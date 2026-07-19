Vezércsel: bejelentette Magyar Péter, hogy kit fog felkérni köztársasági elnöknek

Magyar Péter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarországnak jelenleg egységre, békére és egy olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Kiemelte, hogy az elnökség nem csupán egy állás, hanem a legmagasabb szintű szolgálat, amelynek célja az egész nemzet képviselete. Mivel a hazai közélet elismert szereplői is Polgár Juditot ajánlották a posztra,
a holnapi találkozón hivatalosan is felajánlja majd neki ezt a szerepet.
A felkérés indoklása szerint Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. Pályafutása során huszonhat éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben
az abszolút világelit legjobb tíz sakkozója közé is bejutott.
Az ötszörös sakkolimpiai bajnok munkásságát a Magyar Szent István-renddel is elismerték, nemrégiben pedig a cambridge-i Christ's College választotta tagjai közé.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a sakkozó elismertsége nem politikai kötődésből vagy kapcsolatokból fakad, hanem kizárólag a kivételes tehetségének, teherbírásának és tisztességének köszönhető. Olyan személyiségnek tartja őt, aki itthon és világszerte egyaránt tiszteletet vált ki, így hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha igent mondana a felkérésre.
Kiemelkedő hazai szereplők javasolják Polgár Juditot
A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat kiemelkedő hazai képviselője nem sokkal korábban közös levélben javasolta Forsthoffer Ágnes házelnöknek, hogy Polgár Juditot válasszák meg Magyarország új köztársasági elnökének. Az aláírók szerint Sulyok Tamás államfői megbízatásának megszűnését követően a sakkozólegenda személye garanciát jelenthet a nemzeti egység megteremtésére és a hazai alkotmányos demokrácia megszilárdítására.
A kezdeményezésről Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke tájékoztatta a közvéleményt. A felhívást rajta kívül olyan elismert személyiségek írták alá, mint Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál.
Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: Polgár Judit megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen.
- írták a levélben. Továbbá hangsúlyozták, hogy:
"Nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését. Elkötelezett a jövő generációi iránt: a gyermekek oktatásáért, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséért végzett alapítványi és pedagógiai munkája bizonyítja, hogy a jövő Magyarországának építése vezérli. Személye hidat jelenthet a múlt öröksége, a jelen kihívásai és a jövő generációi között."
Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban
- tartalmazza a közlemény.
Címlapkép forrása: Miguel Pereira/Getty Images
Repülő iskolatető, közel felére zuhanó hőmérséklet - Végigsöpör a vihar Magyarországon
Egyre több helyen van ítéletidő.
Sorozatban robbannak ki halálos lövöldözések az Egyesült Államokban - Súlyos döntésre kényszerült a bevándorlási hivatal
Új felszerelést adnak az ICE-s tiszteknek.
Kiadták az elsőfokú riasztást a fél országra: jégesővel, zivatarral érkezik a lehülés Magyarországra
Másodfokú viharjelzés van érvényben a Balatonnál és a Velencei-tónál is.
Ritkán adódik ekkora lehetőség – Ezek a részvények lehetnek az év nagy nyertesei
Hatalmas hiány, robbanó kereslet.
Rendkívüli kezdeményezés: Polgár Juditot szeretnék felkérni Magyarország köztársasági elnökének
Magyar hírességek éltek a javaslattal.
Több európai ország is fellázadt az Oroszország elleni új szankciós csomag ellen
Saját érdekeiket féltik.
Szijjártó Péter BYD-vezetőként segítséget ajánlott Szeged polgármesterének
Rövid beszélgetést folytattak.
Az igazságügyi miniszter elárulta, hogyan kerülhet vissza az államhoz a KEKVÁ-kba kiszervezett vagyon
Törvénycsomagot tervez a kormány.
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.