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Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek

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Több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott szombaton: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését említette meg egyik posztjában, miközben a Tisza-kormány egy átfogó adócsomagot jelentett be. A javaslat többek között megszünteti a bizalmi vagyonkezelés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) egyes adókedvezményeit, kötelező NAV-ellenőrzést vezet be a vagyonkezelőknél, és több, alacsony bevételt hozó adónemet is eltöröl. Az előző nap legfőbb eseménye az volt, hogy megszületett Sulyok Tamás döntése is a 17. alaptörvény-módosításról és az államfői székből való távozásáról, ma pedig a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete közleményében Polgár Juditot javasolta köztársasági elnöknek. Később Magyar Péter bejelentette, hogy támogatja a javaslatot, és a holnapi nap folyamán személyesen kéri föl a sakklegendát a pozíció betöltésére.
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Újabb vonalon lesznek pótlóbuszok közel másfél hónapig, felújítás miatt

Pályafelújítás miatt július 20. és augusztus 31. között pótlóbuszok szállítják az utasokat a vonatok helyett Vámosgyörk és Gyöngyös között. A munkálatok befejeztével ősztől gyorsabbá és megbízhatóbbá válik a vasúti közlekedés ezen a szakaszon.

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Újabb vonalon lesznek pótlóbuszok közel másfél hónapig, felújítás miatt
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Vezércsel: bejelentette Magyar Péter, hogy kit fog felkérni köztársasági elnöknek

Magyar Péter a sakktörténet legeredményesebb női játékosát, Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek. A miniszterelnök bejelentése szerint holnap személyesen találkozik a nemzetközi nagymesterrel, hogy megkérdezze tőle, hajlandó-e elvállalni a tisztséget az új alkotmány elfogadásáig.

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Vezércsel: bejelentette Magyar Péter, hogy kit fog felkérni köztársasági elnöknek
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Rendkívüli kezdeményezés: Polgár Juditot szeretnék felkérni Magyarország köztársasági elnökének

Alulírottak azért fordultunk az Országgyűlés elnökéhez, hogy együtt kezdeményezzük egy, a teljes magyar nemzet egységét megteremtő köztársasági elnök megválasztását - olvasható a  Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének vasárnap délután kiküldött közleményében. A közismert emberek által jegyzett, Forsthoffer Ágnes parlamenti elnöknek címzett levélben Polgár Juditot javasolják köztársasági elnöknek.

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Rendkívüli kezdeményezés: Polgár Juditot szeretnék felkérni Magyarország köztársasági elnökének
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Az igazságügyi miniszter elárulta, hogyan kerülhet vissza az államhoz a KEKVÁ-kba kiszervezett vagyon

A kormány törvénycsomaggal szervezi vissza az állami fenntartásba a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokba (KEKVA) kiszervezett vagyont, valamint helyreállítja az egyetemi autonómiát – jelentette be Görög Márta igazságügyi miniszter.

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Az igazságügyi miniszter elárulta, hogyan kerülhet vissza az államhoz a KEKVÁ-kba kiszervezett vagyon
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Sulyok Tamás külön határozatban tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen, amelyet közben aláírt

Sulyok Tamás köztársasági elnök nemcsak videóüzenetben bírálta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását: az annak kihirdetéséről szóló elnöki határozatban is rögzítette „súlyos tartalmi ellenvetéseit”. Az államfő szerint a változtatások több ponton sértik a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalommegosztás elvét.

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Sulyok Tamás külön határozatban tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen, amelyet közben aláírt
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Gajdos László: Megszűnik Polt Péter mentelmi joga

A Tisza Párt tájékoztatása szerint a tizenhetedik alaptörvény-módosítás következtében megszűnik Polt Péter eddigi mentelmi joga és megbízatása. A legfőbb ügyésznek a jövőben egy újonnan felálló hivatal előtt kell majd elszámolnia az elmúlt évtizedekben végzett tevékenységével - írta a Gajdos László - TISZA.

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Gajdos László: Megszűnik Polt Péter mentelmi joga
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Bemutatkozik Szilas Péter helyettes államtitkár

A szociális és családügyi miniszter Facebook posztjában mutatta be a júniusban kinevezett Dr. Szilas Péter gyermekjogi helyettes államtitkárt.

Az írás szerint Szilas Péter tizenöt évnyi ügyvédi és jelentős civil szférabeli tapasztalattal rendelkezik. A szakember pályafutását az Igazságügyi Minisztériumban kezdte, ahol részt vett az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében. Ezt követően másfél évtizeden át ügyvédként dolgozott.

Kátai-Németh Vilmos miniszter a bemutatásban kiemeli az államtitkár Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal közös tevékenységét. Korábbi munkahelye, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda képviseletében ő koordinálta azt az együttműködést, amelynek keretében gyermekjogi tanácsadással, jogszabályi javaslatok kidolgozásával, nemzetközi kutatásokkal, valamint szakmai anyagok elkészítésével támogatták az alapítvány munkáját - tette hozzá.

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Az oktatás jövőjéről egyeztettek, több fontos javaslat is az asztalra került

Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter beszámolt arról, hogy az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban fogadták az Országos Diáktanács tagjait, akik az ország minden részéről érkeztek javaslataikkal. A megbeszélésen a közoktatási és szakképzési államtitkárok egyeztettek a diákokkal a tanács hatékonyabb működéséről. A nyolc munkacsoport többek között a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra és a diákönkormányzatok fejlesztése kapcsán fogalmazott meg javaslatokat. A közös munka augusztusban folytatódik a Diákparlament ajánlásainak részletes tartalmi egyeztetésével.

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Az oktatás jövőjéről egyeztettek, több fontos javaslat is az asztalra került
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A tegnapi nap összefoglalója

A kormányzat szombati intézkedéseit és a nap fejleményeinek összefoglalóját itt olvashatják:

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Kötelező NAV-ellenőrzés jön a vagyonosoknak: itt a Tisza-kormány első adócsomagja

Több szempontból is rendkívül fontos, bizonyos adóalanyok számára célzott szigorító adócsomagot hajt végre a Tisza-kormány a pénteken benyújtott javaslatával, ami azt is jelenti, hogy ez az intézkedéssorozat nem érint széles rétegeket és nem az általános kulcsokkal operál. A legfontosabb változások a bizalmi vagyonkezelést, valamint a társasági adózást érintik és a szigor egyszerre több célt is szolgál: bezár adóelkerülési lehetőségeket, megszüntet korábbi kedvezményeket, megfelel uniós előírásoknak és ezeknek köszönhetően kinyit újabb kapukat az uniós pénzek előtt. Cikkünk első részében bemutatjuk a törvényjavaslat legfontosabb változásiat, majd következő cikkünkben szakértők segítségével elemezzük a módosítások jelentőségét, várható hatásait.

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Kötelező NAV-ellenőrzés jön a vagyonosoknak: itt a Tisza-kormány első adócsomagja

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