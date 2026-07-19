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Sulyok Tamás külön határozatban tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen, amelyet közben aláírt
Gazdaság

Sulyok Tamás külön határozatban tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen, amelyet közben aláírt

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Sulyok Tamás köztársasági elnök nemcsak videóüzenetben bírálta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását: az annak kihirdetéséről szóló elnöki határozatban is rögzítette „súlyos tartalmi ellenvetéseit”. Az államfő szerint a változtatások több ponton sértik a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalommegosztás elvét.

A szombat este megjelent dokumentumban Sulyok előbb megállapítja, hogy a módosítás egyes elemei – például az Alkotmánybíróság hatáskörének kiszélesítése – üdvözlendők. Más rendelkezéseket viszont személyre szabottnak tart, különösen a választójog korlátozását és egyes közjogi tisztségviselők eltávolítását.

Az államfő szerint az áprilisi országgyűlési választás éjszakája óta a közbeszédet a „verbális abúzus”, valamint a nyílt és közvetlen fenyegetés szélsőséges formája uralja. Úgy látja, olyan politikai kommunikációs stratégia bontakozott ki, amelynek célja a korábbi alkotmányos rendszer képviselőinek elhallgattatása, ellehetetlenítése és eltávolítása.

Sulyok azt is elismeri, hogy ezek a törekvések a társadalom jelentős részének támogatását élvezik. Szerinte ugyanakkor sokak számára félelmet keltő az a hatalomfelfogás, amelynek egyik mérföldköve a mostani alaptörvény-módosítás. A köztársasági elnök osztja azokat az aggodalmakat, amelyek szerint egyes rendelkezések a népfelség és a hatalommegosztás rendszerébe avatkoznak be.

Az államfő végül azzal indokolta az aláírást, hogy az Alaptörvény csak rendkívül szűk körben teszi lehetővé egy alkotmánymódosítás megtámadását:

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tartalmi kifogások miatt nem, kizárólag eljárási vagy formai problémák esetén fordulhatott volna az Alkotmánybírósághoz.

Sulyok ezért saját megfogalmazása szerint az alkotmányos kötelezettségeinek mérlegelése után nem tehetett mást: aláírta és kihirdette azt a módosítást, amely a saját köztársasági elnöki megbízatását is megszünteti. A határozat így egyszerre lett hivatalos kihirdetési aktus és egyfajta elnöki különvélemény.

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