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Vitézy Dávid elárulta, mikor indulhat el a személyszállítás Budapest–Belgrád vasútvonalon
Gazdaság

Vitézy Dávid elárulta, mikor indulhat el a személyszállítás Budapest–Belgrád vasútvonalon

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Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a Budapest–Belgrád vasútvonalon kizárólag a kínai kivitelező szoftveres javításai és a sikeres biztonsági tesztek után indulhat meg a személyszállítás - írta meg a Vitézy Dávid.

A személyszállító vonatok elindításánál a legfontosabb szempont a biztonság, így a szerelvények csak akkor állhatnak forgalomba, ha minden műszaki követelmény maradéktalanul teljesül.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a tarthatatlan határidők felelőtlen ígérgetése helyett a jövőben nyílt és őszinte tájékoztatást adnak majd a beruházás aktuális állásáról.

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