Vitézy Dávid elárulta, mikor indulhat el a személyszállítás Budapest–Belgrád vasútvonalon

A személyszállító vonatok elindításánál a legfontosabb szempont a biztonság, így a szerelvények csak akkor állhatnak forgalomba, ha minden műszaki követelmény maradéktalanul teljesül.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a tarthatatlan határidők felelőtlen ígérgetése helyett a jövőben nyílt és őszinte tájékoztatást adnak majd a beruházás aktuális állásáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images