Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek

A szociális és családügyi miniszter Facebook posztjában mutatta be a júniusban kinevezett Dr. Szilas Péter gyermekjogi helyettes államtitkárt.

Az írás szerint Szilas Péter tizenöt évnyi ügyvédi és jelentős civil szférabeli tapasztalattal rendelkezik. A szakember pályafutását az Igazságügyi Minisztériumban kezdte, ahol részt vett az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében. Ezt követően másfél évtizeden át ügyvédként dolgozott.

Kátai-Németh Vilmos miniszter a bemutatásban kiemeli az államtitkár Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal közös tevékenységét. Korábbi munkahelye, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda képviseletében ő koordinálta azt az együttműködést, amelynek keretében gyermekjogi tanácsadással, jogszabályi javaslatok kidolgozásával, nemzetközi kutatásokkal, valamint szakmai anyagok elkészítésével támogatták az alapítvány munkáját - tette hozzá.