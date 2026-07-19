Tisza-kormány: már csak órái maradtak a köztársasági elnöknek, célkeresztbe kerültek a titkos vagyonok

Az oktatás jövőjéről egyeztettek, több fontos javaslat is az asztalra került
Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter beszámolt arról, hogy az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban fogadták az Országos Diáktanács tagjait, akik az ország minden részéről érkeztek javaslataikkal. A megbeszélésen a közoktatási és szakképzési államtitkárok egyeztettek a diákokkal a tanács hatékonyabb működéséről. A nyolc munkacsoport többek között a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra és a diákönkormányzatok fejlesztése kapcsán fogalmazott meg javaslatokat. A közös munka augusztusban folytatódik a Diákparlament ajánlásainak részletes tartalmi egyeztetésével.
A tegnapi nap összefoglalója
A kormányzat szombati intézkedéseit és a nap fejleményeinek összefoglalóját itt olvashatják:
Kötelező NAV-ellenőrzés jön a vagyonosoknak: itt a Tisza-kormány első adócsomagja
Több szempontból is rendkívül fontos, bizonyos adóalanyok számára célzott szigorító adócsomagot hajt végre a Tisza-kormány a pénteken benyújtott javaslatával, ami azt is jelenti, hogy ez az intézkedéssorozat nem érint széles rétegeket és nem az általános kulcsokkal operál. A legfontosabb változások a bizalmi vagyonkezelést, valamint a társasági adózást érintik és a szigor egyszerre több célt is szolgál: bezár adóelkerülési lehetőségeket, megszüntet korábbi kedvezményeket, megfelel uniós előírásoknak és ezeknek köszönhetően kinyit újabb kapukat az uniós pénzek előtt. Cikkünk első részében bemutatjuk a törvényjavaslat legfontosabb változásiat, majd következő cikkünkben szakértők segítségével elemezzük a módosítások jelentőségét, várható hatásait.
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Kötelező NAV-ellenőrzés jön a vagyonosoknak: itt a Tisza-kormány első adócsomagja
Azt is elmondjuk, miért ezzel kezdi a Tisza-kormány az adóügyi átalakításokat.
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