Újabb vonalon lesznek pótlóbuszok közel másfél hónapig, felújítás miatt

Az 1,1 milliárd forintos beruházásból megvalósuló karbantartás célja, hogy megszüntesse a menetidőt növelő sebességkorlátozásokat, így szeptembertől a szerelvények újra óránként 80 kilométeres sebességgel haladhatnak. A tényleges vágányzár és a pótlóbuszos közlekedés
már július 19-én késő este, a Budapestről induló utolsó két járatnál megkezdődik, és szeptember 1-jén hajnalban ér véget.
A felújítás ideje alatt a Budapest és Vámosgyörk közötti vonatok menetrendje lényegében változatlan marad. Vámosgyörkre érkezve az utasok pótlóbuszokkal folytathatják útjukat, ám a pótlás miatt a megszokotthoz képest mintegy 25 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk Gyöngyösig. A járművek mindkét irányban érintik a gyöngyösi autóbusz-állomást, ami kényelmes átszállást biztosít a Mátrafüredre és Mátraházára induló helyközi járatokra.
A vasúttársaság a Gyöngyösre és a Mátrába utazóknak azt javasolja, hogy a fővárosból közvetlenül a Volánbusz járatait válasszák, amelyekkel a Mátra belső vidékei is óránként elérhetők.
Emellett a Vámosgyörk és Gyöngyös között csúcsidőben tízpercenként, egyébként fél- vagy egyóránként induló egyes helyközi autóbuszokon (a 3670-es és 3671-es vonalakon) a vágányzár idején elfogadják a vasúti menetjegyeket. Természetesen ezek a járatok a vármegye- és országbérletekkel is igénybe vehetők.
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