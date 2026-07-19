Repülő iskolatető, közel felére zuhanó hőmérséklet - Végigsöpör a vihar Magyarországon

A katasztrófavédelem munkatársait számos esetben riasztották a vasárnap délután lecsapó viharok miatt. A lakosság leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek miatt kért segítséget az ország nyugati és középső területeiről. Az Időkép által közzétett felvételek szerint Nyugat-Magyarországon egyes helyeken felére zuhant a hőmérséklet, a Balatonnál pedig 100 kilométer/órás széllökéseket rögzítettek.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap kora estig a legtöbb segélyhívás a Balaton déli partjáról, valamint Somogy, Komárom-Esztergom és Pest vármegyéből, illetve Budapestről érkezett. A bejelentők leggyakrabban utakra és épületekre dőlt fák, leszakadt ágak, valamint megrongálódott elektromos és távközlési vezetékek miatt kérték a szakemberek beavatkozását.

Az erős szél komolyabb károkat és jelentős forgalmi akadályokat is okozott.

Érden például egy iskola tetejét bontotta meg a vihar,

a közutakon pedig több helyen is jelentősen nehezítette a haladást az ítéletidő. A 7-es főúton, a 64-es út csomópontjánál leszakadt ágak, míg Sormás és Eszteregnye között egy úttestre dőlt fa akadályozta a járműforgalmat. Az M6-oson Paksnál, és az M3-as egyes szakaszain is jelentősen csökkentette a látótávolságot a hirtelen lezúduló csapadék.

Az Időkép bejegyzései szerint a Balatonhoz is pillanatok alatt megérkezett a vihar:

A nyugat-magyarországi Kendig-csúcson pillanatok alatt közel felére, 25 fokról 13-ra zuhant a hőmérséklet. Közben az Alföldön továbbra is 30-32 fokok vannak.

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