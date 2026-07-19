Rendkívüli kezdeményezés: Polgár Juditot szeretnék felkérni Magyarország köztársasági elnökének

Alulírottak azért fordultunk az Országgyűlés elnökéhez, hogy együtt kezdeményezzük egy, a teljes magyar nemzet egységét megteremtő köztársasági elnök megválasztását - olvasható a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének vasárnap délután kiküldött közleményében. A közismert emberek által jegyzett, Forsthoffer Ágnes parlamenti elnöknek címzett levélben Polgár Juditot javasolják köztársasági elnöknek.

Ismert emberek írtak levelet

"Történelmi időket élünk, ezért olyan személy megválasztására van szükség, aki a köztársasági elnöki intézmény eredeti céljának megfelelően, képes a nemzet egységét, a nemzeti büszkeséget, a példamutatást, és legfőképpen a nemzet szolgálatát megtestesíteni" - érvelnek az aláírók.

Nem sokkal ezelőtt a csatolt megkeresést intéztük az Országgyűlés elnökéhez, amelyben kezdeményezzük Polgár Judit felkérését és megválasztását a Magyar Köztársaság elnökének.

A levél aláírói:

Antall György

Baán László

Barabási Albert-László

Kapu Tibor

Kelemen Barnabás

Kepes András

Kókas Katalin

Kulka János

Lovász László

Mácsai Pál

Nagy Tímea

Parti Nagy Lajos

Peták István

Rubik Ernő

Tóth Krisztina

Závada Pál

Új államfő érkezik Sulyok Tamás után

Érdemes megemlíteni, hogy alig három héttel ezelőtt Polgár Judit együtt sakkozott a miniszterelnökkel az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének függetlenség napi fogadásán. Magyar Péter akkor azt írta a Facebook-oldalára, hogy "alapvetően szeretek győzni. A politikában, a sportban és ultiban is". "Ennek ellenére nem voltak túlzott elvárásaim, amikor Rubik Ernővel az oldalamon leültem a női sakk világranglistát 27 éven át vezető Polgár Judittal egy partira" - írta a kormányfő, aki hozzátette akkor: óriási élmény volt.

Azt is fontos felidézni, hogy Magyar Péter épp szombaton szólalt meg a következő lehetséges köztársasági elnök kapcsán. Azt írta tegnap a kormányfő, hogy

A TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet.

A miniszterelnök által fentebb jelzett feltételeknek egyébként megfelelne Polgár Judit.

Korábbi posztjában a kormányfő egyértelművé tette: július 20-án, hétfőn 0:00 órától szűnik meg a köztársasági elnöki mandátuma, innentől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköreit. Ezt követően pedig az Országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania.

A miniszterelnök Facebook-oldalára a parti lejátszása után egy videó is kikerült. Azt írta ehhez: "megtisztelő volt Magyarországot képviselni az Egyesült Államok születésének 250 évfordulóján rendezett függetlenség napi rendezvényen. Külön öröm volt számomra, hogy mindezt Rubik Ernővel és Polgár Judit sakk-királynővel tehettem. A sakkpartin elszenvedett megsemmisítő vereségem talán senki számára nem lehet meglepetés."

A levél tartalma

Alulírottak, a magyar tudomány, kultúra és sportvilág képviselőiként, a nemzet jövőjéért érzett felelősségünktől vezérelve emelünk szót e történelmi pillanatában. Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnését követően Magyarország olyan válaszút elé érkezett, amikor nem csupán új államfőt választ az Országgyűlés, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó „átmenet” végleges, megnyugtató lezárására - fogalmaznak az ismert emberek, akik úgy vélik:

"itt az idő, hogy a magyar alkotmányos demokráciát biztos és konszenzusos alapokra helyezzük".

Meggyőződésünk szerint a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széles körű társadalmi és politikai megegyezésen alapuló alkotmányozási folyamat. Ebből adódóan indokoltnak és szükségesnek tartjuk, hogy az új köztársasági elnök ezen alkotmányozási folyamat lezárásáig, átmeneti jelleggel lássa el tisztségét. E korlátozott mandátum garancia arra, hogy az új államfő ne politikai hatalmi bázis építésére, hanem a nemzet morális és közjogi újjászületésének szolgálatára szerződjön - fogalmaznak.

Olyan államfőre van szükség, aki valóban kifejezi a nemzet egységét - érvelnek.

A fentiek szellemében, alapos mérlegelés után Polgár Judit megválasztását javasoljuk a Tisztelt Országgyűlésnek Magyarország köztársasági elnökévé - áll a levélben.

Polgár Judit nemzetközi sakknagymester, a fesztivál megálmodója a Világsakkfesztivál sajtótájékoztatóján a budapesti Four Seasons Hotelben 2025. szeptember 16-án. A 11. Polgár Judit Világsakkfesztivált szeptember 30-án rendezik meg a Magyar Nemzeti Galériában. A fesztiválon bemutatkozik a RubikSakk, egy olyan vegyes páros csapatjáték, ami a sakk stratégiai elemeit ötvözi a Rubik-kocka logikai kihívásaival. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az aláírók szerint ez indokolja Polgár Judit jelölését

"Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: Polgár Judit megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen.

Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást. Nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését. Elkötelezett a jövő generációi iránt: a gyermekek oktatásáért, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséért végzett alapítványi és pedagógiai munkája bizonyítja, hogy a jövő Magyarországának építése vezérli. Személye hidat jelenthet a múlt öröksége, a jelen kihívásai és a jövő generációi között.

Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban. Aki érti és ismeri a nemzet különböző generációit, aki szívén viseli, mit jelent a minden magyar emberben meglévő tehetség, a mindannyiunkat összekötő szeretet hazánk iránt. Aki képes arra, hogy a szabályok tiszteletben tartásával, a tiszta, becsületes, átlátható játék szellemében képviselje hazánkat ezen átmeneti időszakban, amíg a nemzet megalkotja új, szilárd alkotmányos kereteit.

Hiszünk benne, hogy az Országgyűlés Polgár Judit személyében olyan elnököt ad az országnak, akire minden magyar állampolgár politikai hovatartozástól függetlenül büszke lehet".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter