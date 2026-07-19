Vitézy Dávid elárulta, mikor indulhat el a személyszállítás Budapest–Belgrád vasútvonalon

A személyszállító vonatok elindításánál a legfontosabb szempont a biztonság, így a szerelvények csak akkor állhatnak forgalomba, ha minden műszaki követelmény maradéktalanul teljesül.
Vitézy hangsúlyozta, hogy a tarthatatlan határidők felelőtlen ígérgetése helyett a jövőben nyílt és őszinte tájékoztatást adnak majd a beruházás aktuális állásáról.
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