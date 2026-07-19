Vezércsel: bejelentette Magyar Péter, hogy kit fog felkérni köztársasági elnöknek

Magyar Péter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarországnak jelenleg egységre, békére és egy olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Kiemelte, hogy az elnökség nem csupán egy állás, hanem a legmagasabb szintű szolgálat, amelynek célja az egész nemzet képviselete. Mivel a hazai közélet elismert szereplői is Polgár Juditot ajánlották a posztra,

a holnapi találkozón hivatalosan is felajánlja majd neki ezt a szerepet.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 19. Rendkívüli kezdeményezés: Polgár Juditot szeretnék felkérni Magyarország köztársasági elnökének

A felkérés indoklása szerint Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. Pályafutása során huszonhat éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben

az abszolút világelit legjobb tíz sakkozója közé is bejutott.

Az ötszörös sakkolimpiai bajnok munkásságát a Magyar Szent István-renddel is elismerték, nemrégiben pedig a cambridge-i Christ's College választotta tagjai közé.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a sakkozó elismertsége nem politikai kötődésből vagy kapcsolatokból fakad, hanem kizárólag a kivételes tehetségének, teherbírásának és tisztességének köszönhető. Olyan személyiségnek tartja őt, aki itthon és világszerte egyaránt tiszteletet vált ki, így hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha igent mondana a felkérésre.

Kiemelkedő hazai szereplők javasolják Polgár Juditot

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat kiemelkedő hazai képviselője nem sokkal korábban közös levélben javasolta Forsthoffer Ágnes házelnöknek, hogy Polgár Juditot válasszák meg Magyarország új köztársasági elnökének. Az aláírók szerint Sulyok Tamás államfői megbízatásának megszűnését követően a sakkozólegenda személye garanciát jelenthet a nemzeti egység megteremtésére és a hazai alkotmányos demokrácia megszilárdítására.

A kezdeményezésről Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke tájékoztatta a közvéleményt. A felhívást rajta kívül olyan elismert személyiségek írták alá, mint Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál.

Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: Polgár Judit megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen.

- írták a levélben. Továbbá hangsúlyozták, hogy:

"Nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését. Elkötelezett a jövő generációi iránt: a gyermekek oktatásáért, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséért végzett alapítványi és pedagógiai munkája bizonyítja, hogy a jövő Magyarországának építése vezérli. Személye hidat jelenthet a múlt öröksége, a jelen kihívásai és a jövő generációi között."

Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban

- tartalmazza a közlemény.

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