan személy megválasztására van szükség, aki a köztársasági elnöki intézmény eredeti céljának megfelelően, képes a nemzet egységét, a nemzeti büszkeséget, a példamutatást, és legfőképpen a nemzet szolgálatát megtestesíteni" - érvelnek az aláírók.
Nem sokkal ezelőtt a csatolt megkeresést intéztük az Országgyűlés elnökéhez, amelyben kezdeményezzük Polgár Judit felkérését és megválasztását a Magyar Köztársaság elnökének.
A levél aláírói:
- Antall György
- Baán László
- Barabási Albert-László
- Kapu Tibor
- Kelemen Barnabás
- Kepes András
- Kókas Katalin
- Kulka János
- Lovász László
- Mácsai Pál
- Nagy Tímea
- Parti Nagy Lajos
- Peták István
- Rubik Ernő
- Tóth Krisztina
- Závada Pál
Új államfő érkezik Sulyok Tamás után
Érdemes megemlíteni, hogy alig három héttel ezelőtt Polgár Judit együtt sakkozott a miniszterelnökkel az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének függetlenség napi fogadásán. Magyar Péter akkor azt írta a Facebook-oldalára, hogy "alapvetően szeretek győzni. A politikában, a sportban és ultiban is". "Ennek ellenére nem voltak túlzott elvárásaim, amikor Rubik Ernővel az oldalamon leültem a női sakk világranglistát 27 éven át vezető Polgár Judittal egy partira" - írta a kormányfő, aki hozzátette akkor: óriási élmény volt.
Azt is fontos felidézni, hogy Magyar Péter épp szombaton szólalt meg a következő lehetséges köztársasági elnök kapcsán. Azt írta tegnap a kormányfő, hogy
A TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet.
A miniszterelnök által fentebb jelzett feltételeknek egyébként megfelelne Polgár Judit.
Korábbi posztjában a kormányfő egyértelművé tette: július 20-án, hétfőn 0:00 órától szűnik meg a köztársasági elnöki mandátuma, innentől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköreit. Ezt követően pedig az Országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania.
A miniszterelnök Facebook-oldalára a parti lejátszása után egy videó is kikerült. Azt írta ehhez: "megtisztelő volt Magyarországot képviselni az Egyesült Államok születésének 250 évfordulóján rendezett függetlenség napi rendezvényen. Külön öröm volt számomra, hogy mindezt Rubik Ernővel és Polgár Judit sakk-királynővel tehettem. A sakkpartin elszenvedett megsemmisítő vereségem talán senki számára nem lehet meglepetés."
A levél tartalma
Alulírottak, a magyar tudomány, kultúra és sportvilág képviselőiként, a nemzet jövőjéért érzett felelősségünktől vezérelve emelünk szót e történelmi pillanatában. Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnését követően Magyarország olyan válaszút elé érkezett, amikor nem csupán új államfőt választ az Országgyűlés, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó „átmenet” végleges, megnyugtató lezárására - fogalmaznak az ismert emberek, akik úgy vélik:
"itt az idő, hogy a magyar alkotmányos demokráciát biztos és konszenzusos alapokra helyezzük".
Meggyőződésünk szerint a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széles körű társadalmi és politikai megegyezésen alapuló alkotmányozási folyamat. Ebből adódóan indokoltnak és szükségesnek tartjuk, hogy az új köztársasági elnök ezen alkotmányozási folyamat lezárásáig, átmeneti jelleggel lássa el tisztségét. E korlátozott mandátum garancia arra, hogy az új államfő ne politikai hatalmi bázis építésére, hanem a nemzet morális és közjogi újjászületésének szolgálatára szerződjön - fogalmaznak.
Olyan államfőre van szükség, aki valóban kifejezi a nemzet egységét - érvelnek.
A fentiek szellemében, alapos mérlegelés után Polgár Judit megválasztását javasoljuk a Tisztelt Országgyűlésnek Magyarország köztársasági elnökévé - áll a levélben.
Az aláírók szerint ez indokolja Polgár Judit jelölését
"Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: Polgár Judit megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen.
Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást. Nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését. Elkötelezett a jövő generációi iránt: a gyermekek oktatásáért, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséért végzett alapítványi és pedagógiai munkája bizonyítja, hogy a jövő Magyarországának építése vezérli. Személye hidat jelenthet a múlt öröksége, a jelen kihívásai és a jövő generációi között.
Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban. Aki érti és ismeri a nemzet különböző generációit, aki szívén viseli, mit jelent a minden magyar emberben meglévő tehetség, a mindannyiunkat összekötő szeretet hazánk iránt. Aki képes arra, hogy a szabályok tiszteletben tartásával, a tiszta, becsületes, átlátható játék szellemében képviselje hazánkat ezen átmeneti időszakban, amíg a nemzet megalkotja új, szilárd alkotmányos kereteit.
Hiszünk benne, hogy az Országgyűlés Polgár Judit személyében olyan elnököt ad az országnak, akire minden magyar állampolgár politikai hovatartozástól függetlenül büszke lehet".
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
Több európai ország is fellázadt az Oroszország elleni új szankciós csomag ellen
Saját érdekeiket féltik.
Szijjártó Péter BYD-vezetőként segítséget ajánlott Szeged polgármesterének
Rövid beszélgetést folytattak.
Az igazságügyi miniszter elárulta, hogyan kerülhet vissza az államhoz a KEKVÁ-kba kiszervezett vagyon
Törvénycsomagot tervez a kormány.
Vitézy Dávid elárulta, mikor indulhat el a személyszállítás Budapest–Belgrád vasútvonalon
Van egy fontos feltétel.
A jen-rejtély megoldása és a széteső japán kötvénypiac
Miért nem működnek a régi játékszabályok?
Sulyok Tamás külön határozatban tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen, amelyet közben aláírt
Súlyos tartalmi ellenvetései vannak.
Gajdos László: Megszűnik Polt Péter mentelmi joga
A megbízatásával együtt.
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!